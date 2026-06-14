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Dialog crucial între Zelenski și Trump. Președintele Ucrainei l-a sunat pe liderul de la Casa Albă

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Dialog crucial între Zelenski și Trump. Președintele Ucrainei l-a sunat pe liderul de la Casa AlbăVolodimir Zelenski și Donald Trump. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a felicitat duminică telefonic pe omologul său american Donald Trump cu ocazia împlinirii a 80 de ani, prilej cu care a abordat şi subiectul războiului în curs între Kiev şi Moscova, relatează AFP.

Convorbirea vine într-un moment de maximă intensitate pe frontul de est și în contextul unor eforturi diplomatice intense din partea Ucrainei pentru a menține sprijinul partenerilor occidentali.

Dialog crucial între Zelenski și Trump. Președintele Ucrainei l-a sunat pe liderul de la Casa Albă

Liderul de la Kiev a oferit detalii despre temele abordate în cadrul acestei discuții la nivel înalt. El a precizat pe platforma X că a "discutat despre măsuri susceptibile să contribuie la instaurarea păcii încă de acum".

„L-am informat pe preşedinte (american) despre ultimele evoluţii pe câmpul de luptă şi despre consolidarea poziţiilor noastre. Am convenit să aprofundăm aceste discuţii în cadrul unei întâlniri la summitul G7”, a adăugat Volodimir Zelenski.

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Anterior, consilierul preşedinţiei ucrainene Dmitro Litvin informase presa despre o "convorbire fructuoasă" care durase între 30 şi 35 de minute. Această durată indică un schimb substanțial de opinii, dincolo de protocolul obișnuit al unor felicitări aniversare.

Blocaj în negocieri și reorientarea atenției Washingtonului

Dialogul direct dintre cei doi șefi de stat este extrem de important, mai ales că inițiativele anterioare de pace nu au dat rezultatele scontate de comunitatea internațională. În ultimele luni, mai multe cicluri de negocieri pentru a găsi o soluţie la războiul din Ucraina sub egida SUA nu au reuşit să apropie Kievul şi Moscova de un acord, procesul împotmolindu-se pe măsură ce atenţia Washingtonului se deplasa spre Iran.

Război în Ucraina

Sursa foto: Zelenski/Facebook

Pentru a debloca această situație, Ucraina încearcă să revitalizeze canalele de comunicare cu oficialii americani. În acest sens, preşedintele ucrainean a discutat pe 8 iunie cu emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner, subliniind importanţa "de a reda un elan diplomaţiei".

Întâlnire decisivă în Franța cu liderii mondiali

Următorul pas major pentru diplomația de la Kiev se va consuma în zilele următoare pe teritoriul european. Volodimir Zelenski va participa marţi la o reuniune de lucru cu liderii G7 (forum internaţional al guvernelor unor state dezvoltate din punct de vedere economic, tehnologic şi militar: Canada, Franţa, Germania, Italia, Japonia, Regatul Unit şi SUA), care se vor reuni la Evian (în Franţa), în prezenţa preşedintelui american.

Această reuniune în format extins va reprezenta cadrul ideal pentru ca Ucraina să își prezinte din nou solicitările de securitate și să detalieze planul discutat duminică la telefon de Zelenski și Trump.

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