A doua Declarație de Independență a SUA- Davos 2026!

Orice model de analiză își are limitele sale, iar eu am ajuns acum într-un punct de blocaj logic. Deși fundamentele strategice ale interesului american pentru Groenlanda sunt evidente — securitatea arctică, noile rute comerciale și resursele minerale — logica actuală a președintelui Trump îmi scapă.

Nu reușesc să identific motivul pentru care acordul actual cu Danemarca este considerat insuficient, cel din 1951, având în vedere că SUA exercită deja un control de facto asupra regiunii prin tratate existente (Acordul de apărare dintre Statele Unite și Danemarca privind Groenlanda, semnat pe 27 aprilie 1951, este documentul fundamental care reglementează prezența militară americană pe insulă).

Mai presus de toate, rămâne inexplicabilă decizia de a utiliza tarifele vamale ca instrument de presiune împotriva aliaților europeni pe acest subiect. Achiziția oficială nu pare a fi o urgență națională care să justifice tensionarea relațiilor diplomatice la acest nivel.

Au exista oferte de cumpărare a Groenlandei înainte de Administrația Trump. Spre deosebire de ofertele anterioare de cumpărare (precum cea a lui Truman din 1946), acordul din 1951 stipulează clar că SUA recunoaște suveranitatea Regatului Danemarcei asupra întregii Groenlande. Prezența americană nu este una de ocupare, ci de cooperare sub umbrela NATO.

Tratatul a permis SUA să mențină și să construiască baze militare pe insulă, numite oficial "zone de apărare". Cea mai importantă este Baza Aeriană Thule (redenumită recent Pituffik Space Base), situată în nord-vestul extrem. SUA au primit dreptul de a opera radarul de avertizare timpurie (BMEWS), esențial pentru detectarea rachetelor balistice intercontinentale sovietice care ar fi zburat peste Polul Nord. Acordul este direct legat de Tratatul Atlanticului de Nord. Articolul I precizează că cele două guverne își unesc eforturile pentru "apărarea colectivă și menținerea păcii și securității" în zona NATO. Aceasta înseamnă că orice atac asupra Groenlandei este considerat un atac asupra tuturor membrilor NATO. Spre deosebire de alte acorduri militare care expiră după un anumit număr de ani, tratatul din 1951 nu are o dată de expirare fixă.

El rămâne în vigoare pe o perioadă nedeterminată, putând fi amendat sau reziliat doar prin acordul ambelor părți. Deși SUA au jurisdicție militară în interiorul bazelor lor, acordul prevede că forțele americane trebuie să respecte legile daneze și să nu aducă atingere intereselor populației locale. În 2004, tratatul a fost actualizat (Declarația de la Igaliku) pentru a include și Guvernul Autonom al Groenlandei în procesul de consultare, reflectând creșterea autonomiei insulei. Din perspectivă juridică și strategică, acordul din 1951 oferă deja Statelor Unite tot controlul militar necesar (acces la baze, stații radar, libertate de mișcare pentru trupe).

Acesta este motivul pentru care mulți analiști consideră că o achiziție formală a insulei nu ar aduce beneficii de securitate suplimentare față de ceea ce oferă deja acest tratat istoric. Este posibil ca, în acest moment, capacitatea mea de analiză să nu poată cuprinde logica din spatele acestor decizii, iar evoluțiile viitoare să-mi demonstreze că m-am înșelat. Totuși, din respect pentru adevăr și pentru cititori, nu pot simula o înțelegere acolo unde aceasta lipsește. O spun explicit: instrumentele mele de evaluare au eșuat în fața soluției cu tarife mărite.

De ce? Pentru că sunt alte posibilități de soluționare. Dacă președintele urmărește un obiectiv strategic esențial, acesta îmi rămâne invizibil în dezordinea actuală. Eu cred că ceea ce l-a înfuriat pe Trump a fost reacția celor câtorva state de a trimite militari în Groenlanda. O frondă inacceptabilă la Casa Albă. Însă ceea ce vă pot spune cu siguranță este faptul că ”această bucată de gheață” este un pilon strategic pentru securitatea SUA (zona pe unde trec rachetele balisticei și strâmtoarea GIUK-Groenlanda-Islanda- Marea Britanie pe unde trec submarinele nucleare rusești). Cert este că amenințarea președintelui american de a ocupa Groenlanda a perturbat profund Forumul Economic Mondial de la Davos din acest an, plasându-l într-o stare de tensiune și incertitudine, în timp ce liderii europeni se străduiesc să construiască un răspuns comun coerent.

