Klaus Hänsch, fost președinte al Parlamentului European și unul dintre cei mai consecvenți susținători ai aderării României la Uniunea Europeană, a murit la vârsta de 87 de ani.

Decesul politicianului social-democrat german a avut loc marți, 4 august, iar anunțul a fost făcut miercuri de președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, și de organizația regională a Partidului Social-Democrat german (SPD) din Renania de Nord-Westfalia.

Klaus Hänsch a fost eurodeputat timp de 30 de ani, între 1979 și 2009, și a condus Parlamentul European în perioada 1994–1997, într-un moment considerat esențial pentru transformarea Uniunii Europene și pregătirea extinderii către statele din Europa Centrală și de Est.

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a transmis că instituția „deplânge pierderea unui campion al Europei”, amintind contribuția lui Klaus Hänsch la consolidarea rolului Parlamentului European și implicarea sa constantă în promovarea valorilor democratice.

Potrivit acesteia, fostul președinte al legislativului european a preluat conducerea instituției într-o perioadă de schimbări majore pentru continent și a continuat, până în ultimele săptămâni de viață, să susțină participarea civică și formarea unei noi generații de lideri europeni.

La rândul lor, reprezentanții SPD din Renania de Nord-Westfalia l-au descris drept „un european convins, un democrat lucid și un constructor de punți”, subliniind că vedea integrarea europeană drept un proiect bazat pe pace, libertate și democrație.

Klaus Hänsch s-a remarcat și prin sprijinul acordat extinderii Uniunii Europene, inclusiv aderării României și Bulgariei.

În dezbaterea din 12 aprilie 2005, desfășurată înaintea votului asupra Tratatului de Aderare, politicianul german declara că a susținut încă de la început integrarea celor două state și că își menține această poziție.

O zi mai târziu, Parlamentul European a aprobat cererea României de aderare cu 497 de voturi pentru, 93 împotrivă și 71 de abțineri. Presa germană l-a inclus pe Klaus Hänsch printre eurodeputații care au votat în favoarea aderării României la Uniunea Europeană.

Sprijinul său a continuat și în noiembrie 2006, când a participat, în calitate de membru al Comisiei pentru afaceri externe, la votul final asupra raportului care recomanda aderarea României la 1 ianuarie 2007. Documentul a fost adoptat cu 51 de voturi pentru, niciun vot împotrivă și o singură abținere.

Mandatul lui Klaus Hänsch în fruntea Parlamentului European a coincis și cu debutul oficial al parcursului european al României. Bucureștiul a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană pe 22 iunie 1995, perioadă în care acesta conducea legislativul european.

În acei ani, Hänsch a inițiat reuniuni între președinții parlamentelor statelor candidate și Parlamentul European, pentru a facilita pregătirea procesului de extindere și armonizarea legislației cu normele comunitare.

Klaus Hänsch este considerat unul dintre politicienii care au contribuit la consolidarea atribuțiilor Parlamentului European.

În timpul mandatului său au fost organizate, pentru prima dată, audieri publice individuale ale candidaților pentru funcția de comisar european înainte de votul de învestire al Comisiei Europene. Deși această procedură nu era prevăzută explicit în tratatele europene, ea s-a transformat ulterior într-o practică esențială a instituțiilor europene.

Fostul lider social-democrat a făcut parte și din prezidiul Convenției privind viitorul Europei și a reprezentat Parlamentul European în negocierile pentru proiectul Tratatului Constituțional.

Născut la 15 decembrie 1938, la Sprottau, localitate aflată astăzi pe teritoriul Poloniei, Klaus Hänsch și-a părăsit regiunea natală împreună cu familia la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial.

A devenit membru al Partidului Social-Democrat din Germania (SPD) în 1964 și, de-a lungul carierei sale, a rămas una dintre cele mai influente și longevive figuri ale Parlamentului European. Activitatea sa este asociată atât cu întărirea rolului legislativului european, cât și cu sprijinul acordat procesului de extindere al Uniunii Europene, inclusiv aderării României.