SUA ignoră presiunile legate de Groenlanda. Danemarca, „irelevantă”, în scandalul obligațiunilor

Secretarul Trezoreriei Statelor Unite, Scott Bessent, a declarat că nu este îngrijorat de posibilitatea ca state europene să încerce să exercite presiuni asupra Washingtonului prin vânzarea de obligațiuni guvernamentale americane, în contextul tensiunilor generate de pozițiile administrației conduse de Donald Trump privind Groenlanda, potrivit publicației Politico.

Declarațiile au fost făcute miercuri, în marja reuniunii anuale a World Economic Forum de la Davos.

Întrebat despre speculațiile potrivit cărora capitalele europene ar putea folosi piața obligațiunilor pentru a influența politica economică a SUA, Bessent a respins ideea.

Afirmațiile au venit pe fondul îngrijorărilor exprimate în unele cercuri financiare că tensiunile politice dintre SUA și Europa, alimentate de discuțiile privind Groenlanda și de posibile noi tarife comerciale, ar putea avea efecte asupra costurilor de împrumut ale Washingtonului.

Discuția a fost relansată după ce fondul de pensii danez AkademikerPension a anunțat că a decis să renunțe la deținerile sale de obligațiuni americane.

Reprezentanții fondului au indicat, printre mai mulți factori, declarațiile președintelui Trump privind Groenlanda, apreciind că acestea ridică semne de întrebare cu privire la calitatea creditului SUA.

Subiectul a fost menționat și într-o notă transmisă clienților de strategul-șef valutar al Deutsche Bank, George Saravelos.

Totuși, Bessent a precizat că a fost contactat de directorul general al băncii, Christian Sewing, care i-a transmis că opiniile exprimate în acea analiză nu reflectă poziția instituției.

Secretarul Trezoreriei a adăugat că subiectul a fost amplificat de „presa de știri false”.

Piețele americane de obligațiuni și acțiuni au înregistrat scăderi semnificative marți, pe fondul temerilor că disputa dintre SUA și Europa legată de Groenlanda ar putea reaprinde un conflict comercial anticipat în 2025, dar care nu s-a concretizat atunci.

Bessent a subliniat că aceste mișcări au fost influențate și de volatilitatea de pe piața obligațiunilor din Japonia, unde au reapărut îngrijorări legate de sustenabilitatea datoriei pe termen lung.

„Este foarte dificil să separăm tot zgomotul din jurul Groenlandei”, a spus Bessent, menționând că omologul său japonez l-a asigurat că autoritățile de la Tokyo vor interveni pentru a menține stabilitatea pieței obligațiunilor.

Anterior, în cadrul aceleiași conferințe de presă, Bessent a criticat comentariile liderilor europeni pe care le-a descris drept „inflamatorii” în legătură cu disputa privind Greenland și a făcut referire la anunțurile unor state europene privind trimiterea de personal militar în teritoriu.

„Pentru ca aceste țări să își activeze trupele, nu sunt sigur ce semnal ar trebui să transmită acest lucru”, a afirmat el. „Este destul de quijotesc.”

Declarațiile au fost făcute cu câteva ore înaintea unui discurs așteptat al președintelui Trump. Sosirea acestuia la Davos a fost întârziată cu aproximativ trei ore din cauza unor probleme tehnice la Air Force One.