Ziua de deschidere a Forumului de la Davos a început cu tradiționalul Concert de Deschidere, susținut de Jon Batiste și violonistul Renaud Capuçon, alături de Mahler Chamber Orchestra, un moment conceput ca o metaforă a cooperării globale. În discursul său, Larry Fink, CEO BlackRock, a subliniat că, într-o lume tot mai fragmentată, Davos rămâne unul dintre puținele locuri unde diferențele pot fi încă discutate într-un cadru civilizat. Deși Donald Trump nu sosise oficial, prezența sa a dominat deja discuțiile informale.

Contrastul dintre agenda Forumului Economic Mondial, bazată pe consens și reguli multilaterale, și abordarea tranzacțională a administrației americane a alimentat temeri legate de impactul noilor taxe vamale asupra comerțului global și de relevanța modelului Davos într-o eră a „interesului național pur”. În acest context, președintele WEF, Børge Brende, a prezentat Barometrul Cooperării Globale pentru 2026, care arată un nivel ridicat al cooperării în sănătate și tehnologie, dar un minim istoric în domeniile securității și comerțului, accentuând urgența dialogului internațional.

Ziua a doua a Forumului Economic Mondial de la Davos (20 ianuarie 2026) a marcat o schimbare clară de ton față de debut: mai puțin tehnocratică și mult mai politizată. Tema dominantă a fost repoziționarea strategică a Europei într-un context global tot mai fragmentat, marcat de revenirea protecționismului american și de presiunea accelerării tehnologice către AI.

Momentul central a fost discursul Ursula von der Leyen, perceput ca unul dintre cele mai ferme mesaje politice europene din ultimii ani. Ea a apărat ideea de credibilitate strategică („un acord este un acord”), a respins abordarea tranzacțională a administrației Donald Trump — inclusiv în dosarul Groenlandei — și a prezentat diversificarea comercială (Mercosur, India) drept principal instrument geopolitic al UE. Mesajul implicit: Europa intră într-o fază defensivă, dar coerentă și decisă.

Un alt vorbitor, Emmanuel Macron, a susținut la Davos un discurs ferm, perceput drept un răspuns direct la politicile administrației Trump. Intervenția, programată strategic cu o zi înaintea discursului lui Donald Trump, a marcat una dintre cele mai dure poziționări europene din cadrul forumului. Macron a trasat o delimitare clară de ton și valori, afirmând că Europa „preferă respectul în locul agresorilor, știința în locul conspirațiilor și statul de drept în locul brutalității”. Fără a-l numi explicit pe Trump, mesajul a fost o critică evidentă la adresa amenințărilor cu tarife vamale și a retoricii legate de Groenlanda.

El a cerut activarea fără ezitare a Instrumentului Anti-Coerciție al UE, avertizând că tarifele americane de 10–25% trebuie întâmpinate cu o ripostă proporțională și unită. Președintele francez a avertizat totodată asupra riscului unei lumi „fără reguli”, dominate de raporturi de forță și ambiții cu tentă imperială, susținând că subminarea suveranității statelor deschide o spirală periculoasă de instabilitate. În același timp, a legat acest mesaj de agenda Franței la conducerea G7 în 2026, promovând ideea unei „preferințe europene” în economie ca răspuns strategic la protecționismul american.

Vicepremierul He Lifeng a promovat imaginea Beijingului ca partener stabil și orientat spre cooperare, în special în domeniul tehnologiilor verzi, exploatând atât tensiunile transatlantice, cât și diviziunile interne din UE. He Lifeng a susținut că China „nu a urmărit niciodată deliberat un surplus comercial” și că dorește să devină „piața lumii, nu doar fabrica lumii”. El a invitat liderii europeni să depășească „mentalitatea de Război Rece”, o aluzie la politicile comerciale americane, și să consolideze cooperarea cu Beijingul în domeniul tehnologiilor verzi. Un al doilea pilon al zilei a fost dezbaterea despre inteligența artificială. Panelul „What matters on the road to AI” a mutat discuția de la ”hype tehnologic” la consecințe sociale și politice. Jensen Huang a dominat scena, dar mesajul-cheie a fost că lucrătorii trebuie integrați în guvernanța AI, nu doar adaptați pasiv la automatizare. Accentul pe drepturi sociale și recalificare a devenit central.

