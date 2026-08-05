Autoritățile olandeze au arestat patru adolescenți în cadrul unei anchete privind pregătirea unui presupus atac terorist, însă procurorii precizează că, până în acest moment, nu au identificat o țintă clară și nici momentul în care ar fi urmat să fie comis un eventual atentat, potrivit European Conservative.

Cea mai recentă reținere a avut loc vineri seară, 31 iulie, când polițiști ai Serviciului Special de Intervenție (DSI), puternic înarmați, au descins la locuința unui tânăr de 18 ani din localitatea Kesteren, provincia Gelderland.

În urma percheziției, anchetatorii au ridicat mai multe dispozitive electronice, inclusiv telefoane mobile și laptopuri, care urmează să fie analizate.

Arestarea din Kesteren a venit după o serie de descinderi desfășurate în cursul nopții de miercuri, în urma cărora au fost reținuți alți trei suspecți: un adolescent de 16 ani din Rotterdam, unul de 17 ani din De Rijp, în provincia Olanda de Nord, și un tânăr de 19 ani din Eindhoven.

Până în prezent, autoritățile nu au oferit informații despre presupusa țintă a grupării sau despre natura exactă a atacului pe care suspecții l-ar fi pregătit.

„În acest moment al anchetei nu am identificat o țintă clară sau un moment stabilit pentru un atac”, au transmis procurorii olandezi într-un comunicat.

De asemenea, Parchetul nu a prezentat acuzațiile detaliate formulate împotriva fiecărui suspect în cadrul acestui dosar, subliniind că investigația este în desfășurare.

Potrivit informațiilor făcute publice de autorități, mai mulți dintre cei arestați au fost condamnați anterior pentru infracțiuni legate de terorism.

Tânărul de 19 ani din Eindhoven, identificat în presa olandeză drept Mohammed K., a fost condamnat în 2024, când avea 16 ani, la detenție într-un centru pentru minori și muncă în folosul comunității, după ce a fost găsit vinovat de pregătirea unui atac terorist și de apartenență la organizația teroristă ISIS.

Ulterior, acesta a primit o nouă condamnare, de 112 zile de închisoare, precum și interdicția de a părăsi teritoriul Olandei, după ce a fost găsit vinovat că a complotat atacuri asupra unor cluburi de noapte și secții de poliție din Belgia. Potrivit autorităților, planurile nu au fost însă puse în aplicare.

Și adolescentul de 17 ani din De Rijp fusese condamnat anterior la detenție pentru minori pentru participarea la o organizație teroristă.

În ceea ce îl privește pe suspectul de 16 ani din Rotterdam, acesta s-a numărat printre cele 14 persoane, cu vârste între 14 și 30 de ani, arestate în aprilie anul trecut sub suspiciunea că au instigat alte persoane să comită atacuri teroriste prin intermediul platformei TikTok.

Separat, autoritățile olandeze au anunțat că joi, 30 iulie, au arestat un bărbat de 20 de ani în Bergen op Zoom, într-o altă investigație privind suspiciuni de terorism.

Procurorii au precizat că această anchetă este distinctă și nu are legătură cu dosarul în care sunt cercetați cei patru adolescenți.

Investigația privind presupusul complot terorist continuă, iar autoritățile afirmă că analizează probele informatice ridicate în urma perchezițiilor pentru a stabili amploarea planurilor și eventualele conexiuni ale suspecților. Până în prezent, procurorii subliniază că nu există indicii privind o țintă concretă sau un calendar al unui posibil atac.