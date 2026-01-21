Trump la Davos: SUA oferă mult și primesc foarte puțin. Live text

Donald Trump a lansat din nou critici dure la adresa NATO și a Europei, afirmând că SUA „oferă foarte mult și primesc foarte puțin în schimb”.

Potrivit lui Trump, America ar primi doar „moarte, perturbări și sume uriașe de bani oferite unor oameni care nu apreciază ce facem”, referindu-se atât la NATO, cât și la partenerii europeni.

În discursul său, Trump l-a indicat pe secretarul general NATO, Mark Rutte, prezent în sală, menționând că acesta i-a apreciat presiunile pentru creșterea cheltuielilor militare ale statelor membre.

Trump a susținut apoi că nu va folosi forța pentru a obține Greenland, deși a sugerat că SUA ar fi „de neoprit” dacă ar face-o.

El a mai declarat că SUA nu ar fi obținut „nimic din NATO”, cu excepția protejării Europei de Russia, o afirmație controversată, având în vedere rolul alianței și activarea articolului 5 după atacurile din 11 septembrie.

Trump și-a reiterat, în final, dorința de a achiziționa Groenlanda.

Donald Trump a lansat rapid un prim atac verbal la adresa Europei, sugerând că modelul de succes al Statelor Unite ar trebui urmat și peste Atlantic.

Donald Trump a declarat că anumite părți ale Europei „nu mai sunt recognoscibile”, subliniind că schimbările observate sunt unele negative.

El a invocat discuții cu prieteni care s-au întors recent din diverse țări europene și care i-ar fi spus că nu mai recunosc locurile vizitate odinioară.

Deși a evitat să numească state anume, mesajul său a fost clar critic. Trump a insistat că nu dorește să insulte pe nimeni și a afirmat că are o afecțiune reală pentru Europa, însă consideră că direcția actuală este una greșită.

În opinia sa, continentul se confruntă cu probleme serioase și ar avea de învățat din politicile care, spune el, au dus la succesul economic și social al Statelor Unite. Declarațiile sale riscă să reaprindă tensiuni transatlantice și să provoace reacții dure din partea liderilor europeni.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a ajuns în Elveția, marți, după ce avionul prezidențial Air Force One a întâmpinat probleme tehnice care au dus la o întârziere semnificativă a călătoriei, potrivit The Guardian.

Aeronava a aterizat pe aeroportul din Zürich cu aproape două ore decât ora programată inițial, conform informațiilor furnizate de presa internațională.

Un avion inscripționat cu „United States of America” pe fuselaj a atins pista aeroportului din Zürich la câteva minute după ora anunțată de autoritățile locale.

Sosirea a fost confirmată de jurnaliștii aflați la fața locului, care au relatat că zborul a fost afectat de dificultăți tehnice apărute pe parcurs.

Potrivit unui material publicat de Associated Press, „Donald Trump a aterizat în Elveția cu aproape două ore mai târziu decât era programat, după ce avionul Air Force One a întâmpinat probleme tehnice”.

Informația a fost preluată și de alte instituții media care au urmărit deplasarea fostului lider american.

Detalii suplimentare despre natura exactă a defecțiunilor tehnice nu au fost comunicate oficial până în acest moment. Reprezentanții echipei lui Donald Trump nu au oferit explicații publice privind incidentul, limitându-se la confirmarea faptului că întârzierea a fost cauzată de dificultăți apărute la aeronava utilizată pentru deplasare.

Air Force One este avionul utilizat în mod tradițional de președinții Statelor Unite, fiind supus unor standarde stricte de securitate și întreținere.

Cu toate acestea, surse apropiate situației au indicat că, din motive de siguranță, programul deplasării a fost ajustat.

Întârzierea a avut consecințe și asupra agendei oficiale președintelui american. Întâlnirea planificată cu liderul politic german Friedrich Merz a fost anulată din cauza sosirii târzii a avionului Air Force One la Zürich.

Conform informațiilor apărute în presa internațională, întâlnirea urma să aibă loc la scurt timp după aterizare, însă modificările de ultim moment din program au făcut imposibilă desfășurarea acesteia.

Nu au fost oferite detalii privind o eventuală reprogramare a discuțiilor.

Vizita lui Donald Trump în Elveția face parte dintr-o serie de deplasări externe, în cadrul cărora fostul președinte participă la evenimente și întâlniri cu lideri politici și reprezentanți ai mediului de afaceri.

Autoritățile elvețiene nu au transmis un comunicat oficial referitor la scopul exact al vizitei sau la durata șederii.

Până la acest moment, nu au fost raportate alte modificări majore în programul public al lui Donald Trump, în afara anulării întâlnirii cu Friedrich Merz. Echipa sa nu a oferit declarații suplimentare despre următoarele activități planificate în Elveția.