Prim-ministrul Canadei Mark Carney, fost guvernator al Băncii Angliei, a susținut una dintre cele mai tehnice intervenții ale zilei, promovând ideea unui „multilateralism 2.0” bazat pe „coridoare comerciale sigure” între democrații stabile și discutând ulterior, într-o întrevedere privată cu Emmanuel Macron, securitatea rutelor arctice, în contextul interesului direct al Canadei pentru stabilitatea regiunii pe fondul crizei Groenlanda. Discursul lui Mark Carney marchează un punct de cotitură fundamental în politica externă contemporană, propunând trecerea de la nostalgia unei ordini internaționale ideale la ceea ce el numește „realism bazat pe valori”. Argumentul central este că lumea nu traversează o simplă tranziție, ci o ruptură definitivă față de epoca în care regulile globale erau respectate de comun acord. În acest nou peisaj geopolitic, integrarea economică nu mai este un garant al păcii, ci a devenit o armă prin care marile puteri își exercită coerciția asupra celorlalți.

A promis o „poziție comună” cu Franța, dar a subliniat că Germania nu își permite un război comercial prelungit cu SUA. A cerut administrației Trump „negocieri, nu dictate”.

Javier Milei, Președintele Argentinei revenit la Davos după succesul discursului său viral de acum doi ani, Milei a continuat să apere capitalismul libertarian. A criticat statele europene pentru „tendințele colectiviste” și a lăudat abordarea de dereglementare a noii administrații Trump, poziționându-se ca un aliat ideologic al Washingtonului în America Latină.

Lideri regionali și alți vorbitori notabili: Alexander Stubb (președintele Finlandei)- A vorbit despre securitatea frontierelor NATO și a cerut SUA să nu submineze unitatea Alianței prin presiuni teritoriale în zona Arcticii; Kyriakos Mitsotakis (Premierul Greciei)- s-a concentrat pe rolul Mediteranei ca hub energetic și pe necesitatea ca UE să își protejeze frontierele externe; Alexandru Munteanu (Premierul Republicii Moldova)- a avut o prezență activă, promovând Moldova ca un loc sigur pentru investiții și un partener de încredere în procesul de integrare europeană, în ciuda riscurilor regionale.

În a doua zi la Davos (20 ianuarie 2026) delegația SUA a fost extrem de activă prin reprezentanții săi cheie. „Avanpostul” american a fost condus de Scott Bessent (Secretarul Trezoreriei), care a încercat să echilibreze tonul agresiv al Washingtonului cu o doză de pragmatism economic. Iată principalele puncte ale discuțiilor purtate de delegația SUA: Scott Bessent la „USA House” – Mesajul către Europa.

Secretarul Trezoreriei a susținut un discurs la sediul delegației americane din Davos, încercând să „vândă” viziunea economică a lui Trump investitorilor globali. Bessent a explicat că taxele vamale sunt privite de Washington ca un „instrument de negociere” (leverage), nu ca un scop în sine. El a sugerat că relațiile SUA-Europa „nu au fost niciodată mai strânse”, dar că Europa trebuie să înțeleagă noua realitate a „reciprocității comerciale”. Într-o notă mai tensionată, Bessent le-a transmis oficialilor europeni (inclusiv francezilor) că SUA „nu agreează amenzile” record impuse companiilor tehnologice americane (aluzie la amenzile recente primite de platforma X a lui Elon Musk).

Un subiect intens urmărit al zilei, reflectat pe larg de marile agenții de presă, a fost prezența la Davos a lui Kirill Dmitriev, emisar special al președintelui rus Vladimir Putin. În marja Forumului Economic Mondial, trimisul special al SUA pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, a avut o întrevedere cu Dmitriev, principalul negociator al Moscovei și director general al Fondului Rus de Investiții Directe (RDIF). Witkoff a declarat că, împreună cu Jared Kushner, fost consilier principal al președintelui american, s-a întâlnit în seara zilei de 21 ianuarie cu oficiali ucraineni, inclusiv cu secretarul Consiliului de Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov. Witkoff a afirmat că negocierile privind planul de pace în 20 de puncte „se reduc acum, în esență, la acorduri teritoriale”.

