Culisele împăcării SUA-Europa cu privire la Groenlanda. Cine a făcut pace și ce urmează

Schița de acord la care au ajuns SUA și țările europene cu privire la Groenlanda și securitatea în zona arctică pare a se datora capacității de negociere a liderului NATO, Mark Rutte, dar și disponibilității lui Donald Trump de a negocia și de a renunța la tarifele și acțiunea militară cu care amenințase anterior reuniunii de la Davos, potrivit WSJ.

Când președintele Trump a sosit miercuri după-amiază în Alpii Elvețieni acoperiți de zăpadă, liderii europeni erau panicați că eforturile sale de a achiziționa Groenlanda ar declanșa o conflagrație transatlantică. Până la apusul soarelui, Trump renunțase.

Întorsătura de situație a urmat zilelor de conversații secrete între Trump, consilierii săi și liderii europeni, inclusiv secretarul general al NATO, Mark Rutte, și cancelarul german Friedrich Merz, potrivit unor persoane apropiate discuțiilor. Europenii, care au fost uniți în opoziția lor față de achiziționarea Groenlandei de către Trump, au folosit o combinație de atrageri, cum ar fi oferte de consolidare a securității arctice și avertismente, inclusiv cu privire la pericolele pentru SUA ale unei rupturi mai profunde în cadrul Organizației Tratatului Atlanticului de Nord.

După o întâlnire cu Rutte de miercuri, Trump a anulat tarifele promise pentru națiunile europene, susținând că „a format cadrul unui viitor acord” cu privire la cea mai mare insulă din lume.

Contururile exacte ale cadrului sunt încă în evoluție, dar se așteaptă ca negocierile să se concentreze pe mai multe domenii, potrivit unor oficiali din Europa familiarizați cu discuțiile. Acestea includ un potențial acord al SUA cu Danemarca privind staționarea forțelor în bazele din Groenlanda și eforturile europene extinse de a spori securitatea în jurul Arcticii.

SUA ar putea primi un drept de preemțiune asupra investițiilor în resursele minerale ale Groenlandei - un veto menit să împiedice Rusia și China să acceseze bogăția insulei - iar în schimb, Trump ar renunța la amenințările tarifare, au declarat oficialii.

Într-o declarație în fața reporterilor, Trump a numit cadrul „cu adevărat fantastic”, dar a oferit puține detalii. El a spus că presupune că Danemarca, a cărei colonie este Groenlanda, a fost informată despre potențialul acord.

Casa Albă a refuzat să comenteze detaliile cadrului propus, iar un oficial al administrației Trump a declarat că domeniul de aplicare al negocierilor nu a fost bătut în cuie.

„Dacă acest acord va fi încheiat, iar președintele Trump are mari speranțe că va fi, Statele Unite își vor atinge toate obiectivele strategice cu privire la Groenlanda, cu costuri foarte mici, pentru totdeauna”, a declarat secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, într-un comunicat.

Miercuri au existat semnale timpurii că Trump era deschis la un acord. În timpul unui discurs de o oră la Forumul Economic Mondial, președintele SUA a declarat că nu va desfășura armata pentru a prelua controlul asupra Groenlandei.

A fost o schimbare bruscă de ton pentru Trump, care cu doar câteva zile înainte refuzase să excludă utilizarea armatei pentru a-și asigura proprietatea asupra Groenlandei și postase online o imagine a teritoriului cu un steag american pe el.

Această schimbare de direcție a fost o ușurare binevenită pentru liderii europeni, care se confruntau cu perspectiva unor tarife vamale capabile să zdruncine economia și cu o confruntare cu Trump care ar fi putut amenința stabilitatea NATO.

Weekendul trecut, Trump a declarat că va impune tarife vamale de 10% asupra a opt națiuni începând de luna viitoare, dacă nu se ajunge la un acord pentru achiziționarea Groenlandei. Tarifele vor crește la 25% în iunie.

Într-o postare pe Truth Social de miercuri seară, Trump a declarat că va amâna aplicarea tarifelor vamale, astfel încât principalii săi consilieri - vicepreședintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio și trimisul special Steve Witkoff - să poată negocia un acord privind Groenlanda.

„Ziua se încheie într-o notă mai bună decât a început”, a declarat ministrul danez de externe, Lars Løkke Rasmussen.

Unii dintre consilierii lui Trump și-au exprimat în privat îngrijorarea că retorica dură a președintelui a îngreunat încheierea unui acord cu Danemarca.

În ultimele zile, oficialii administrației au discutat propuneri de compromis care ar oferi SUA acces la minerale și terenuri pentru baze militare, a declarat un oficial al administrației Trump. Unii aliați externi ai președintelui au fost îngrijorați marți, după ce acțiunile au scăzut brusc în urma amenințărilor tarifare ale lui Trump legate de Groenlanda.

Oficialii americani și europeni au tras lecții contradictorii din episodul Groenlandei.

Oficialii americani au susținut că postura agresivă a lui Trump i-a forțat pe oficialii europeni la masa negocierilor, după ce aceștia au refuzat timp de luni să se supună campaniei președintelui de a prelua controlul asupra Groenlandei. Oficialii europeni au susținut că menținerea unui front unit al opoziției l-ar putea convinge pe Trump să ajungă la un acord care nu include achiziționarea teritoriului.

