O bătrână din județul Galați ar fi fost îngropată în curtea casei, iar decesul i-ar fi fost ascuns mai bine de un an, perioadă în care pensia acesteia ar fi continuat să fie încasată. Cazul, petrecut în orașul Târgu Bujor, este anchetat de procurori. Ancheta a fost deschisă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Bujor, după ce au apărut suspiciuni că femeia a fost înhumată în spatele locuinței fără ca decesul să fie declarat.

Osemintele bătrânei au fost exhumate și vor fi supuse unei expertize medico-legale. Procurorii încearcă să stabilească împrejurările în care a survenit decesul și dacă femeia a murit din cauze naturale sau a fost victima unei infracțiuni, potrivit Pro Lider FM.

Principala persoană vizată de anchetă este nepoata femeii. Există suspiciuni că aceasta ar fi continuat să încaseze pensia bătrânei mai multe luni după moartea acesteia.

Anchetatorii verifică și dacă femeia a acționat singură sau a fost ajutată de alte persoane să ascundă decesul și să organizeze înhumarea fără documentele prevăzute de lege.

Cercetările sunt în desfășurare, iar procurorii urmează să stabilească responsabilitățile fiecărei persoane implicate și să prezinte concluziile oficiale ale anchetei.

Cadavrul unei persoane a fost descoperit îngropat în curtea locuinței unui bărbat din județul Botoșani, dispărut de aproape cinci luni. Anchetatorii iau în calcul ipoteza unei crime și încearcă să stabilească dacă trupul găsit îi aparține bărbatului dat dispărut.

Descoperirea a fost făcută în gospodăria unui bărbat în vârstă de 48 de ani din comuna Vârfu Câmpului, căutat de polițiști după ce familia a sesizat, pe 21 iunie, că nu mai reușise să ia legătura cu el încă din luna aprilie.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani, după mai multe verificări desfășurate pentru găsirea bărbatului, anchetatorii au descoperit un cadavru îngropat în curtea casei acestuia.

„De la data sesizării dispariţiei au fost efectuate verificări pentru localizarea victimei, fără a fi identificată. În cadrul activităţilor specifice desfăşurate în cursul zilei de 3 august, în curtea locuinţei victimei a fost găsit îngropat, un cadavru. Urmează să se stabilească cu exactitate identitatea persoanei găsite, precum şi toate împrejurările care au condus la producerea evenimentului”, au transmis reprezentanţii IPJ Botoşani.