El a mai precizat că el și Kushner urmează să se deplaseze în Emiratele Arabe Unite pentru a se întâlni cu diverse „grupuri de lucru” după întrevederile din Rusia, sursele indicând posibilitatea unei formule trilaterale Rusia–SUA–Ucraina. Imediat pe 22 ianuarie a avut discuții directe cu Vladimir Putin, în Rusia. Concluzia acestei ultime întrevederi, potrivit consilierului prezidențial rus Iuri Ușakov, a fost reafirmarea poziției Moscovei conform căreia „fără rezolvarea problemei teritoriale, în conformitate cu formula convenită anterior la Anchorage, nu poate exista o soluție durabilă”. Oficialul rus a caracterizat discuțiile drept „extrem de substanțiale, constructive și foarte sincere”, subliniind în același timp caracterul lor confidențial.

Tema centrală a întâlnirii de la Davos a lui Witkoff cu Kirill Dmitriev a vizat conturarea unui posibil cadru pentru încetarea focului în Ucraina, ca etapă pregătitoare pentru așa-numitul „Consiliu pentru Pace”, inițiat de Donald Trump. Concluzia generală a zilei a fost una revelatoare: lumea pare să funcționeze tot mai evident pe două viteze. Statele Unite promovează o agendă preponderent unilaterală, în timp ce Uniunea Europeană și China încearcă, din rațiuni diferite, să conserve arhitectura multilaterală. Intervenția de final a lui Yuval Noah Harari a sintetizat miza profundă a acestor evoluții: dincolo de tarife și dispute teritoriale, competiția viitorului se va purta asupra controlului minții umane prin intermediul inteligenței artificiale.

Premierul belgian Bart De Wever, aflat în funcție din februarie 2025, s-a remarcat la Forumul Economic Mondial de la Davos drept una dintre cele mai ferme și incisive voci europene critice la adresa politicilor administrației conduse de Donald Trump. Intervențiile sale de marți, 20 ianuarie, și miercuri, 21 ianuarie, atât în cadrul panelurilor publice, cât și în întâlniri diplomatice de rang înalt, au articulat un mesaj coerent, dar neobișnuit de dur, privind viitorul relației transatlantice și locul Europei într-un context geopolitic aflat în plină reconfigurare.

Un punct nodal al discursului său a fost criza declanșată de presiunile exercitate de Washington asupra Danemarcei în dosarul Groenlandei. De Wever a avertizat că Statele Unite „trec linii roșii” și că Europa riscă să-și compromită atât credibilitatea, cât și demnitatea politică dacă rămâne pasivă. Într-una dintre cele mai citate declarații ale sale, premierul belgian a sintetizat poziția sa prin formula: „a fi un vasal fericit este una, dar a fi un sclav nefericit este cu totul altceva”, pledând explicit pentru abandonarea politicii de conciliere și pentru un răspuns ferm la amenințările cu tarife vamale de până la 25%. Mesajul a fost lipsit de echivoc: orice recul în fața presiunilor economice americane ar însemna o capitulare strategică.

Dincolo de acest episod concret, De Wever a propus un diagnostic mult mai amplu, susținând că asistăm la finalul unei epoci istorice în relațiile dintre Europa și Statele Unite. Cei aproximativ 80 de ani de atlantism, construiți pe cooperare și valori comune, sunt, în opinia sa, rapid erodați de abordarea strict tranzacțională a actualei administrații americane. Invocându-l pe Antonio Gramsci, el a descris momentul prezent drept o tranziție periculoasă, în care „lumea veche moare, iar cea nouă se chinuie să se nască”, avertizând că acest vid de ordine reprezintă „timpul monștrilor” și că liderii actuali vor fi constrânși să aleagă clar ce rol vor juca. O temă recurentă a fost necesitatea ca Europa să renunțe la postura defensivă și dependentă.

În viziunea sa, doar o rearmare accelerată, dublată de o suveranitate economică autentică, poate proteja continentul de șantajul tarifar și de presiunile legate de resurse sau securitate. Autonomia strategică nu a fost prezentată ca un proiect ideologic, ci ca o condiție de supraviețuire. Tensiunile au atins un punct culminant miercuri, 21 ianuarie, când Bart De Wever a participat la o întâlnire extrem de sensibilă cu președintele Trump, alături de Philippe și de secretarul general al NATO, Mark Rutte. În cadrul acestei întrevederi, premierul belgian a reafirmat fără ambiguități poziția Bruxellesului, rezumată în formula „până aici și nu mai departe”, avertizând că Europa trebuie să fie pregătită inclusiv pentru un război comercial total dacă interesele sale fundamentale și demnitatea politică sunt puse în discuție.

