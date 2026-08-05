Alphabet, compania-mamă a Google, a anunțat o restructurare majoră a conducerii diviziei sale de inteligență artificială, în contextul în care lansarea noului model Gemini 4 întârzie, iar competiția cu OpenAI și Anthropic se intensifică, potrivit Reuters.

Demis Hassabis, laureat al Premiului Nobel și unul dintre cei mai importanți cercetători din domeniul AI, renunță la funcția de CEO al Google DeepMind pentru a deveni primul director științific (Chief Scientist) al Alphabet.

Anunțul vine într-un moment sensibil pentru gigantul american, după ce versiunea principală a modelului Gemini 4 nu a fost lansată în iunie, așa cum era planificat.

Întârzierea a alimentat îngrijorările investitorilor și ale industriei privind ritmul în care Google reușește să țină pasul cu rivalii săi din domeniul inteligenței artificiale.

Într-un mesaj adresat angajaților, Demis Hassabis a explicat că noul său rol îi va permite să se dedice aproape exclusiv cercetării și strategiei privind dezvoltarea inteligenței artificiale generale (AGI), concept care descrie sisteme capabile să atingă un nivel de inteligență comparabil cu cel uman.

Directorul general al Alphabet, Sundar Pichai, a transmis într-un memorandum separat că discuțiile privind această schimbare au avut loc de mai mult timp.

„Demis și cu mine discutăm de mult despre un rol care să-i permită să-și concentreze întreaga atenție asupra modelării viitorului AGI. Este o activitate esențială pentru Alphabet și pentru întreaga omenire și nu îmi pot imagina o persoană mai potrivită pentru această misiune”, a afirmat Pichai.

Conducerea operațională a Google DeepMind va fi preluată de Koray Kavukcuoglu, actualul director de tehnologie al diviziei, care va deveni vicepreședinte senior și își va păstra în același timp funcția de arhitect-șef AI al Alphabet.

Restructurarea este însoțită și de plecarea unor nume importante din echipa de cercetare a Google. Jeff Dean, Sanjay Ghemawat, Oriol Vinyals și Quoc Le au părăsit compania pentru a înființa Discovery Loop, un startup dedicat cercetării în domeniul învățării automate, științei și ingineriei.

Noua companie va funcționa ca o corporație de interes public și beneficiază deja de investiții din partea Google, precum și de un parteneriat cu divizia Google Cloud pentru acces la infrastructura de calcul necesară dezvoltării modelelor AI.

Alphabet nu a oferit explicații privind motivele exacte ale acestor plecări simultane.

Schimbările au loc într-un context în care Google încearcă să recupereze terenul pierdut după lansarea ChatGPT, produs care a surprins compania la sfârșitul anului 2022.

În 2023, Alphabet a unit echipele Google Brain și DeepMind într-o singură organizație, Google DeepMind, condusă de Demis Hassabis. Modelul Gemini 3, lansat în noiembrie anul trecut, a fost considerat de mulți analiști un pas important în apropierea performanțelor OpenAI și Anthropic.

Între timp însă, concurenții au continuat să avanseze rapid, iar dezvoltarea unor modele open-source mai ieftine din China a amplificat presiunea asupra Google. La conferința anuală Google I/O din luna mai, compania a pus accent mai ales pe eficiența costurilor modelului Gemini, și mai puțin pe performanțele sale de vârf.

În ultimele luni, Google a pierdut și alți cercetători de renume. Noam Shazeer s-a alăturat OpenAI, iar John Jumper, laureat al Premiului Nobel alături de Hassabis în 2024, a anunțat că va merge la Anthropic.

Pe lângă noul rol din cadrul Alphabet, Demis Hassabis va dedica mai mult timp și companiei Isomorphic Labs, specializată în descoperirea de medicamente cu ajutorul inteligenței artificiale, pe care a fondat-o.

„Am crezut întotdeauna că principala aplicație a inteligenței artificiale ar trebui să fie îmbunătățirea sănătății oamenilor. A venit momentul ca AI să demonstreze fără echivoc valoarea pe care o poate aduce lumii, iar una dintre cele mai importante dovezi ar fi contribuția la găsirea unor tratamente pentru boli precum cancerul”, a transmis Hassabis.

Anunțul restructurării a fost primit negativ de investitori, acțiunile Alphabet înregistrând o scădere de aproximativ 4% după publicarea informațiilor.