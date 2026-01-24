Ce țări se alătură Consiliului pentru Pace al lui Trump. România încă analizează invitația

România nu a decis încă dacă intră în „Consiliul pentru Pace” lansat de Donald Trump la Davos. În timp ce mai multe state au acceptat invitația, potrivit listei publicate de Anadolu Ajansi, altele au refuzat sau încă analizează compatibilitatea inițiativei cu angajamentele internaționale.

Anunțul făcut la Davos a coincis cu lansarea celei de-a doua faze a acordului de încetare a focului dintre Israel și Hamas, care a pus capăt războiului purtat de Israel în Fâșia Gaza, conflict soldat cu peste 71.000 de morți din octombrie 2023. Consiliul pentru Pace face parte dintr-un plan în 20 de puncte propus de Donald Trump și adoptat ulterior de Consiliul de Securitate al ONU, în noiembrie 2025.

Inițiativa a fost primită favorabil de mai multe state din Orientul Mijlociu și din afara spațiului euro-atlantic, în timp ce o parte a statelor occidentale au invocat rezerve juridice și instituționale.

În acest context, președintele României, Nicușor Dan, a declarat sâmbătă, la Focșani, că participarea României la Consiliul pentru Pace se află în prezent în analiză la Ministerul Afacerilor Externe. Șeful statului a subliniat că, în forma actuală a propunerii, nu se pune problema ca România să plătească un miliard de dolari în următorii trei ani.

Nicușor Dan a explicat că evaluarea vizează compatibilitatea documentului constitutiv al Consiliului cu angajamentele internaționale deja asumate de România. „Analizăm compatibilitatea între modelul de cartă care este propus în momentul de faţă şi obligaţiile internaţionale pe care România şi le-a asumat semnând alte documente cum ar fi Cartea ONU. Deci asta este analiza importantă. Legat de miliardul acela, aşa cum este propunerea de cartă în momentul acesta, pentru trei ani nu se pune problema ca România să plătească. Ţările care sunt invitate, sunt invitate pentru 3 ani şi după aia mai vedem”, a declarat Nicușor Dan, sâmbătă, la Focșani.

Întrebat dacă va fi convocată o ședință a CSAT pentru luarea unei decizii privind Consiliul pentru Pace, președintele a precizat că, în acest moment, analiza se află exclusiv în sarcina Ministerului Afacerilor Externe.

Potrivit listei compilate de Anadolu Ajansi, mai multe state au acceptat deja invitația și au fost reprezentate la ceremonia de lansare de la Davos. Turcia, Egiptul, Iordania, Indonezia, Pakistanul, Qatarul, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite s-au înscris oficial în Consiliu. Marocul a acceptat invitația, fiind reprezentat de ministrul de externe Nasser Bourita, iar Bahrainul a participat prin șeicul Isa bin Salman Al Khalifa, ministrul curții prim-ministrului.

Argentina a acceptat, președintele Javier Milei fiind prezent la ceremonie. Azerbaidjanul și Armenia s-au alăturat inițiativei, fiind reprezentate de președintele Ilham Aliyev și, respectiv, de premierul Nikol Pashinyan. Președintele Belarusului, Alexander Lukashenko, a acceptat invitația, la fel ca și Kazahstanul, reprezentat la Davos de președintele Kassym-Jomart Tokayev. Kosovo s-a înscris în Consiliu, președinta Vjosa Osmani fiind prezentă la eveniment. Vietnamul a acceptat invitația prin secretarul general al Partidului Comunist, To Lam, iar Albania prin premierul Edi Rama. De asemenea, Bulgaria, Paraguay, Uzbekistan și Mongolia au confirmat aderarea, liderii sau reprezentanții acestora participând la evenimentul de semnare.

Mai multe state au confirmat primirea invitației, fără a anunța însă o decizie finală. Președintele rus Vladimir Putin a declarat joi că Moscova este „gata” să aloce un miliard de dolari Consiliului pentru Pace propus de Donald Trump, menționând că va discuta utilizarea activelor rusești înghețate în cadrul unor întâlniri cu reprezentanții SUA la Moscova. China a confirmat primirea invitației, fără a preciza dacă va participa.

Germania a anunțat că analizează propunerea, în timp ce India și Brazilia au transmis că vor lua o decizie după consultări interne. Vaticanul a confirmat că Papa Leon al XIV-lea a primit o invitație. Canada a adoptat o poziție prudentă, premierul Mark Carney neanunțând inițial o decizie, însă ulterior Donald Trump a declarat că retrage invitația adresată Canadei. Irlanda a anunțat că va „analiza cu atenție” propunerea.

România, Finlanda, Grecia, Cipru, Japonia, Austria, Australia, Țările de Jos, Thailanda, Coreea de Sud, Singapore și Noua Zeelandă se numără printre statele invitate care nu și-au exprimat încă o poziție finală.

Mai multe țări europene au refuzat să se alăture Consiliului pentru Pace, invocând motive juridice și instituționale. Regatul Unit a anunțat că nu va adera, cel puțin deocamdată, din cauza îngrijorărilor legate de posibila participare a Rusiei. Franța a precizat că nu intenționează să se alăture „în această etapă”, avertizând că inițiativa ar putea primi atribuții care să submineze mecanismele existente ale ONU.

Norvegia și Suedia au transmis refuzuri similare, susținând că inițiativa intră în conflict cu dreptul internațional și cu cadrele multilaterale consacrate. Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a declarat că țara sa are nevoie de mai mult timp pentru a lua o decizie, invocând probleme de ordin constituțional. La rândul său, premierul Sloveniei, Robert Golob, a anunțat că Slovenia nu va adera, cel puțin pentru moment, apreciind că mandatul larg al Consiliului ar putea submina sistemul internațional ancorat în structurile ONU.