Discursul lui Donald Trump la Forumul Economic Mondial de la Davos, din 21 ianuarie 2026, a fost unul dintre cele mai polarizante momente ale actualei sale administrații, semnalând o schimbare clară de la cooperarea globală către un tranzacționalism dur, explicit. Sosirea președintelui american în Elveția, însoțit de cea mai mare delegație din istoria Statele Unite ale Americii, a transmis un mesaj de forță și dominanță adresat elitelor politice și financiare internaționale, sugerând că Washingtonul nu mai este interesat de consens, ci de raporturi de putere.

Cea mai controversată temă a discursului a fost reconfirmarea ambiției SUA de a achiziționa Groenlanda. Trump a cerut „negocieri imediate” cu Danemarca, avertizând că aliații europeni care se opun – precum Marea Britanie, Germania sau Franța – riscă tarife punitive de până la 25%. Deși a exclus explicit utilizarea forței militare, limbajul său a subliniat că presiunea economică a Americii este suficientă pentru a face acordul inevitabil. Achiziția a fost justificată ca o necesitate strategică pentru securitatea Arctică și controlul resurselor, într-o logică ce amintește de expansionismul american din secolul al XIX-lea, reinterpretat într-o cheie modernă.

Pe plan geopolitic, Trump a reluat atacurile la adresa instituțiilor multilaterale, criticând NATO drept o alianță „nedreaptă”, în care SUA ar suporta costuri disproporționate pentru securitatea Europei în fața Rusiei. Afirmația sa că America este separată de conflictul din Ucraina de „un ocean mare și frumos” a sugerat o distanțare clară față de responsabilitățile tradiționale ale Washingtonului. În același registru, el a propus marginalizarea Organizația Națiunilor Unite și crearea unui „Board of Peace”, un grup restrâns de lideri, condus de el, care să arbitreze conflicte globale precum Gaza, Venezuela sau Ucraina pe baze strict tranzacționale, ignorând diplomația clasică și regulile multilaterale.

Trump a reluat atacul împotriva energiei eoliene, susținând că proliferarea turbinelor este sinonimă cu pierderi economice, și a prezentat SUA drept singurul motor real al creșterii globale, grație reducerilor fiscale și eliminării birocrației. Europa a fost descrisă ca un actor aflat pe o traiectorie greșită, blocat de propria agendă climatică. Într-o tentativă de a se adresa electoratului intern într-un an electoral, președintele a avansat inclusiv ideea unor măsuri radicale pe piața imobiliară, precum preluarea de către stat a datoriilor ipotecare pentru a reduce dobânzile.

În urma intervenției lui Trump la Davos, în care președintele american a declarat că „Canada există datorită Statelor Unite” și l-a menționat personal pe Carney, primul-ministru canadian a răspuns oficial după întoarcerea în țară. Carney a negat ideea exprimată de Trump, afirmând că „Canada nu trăiește datorită Statelor Unite; Canada prosperă pentru că este canadiană”, subliniind valoarea autonomiei și a propriilor valori naționale.

În ansamblu, discursul din 2026 poate fi interpretat ca abandonarea oficială a rolului tradițional al SUA de „jandarm al lumii” și asumarea celui de „negociator șef”, transformând Davosul dintr-un forum al cooperării într-o arenă în care regulile sunt dictate de mărimea pieței și de forța tarifelor.

Ziua a treia a confirmat existența a două tabere clare: (1) Tabăra Tranzacțională (SUA, Argentina)-orientată spre profit imediat, suveranitate dură și tarife;(2) Tabăra Cooperării Tehnologice și Verzi (UE, Liderii Tech)-orientată spre reglementarea AI, sustenabilitate și alianțe multilaterale.

Ziua de miercuri, 21 ianuarie 2026, a fost cea mai intensă din punct de vedere diplomatic la Forumul Economic Mondial de la Davos, fiind dominată de negocieri bilaterale tensionate pe tema noilor tarife americane și a crizei din zona arctică. Momentul central al zilei a fost întâlnirea dintre Donald Trump, secretarul general al NATO, Mark Rutte, și lideri europeni, printre care Regele Philippe și premierul Bart De Wever. Întlnirea nu a fost organizată ca un eveniment public, nu a avut o conferință de presă dedicată și nu a fost însoțită de un comunicat comun, ceea ce explică lipsa unei „liste oficiale” sau a unor detalii exhaustive.