Trump și Rutte au „discutat miercuri importanța critică a securității în regiunea arctică” pentru SUA și alți membri NATO, potrivit unui purtător de cuvânt al alianței. Discuțiile despre cadrul propus se vor concentra pe modul în care membrii NATO pot colabora pentru a asigura securitatea arctică, a declarat purtătorul de cuvânt.

Negocierile mai specifice dintre Danemarca, Groenlanda și SUA vor avea ca scop asigurarea „că Rusia și China nu vor obține niciodată un punct de sprijin - economic sau militar - în Groenlanda”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Rutte a fost adesea batjocorit pentru abordarea sa uneori lingușitoare față de Trump. La summitul NATO din iunie, s-a referit la președinte ca fiind „tătic” și l-a lăudat în repetate rânduri. Dar Trump și Rutte au construit o relație de lucru solidă, au declarat oficiali americani și europeni.

În discursul său de miercuri, Trump a criticat dur aliații SUA de lungă durată, în timp ce reprezentanții acestor țări priveau în tăcere. El a descris Europa ca fiind de nerecunoscut față de o epocă anterioară și îndreptându-se în direcția greșită. A mustrat Danemarca, numind-o nerecunoscătoare.

El a spus că Elveția nu ar avea o țară dacă nu ar exista sprijinul SUA. Și l-a batjocorit pe președintele francez Emmanuel Macron pentru că a purtat ochelari de soare de aviator la eveniment.

Dar Trump a căutat, de asemenea, să dezescaladeze, solicitând negocieri imediate pentru a discuta despre oferta SUA de a achiziționa Groenlanda. „Nu trebuie să folosesc forța”, a spus el. „Nu vreau să folosesc forța. Nu voi folosi forța.”

Trump a sugerat că membrii NATO au obligația de a sprijini achiziția Groenlandei de către SUA, datorită rolului central al Americii în consolidarea alianței transatlantice. „Oferim atât de mult și primim atât de puțin în schimb”, a spus el.

„Vrem o bucată de gheață pentru protecția lumii, iar ei nu ne-o vor da”, a spus Trump despre dorința sa de a achiziționa Groenlanda de la Danemarca. „Puteți spune da și vă vom fi foarte recunoscători. Sau puteți spune nu și ne vom aminti.”

Trump a fost întâmpinat cu un răspuns tăcut din partea elitelor globale care au umplut sala principală de conferințe pentru discursul său, stârnind aplauze ușoare, dar și multe priviri goale și izbucniri de râsete nervoase în timp ce a făcut unele dintre cele mai stridente afirmații ale sale.

Liderii celor 27 de țări ale Uniunii Europene se vor întâlni la Bruxelles joi seară pentru un summit organizat în grabă. Deși nu mai au nevoie de un plan imediat pentru un război comercial, acum trebuie să evalueze relațiile transatlantice deteriorate.

Europenii au căutat modalități de a consolida securitatea arctică, demonstrându-i în același timp lui Trump că nu cedează Groenlanda. Franța a propus miercuri extinderea exercițiilor militare multinaționale conduse de Danemarca, care sunt în desfășurare în Groenlanda.

Consilierii lui Trump au declarat că acesta a fost încurajat de operațiunea SUA de capturare a dictatorului venezuelean Nicolás Maduro. În urma raidului, Trump a pus din nou accent pe eforturile sale de a exercita controlul asupra emisferei vestice.

Ambițiile lui Trump cu privire la Groenlanda au declanșat o criză diplomatică fără precedent pentru cei mai apropiați aliați NATO ai SUA, care se confruntă deja cu războiul în desfășurare al Rusiei în Ucraina și cu competiția geopolitică cu China.

Unii dintre cei mai apropiați aliați istorici ai Washingtonului s-au întrebat cât timp se mai pot baza pe SUA. „În fiecare zi ni se amintește că trăim într-o eră a rivalității dintre marile puteri”, a declarat prim-ministrul canadian Mark Carney într-un discurs la Davos la începutul acestei săptămâni. „Ordinea bazată pe reguli se estompează. Că cei puternici pot face ce pot, iar cei slabi trebuie să sufere ce trebuie.”

La Davos, aceste tensiuni au fost uneori expuse în culise. Christine Lagarde, președinta Băncii Centrale Europene, a ieșit de la o cină de marți în timpul unui discurs al secretarului american pentru Comerț, Howard Lutnick, ceea ce unii participanți au considerat un semn al tensiunilor tot mai mari în relațiile transatlantice.

Lutnick, adresându-se invitaților unei cine VIP a criticat politicile energetice ale Europei și a criticat ceea ce a descris ca fiind o competitivitate în scădere a continentului pe scena mondială, potrivit unor persoane prezente.

Unii invitați la cină au aplaudat remarcile lui Lutnick care evidențiau puterea SUA în comparație cu Europa, iar alții au huiduit, au declarat participanții. „Nu avem niciun comentariu de adăugat”, a declarat un purtător de cuvânt al BCE prin e-mail miercuri dimineață. Un purtător de cuvânt al Departamentului Comerțului a declarat că „în timpul discursului de trei minute al secretarului Lutnick, nimeni nu a plecat în grabă. Doar o persoană a huiduit, și a fost Al Gore”. Al Gore, fostul vicepreședinte al SUA, a răspuns spunând că a ascultat discursul lui Lutnick și „nu l-a întrerupt în niciun fel”.