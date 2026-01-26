Băsescu, despre Trump și NATO: România nu este în niciun pericol

Fostul președinte Traian Băsescu a explicat, la România TV, cum vede poziția României între Statele Unite și Uniunea Europeană, într-un context internațional marcat de declarații tensionate ale președintelui american Donald Trump și de speculații privind stabilitatea NATO.

Analiza sa a pornit de la documentele strategice oficiale ale SUA și a ajuns la adevăratele mize ale Washingtonului în dosare sensibile precum Groenlanda sau Venezuela.

Traian Băsescu a declarat că România nu se află într-un moment de risc strategic și că parteneriatul cu Statele Unite rămâne funcțional, indiferent de stilul politic al actualului lider de la Casa Albă. Fostul șef al statului a atras atenția că politica externă nu trebuie evaluată prin declarații impulsive, ci prin decizii instituționale și documente asumate.

În acest sens, Băsescu a indicat strategia de apărare a Statelor Unite, publicată recent de Pentagon, drept principalul reper. Documentul confirmă rolul central al SUA în NATO și menținerea angajamentelor față de aliații europeni, inclusiv cei de pe flancul estic.

„Relația România–Statele Unite este o relație solidă, consolidată”, a declarat Traian Băsescu, subliniind că speculațiile legate de o eventuală retragere americană din Europa sunt contrazise de fapte concrete.

Unul dintre aceste fapte este consolidarea prezenței militare americane în România. Potrivit fostului președinte, structura forțelor NATO din țara noastră este în curs de adaptare, iar Statele Unite vor detașa, prin rotație, unități dotate cu tancuri Abrams. Această decizie indică o întărire a capacităților militare, nu o diminuare a sprijinului aliat.

În prezent, pe teritoriul României se află aproximativ 3.500 de militari NATO, proveniți din mai multe state membre, inclusiv Franța, Polonia, Turcia și Statele Unite. Băsescu consideră că această prezență confirmă poziția României ca stat-cheie pe flancul estic al Alianței.

Referindu-se la relația cu Uniunea Europeană, fostul președinte a subliniat că România nu este pusă în situația de a alege între Bruxelles și Washington. Cele două direcții sunt complementare, iar apartenența la UE nu contravine parteneriatului strategic cu SUA.

„România rămâne solidară cu Europa, pentru că trăim aici”, a spus Traian Băsescu, explicând că interesele de securitate ale țării sunt legate direct de stabilitatea continentului european.

În același context, el a comentat inițiativa Consiliului pentru Pace lansată de Donald Trump, pe care o consideră lipsită de susținere reală la nivel internațional. Băsescu remarcă absența marilor puteri din această formulă și susține că structurile consacrate de securitate globală nu pot fi înlocuite prin proiecte politice conjuncturale.

Analiza fostului președinte s-a extins și asupra tensiunilor legate de Groenlanda. Băsescu a declarat că reacția fermă a statelor europene a temperat discursul administrației Trump și a readus subiectul în zona negocierilor diplomatice. El a exclus categoric un scenariu militar și explică faptul că Statele Unite își au deja interesele de securitate acoperite prin acorduri vechi cu Danemarca.

În opinia sa, adevărata miză a interesului american pentru Groenlanda este una economică și strategică, nu politică. Resursele naturale din subsolul regiunii reprezintă un factor major de interes pentru Washington.

„Zăcămintele care sunt în subsolul Groenlandei sunt probabil de mare interes pentru Statele Unite”, a afirmat Traian Băsescu.

Fostul președinte a făcut o paralelă cu situația din Venezuela, unde, dincolo de discursul despre democrație și justiție, resursele energetice au jucat un rol determinant în politica americană. Potrivit lui Băsescu, acest tipar se repetă și în cazul Groenlandei, diferența fiind că soluția a fost identificată prin dialog și renegocierea acordurilor existente.