Cu toate acestea, existența și componența întâlnirii sunt confirmate convergent de relatări media și de declarații ulterioare ale părților europene implicate. Discuțiile, descrise de surse diplomatice drept „glaciale”, s-au concentrat pe amenințarea Washingtonului de a impune tarife de 25% dacă Europa se opune dosarului Groenlanda, fără ca europenii să cedeze. Surpriza a venit al finele zilei a treia. În a treia zi a Forumului Economic Mondial de la Davos, discuțiile dintre Donald Trump și secretarul general al NATO, Mark Rutte, au reprezentat un moment de inflexiune în criza diplomatică generată de dosarul Groenlandei.

Deși schimburile au avut loc într-un climat tensionat, întrevederea a dus la conturarea unui „cadru de acord” destinat să prevină escaladarea către un conflict comercial deschis între Statele Unite și Europa. Donald Trump a anunțat pe platforma Truth Social că, în urma unei întâlniri descrise drept „foarte productive” cu Mark Rutte, a fost stabilită arhitectura unei înțelegeri care depășește strict cazul Groenlandei și vizează, mai larg, securitatea și cooperarea în regiunea arctică.

Potrivit mai multor oficiali NATO de rang înalt, citați sub protecția anonimatului de The New York Times, soluția discutată ar presupune limitarea ambițiilor americane la porțiuni restrânse de teritoriu în Groenlanda, unde Statele Unite ar putea fi autorizate să înființeze baze militare, fără a afecta statutul politic sau suveranitatea generală a insulei. Această formulă de compromis este prezentată de sursele aliate drept o ieșire pragmatică din impas, menită să reducă presiunea asupra relației transatlantice și să ofere o soluție acceptabilă atât pentru Washington, cât și pentru partenerii europeni.

Această idee, adusă în discuție în cadrul unei reuniuni a NATO, ar fi similară statutului bazelor britanice din Cipru, considerate teritoriu britanic. În marja Forumului Economic Mondial de la Davos, pe fondul tensiunilor comerciale și al repoziționărilor geopolitice accelerate, Mark Carney și Ursula von der Leyen au avut o întrevedere cu semnificație strategică, axată pe conturarea unei așa-numite „axe a puterilor medii”. Discuțiile au vizat reducerea dependenței economiilor avansate de blocajele comerciale și de presiunile exercitate de Statele Unite și China, printr-o cooperare mai strânsă între Uniunea Europeană și Canada.

Potrivit surselor apropiate dialogului, accentul a fost pus pe integrarea piețelor de capital, coordonarea politicilor industriale și securizarea lanțurilor de aprovizionare pentru minerale critice, esențiale pentru tranziția energetică și industriile de apărare. Întâlnirea reflectă o tendință tot mai clară la Davos: căutarea unor formule alternative de cooperare între economii considerate „puteri medii”, care încearcă să-și apere autonomia strategică într-un sistem internațional tot mai fragmentat și dominat de logica confruntării dintre marile centre de putere.

Tot miercuri, Trump a găzduit o reuniune restrânsă cu lideri din Qatar, Arabia Saudită și Israel, promovând ideea unui „Board of Peace”, un mecanism informal de arbitraj regional bazat pe investiții, în afara cadrului Organizația Națiunilor Unite. De asemenea delegația Ucraina a purtat discuții cu mari investitori de pe Wall Street, inclusiv BlackRock și JPMorgan Chase, pentru finanțarea reconstrucției, în contextul semnalelor privind reducerea sprijinului direct din partea Washingtonului.

Media menționează că Friedrich Merz, cancelarul german, intenționa să se întâlnească cu Trump în marja dezbaterilor, în special pe teme legate de tranșarea unor diferențe transatlantice privind tarifele și politica externă. Acestă întâlnire nu s-a concretizat. În dosarul Groenlanda, Cancelarul Merz a acționat ca mediator pentru un grup de state europene iar ca semn de protest față de stilul unilateral al Washingtonului, Merz a refuzat să participe la inițiativa „Board of Peace”, alegând să se întoarcă la Bruxelles pentru consultări de urgență cu liderii UE.

