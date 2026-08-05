Punctul de vârf al consumului energetic a adus la lumină o problemă profundă de responsabilitate socială peste Prut. În ciuda apelurilor repetate venite din partea autorităților de la Chișinău, sprijinite și de numeroși influenceri din spațiul public, rugămintea de a economisi energia electrică a fost tratată cu indiferență de o mare parte a populației. Sfidarea a survenit într-un moment extrem de sensibil pentru întreaga regiune, când sursele de aprovizionare sunt deja supuse unei presiuni uriașe, conform flux24.ro.

Situația devine cu atât mai delicată cu cât România, statul din care Republica Moldova importă o cota-parte semnificativă din necesarul de electricitate, trece prin propriile încercări severe. Seceta prelungită a afectat considerabil producția națională de energie, iar peste Prut se depun eforturi constante și serioase pentru optimizarea consumului. Cu toate acestea, reacția de la Chișinău a fost exact opusul celei așteptate. În orele de vârf ale serii trecute, consumul a depășit pragul de 900 MW, în condițiile în care o zi obișnuită abia înregistrează valori de peste 800 MW.

Explicația din spatele acestei creșteri neașteptate de consum nu ține de nevoi obiective, ci mai degrabă de un trend apărut în mediul online. Fostul premier moldovean Ion Sturdza a reacționat dur pe pagina sa de Facebook, taxând comportamentul celor care au ales să ignore avertismentele oficiale doar pentru a fi în tendințe pe rețelele de socializare.

“Fuck the government!” se numește, a scris pe Facebook fostul premier moldovean Ion Sturdza.

Fostul prim-ministru atrage atenția că o astfel de atitudine nu afectează clasa politică, ci se răsfrânge direct asupra cetățenilor și asupra stabilității naționale. În plus, lipsa de empatie față de partenerii care oferă sprijin în momente critice poate avea consecințe grave pe termen lung.

„Oare chiar așa? De fapt, nu le facem rău guvernanților. Ne facem rău nouă înșine. Cineva ne oferă din puținul pe care îl are, iar noi alegem să transformăm totul într-un „ha-ha” pe rețelele sociale. Da, încă putem. Încă există rezerve. Încă mai există speranțe. Dar lumea în care trăim devine tot mai cinică și mai oportunistă. Iar într-un anumit moment, fiecare va fi pe cont propriu. Cineva ne va trage rubilnikul.Vom trece la lumânări . Lumânări de …Garantat”, mai spune Surdza.