Trei europarlamentari români din grupul ECR, Gheorghe Piperea, Adrian Axinia și Georgiana Teodorescu, au adresat o scrisoare deschisă președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen și Înaltului Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas, cu privire la drona maritimă care a explodat în Portul Constanța pe 5 iunie.

Cei trei eurodeputați din Grupul Conservatorilor și Reformiștilor le cer celor două oficiale ale UE să solicite Ucrainei explicații cu privire la incident și, de asemenea, să anunțe în timp util, autoritățile statelor riverane la Marea Neagră, prin sistemul comunicațiilor militar, orice posibil incident similar.

„Există o îngrijorare legitimă în cazul mai multor state membre UE aflate la granița conflictului că se dorește angrenarea lor în acest război”, se mai spune în scrisoarea celor trei europarlamentari români din grupul ECR.

„Către

În atenția:

Stimate Doamne,

În data de 5 iunie 2026, o dronă marină ucraineană a explodat în Portul comercial Constanța. Explozia a provocat daune materiale. Din fericire, nu au existat victime. S-a generat însă panică și activitățile turistice au fost perturbate pe întreg Litoralul românesc.

Conjunctura și informațiile sunt cu totul preocupante. Gravitatea situației este adâncită de faptul că informațiile publice relative la eveniment sunt puține, neclare, parazitate de contradicții între autorități și dinamitate de lipsa cvasi-totală a încrederii în autoritățile publice.

De precizat, în primul rând, că drona a staționat în port mai mult de 4 ore, fără ca vreo structură oficială a Statului român să intervină și fără ca aliații din NATO și din UE să fie încunoștințați. Informația că drona este ucraineană a venit târziu, cu doar 20 de minute înainte de explozie, conform ministrului Apărării din România.

Din declarațiile publice ale statului ucrainean, rezultă că drona s-a auto-detonat. Așadar, dacă ne încredem în această informație publică, drona a fost în permanență în afara controlului vreunei autorități sau al vreunui centru de comandă, deși pătrunsese în incinta unui port comercial. Suplimentar, vom reține că în zonă au mai fost alte 3 drone, de aceeași proveniență, care s-au auto-detonat în larg.

Ni s-a explicat public că aceste patru drone maritime ar fi vizat distrugerea petrolierului Safeen Elona, navă sub pavilion UAE care nu se află sub sancțiuni. De aici concluzia că, în apele teritoriale ale unui stat membru UE și NATO, Ucraina a desfășurat o operațiune de piraterie.

Situația este gravă pentru că astfel de incidente se pot întâmpla și în cazul statelor din zona Mării Baltice (Estonia, Letonia, Lituania) și în cazul țărilor UE cu ieșire la Marea Neagră.

Mai mult, trebuie reținut că traseul dronei până în apropierea unui uriaș depozit de țiței și carburant, a unui depozit de metanol și a unui depozit de azotat de amoniu, facilități logistice situate într-un port comercial, este mai mult decât bizar – deplasarea dronei, reconstituită digital, se face în linii drepte, în unghiuri drepte, imposibile în cazul unei derive cauzate de scăparea de sub control ca urmare a unei acțiuni de bruiaj.

Dacă explozia dronei ar fi fost cu 300 de metri mai aproape de aceste facilități logistice, Portul Constanța și, mai ales, orașul Constanța, ar fi fost victime ale unei catastrofe de proporții. Doar norocul a făcut să nu asistăm la o explozie similară cu cea din Beirut din august 2020.

Portul Constanța este cel mai mare port românesc, o facilitate logistică de care depinde întreaga economie națională a României, o parte din economia UE și, mai ales, o parte substanțială din economia de război a Ucrainei. A plasa, a deplasa și a lăsa nesupravegheate drone militare, cu capacități destructive enorme, într-un asemenea port comercial, este extrem de grav și este de natură a slăbi susținerea populației UE, în special a populației României, pentru eforturile de război ale Ucrainei contra Rusiei, eforturi susținute cu bani, arme, active, resurse logistice și de personal de toate popoarele statelor membre ale UE, inclusiv poporul român.

Ucraina are dreptul să se apere contra Rusiei, dar și popoarele statelor membre ale UE au dreptul să pretindă siguranță, respect și decență la ele acasă. Acest lucru trebuie subliniat și întărit de către toate țările care au graniță cu acest conflict militar care se desfășoară preponderent pe teritoriul Ucrainei.

Vă solicităm, de aceea, să puneți în vedere aliatului dvs. ucrainean :

să explice pe deplin circumstanțele și cauzele incidentului din portul Constanța, din data de 5 iunie 2026, cauzat de o dronă ucranieană, inclusiv dacă este vorba de o operațiune de tip false flag;

să dea asigurări că dronele răspândite în Marea Neagră sunt sigure din punctul de vedere al obiectivelor civile și ale populației;

să anunțe în timp util autoritățile statelor riverane la Marea Neagră (minus Rusia, desigur), prin sistemul comunicațiilor militare, cu urgența necesară evitării unor catastrofe, orice incident de natura celui care s-a petrecut în Portul Constanța în data de 5 iunie 2026 și care, din neglijență sau din lipsă de comunicare utilă, s-ar putea repeta, cu consecința catastrofale.

1. Există deja precedentul generat de incidentul din Grecia de la începutul lunii mai 2026;

2. Există o îngrijorare legitimă în cazul mai multor state membre UE aflate la granița conflictului că se dorește angrenarea lor în acest război.

Credem că este esențial ca, de la vârful Uniunii Europene, să se transmită un mesaj foarte clar că nu este acceptabil un comportament neglijent care să pericliteze viețile unor cetățeni europeni și securitatea statelor noastre.

De altfel, s-au înmulțit cazurile în care drone sau rachete sunt deviate de apărarea ucraineană către state membre UE. În România, cu o săptămână înainte de incidentul cu drona marină, a mai existat o situație foarte gravă generată de o dronă deviată de Ucraina într-o zonă urbană foarte populată din țara noastră.

Cu considerație,

Gheorghe Piperea

Adrian Axinia

Georgiana Teodorescu

Europarlamentari ECR GROUP”