Concluzia a fost una clară: Germania constată că vechile alianțe sunt tot mai mult înlocuite de tranzacții dure și că autonomia strategică devine indispensabilă. Agenda lui Donald Trump la Davos a mai inclus întâlniri economice informale cu lideri din mediul de afaceri și financiar, axate pe tarife, relocalizarea producției în SUA și atragerea de investiții, fiind dominată per ansamblu de negocieri dure bilaterale, construite pe raporturi de forță și pe tranzacții, nu pe consens multilateral.

„USA House” într-o biserică -Donald Trump nu a stat în zona oficială de securitate, ci și-a stabilit cartierul general la „USA House”, un spațiu amenajat într-o mică biserică evanghelică din secolul al XIX-lea, chiar pe faimoasa Promenadă. Au fost sponsorizări de lux ale companiilor precum Microsoft și McKinsey care ar fi plătit până la 1 milion de dolari pentru a sponsoriza acest hub.

Organizatorii (printre care și Richard Stromback ) au descris atmosfera dorită ca fiind un „Burning Man pentru miliardari”, ei oferind o alternativă relaxantă, dar ultrasecurizată, la evenimentele rigide ale Forumului.

Richard Stromback (poreclit Rich) este o figură legendară și controversată a culiselor Forumul Economic Mondial de la Davos, considerat unul dintre cei mai influenți „conectori” globali, capabil să aducă la aceeași masă CEO de top, șefi de stat și investitori miliardari. Originar din Canada, fost jucător profesionist de hochei devenit antreprenor tech (Web Group, Ecology Coatings), el operează la Davos ca „om din umbră” prin Stromback Global Advisors, organizând întâlniri decisive în afara cadrului oficial.

Conceptul său, supranumit în The New Yorker „Burning Man pentru miliardari”, mizează pe relații informale și încredere personală, nu pe protocol. În 2026, a fost arhitectul USA House, bază neoficială a delegației lui Donald Trump.

(3) Forumul Economic Mondial de la Davos a reunit și în acest an o combinație neobișnuită de putere politică și influență culturală, ilustrată inclusiv de prezența simultană a premierului canadian Justin Trudeau și a starului pop Katy Perry.

Deși au participat în cadre complet diferite, apariția lor în același spațiu a subliniat eclectismul tot mai accentuat al Davosului. Justin Trudeau a fost prezent într-o capacitate strict oficială, implicat în discuții legate de comerț, securitate economică și poziționarea Canadei într-un sistem internațional aflat sub presiunea tensiunilor dintre marile puteri. Intervențiile sale au vizat consolidarea rolului Canadei ca actor de echilibru și susținător al cooperării multilaterale. În paralel, Katy Perry a participat la evenimente conexe forumului, dedicate impactului cultural și social al schimbărilor globale.

Prezența sa s-a înscris în linia Davosului din ultimii ani, care își extinde deliberat agenda dincolo de economie și geopolitică, integrând voci din industria culturală și din zona influencerilor globali. Fără a exista vreo interacțiune oficială între cei doi, simpla lor coexistență la Davos a devenit, pentru mulți observatori, o metaforă a transformării forumului: un loc în care deciziile politice, discursurile despre ordine mondială și simbolurile culturii populare se intersectează, reflectând complexitatea – și uneori contradicțiile – lumii contemporane.

Cât despre România: la Forumului Economic Mondial de la Davos 2026, Oana Țoiu a fost speaker oficial în două paneluri distincte: „Can Russia Sustain a Wartime Economy?” – în această sesiune, Țoiu a vorbit alături de reprezentanți ai Rusiei, Belarusului și Republicii Moldova, analizând impactul asupra stabilității regionale și rolul României în contextul securității la Marea Neagră și al aspirațiilor euro-atlantice ale statelor vecineși la panelul „Staying Grounded in an Age of Uncertainty” – aici a subliniat importanța unei diplomații pragmatice și a evoluției rapide a economiei românești, evidențiind experiența României în gestionarea schimbărilor economice și poziția sa ca partener de dialog în fața incertitudinilor globale. Ambele paneluri au fost incluse în agenda principală a Forumului Economic Mondial și s-au desfășurat în zonele de sesiuni dedicate din complexul de conferințe al Davos-Klosters, unde au loc principalele dezbateri tematice ale evenimentului.