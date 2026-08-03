Ce pensie poți primi la 65 de ani dacă nu ai muncit nicio zi

Românii care ajung la vârsta de 65 de ani fără să fi lucrat și fără să fi cotizat la sistemul public nu pot primi pensie pentru limită de vârstă. Persoanele aflate într-o asemenea situație pot solicita însă venitul minim de incluziune, dacă îndeplinesc condițiile privind veniturile și situația materială.

Indemnizația socială pentru pensionari, cunoscută și sub denumirea de pensie minimă, nu este acordată automat tuturor persoanelor care împlinesc 65 de ani. Aceasta reprezintă o completare a veniturilor pentru cei care au deja dreptul la o pensie. Persoanele care nu au lucrat deloc pot apela la sistemul de asistență socială, prin venitul minim de incluziune. Sprijinul este destinat persoanelor singure și familiilor care se confruntă cu dificultăți financiare.

Venitul minim de incluziune este un beneficiu de asistență socială reglementat prin Legea nr. 196/2016. Măsura urmărește prevenirea și combaterea sărăciei și asigurarea unui nivel minim de trai pentru persoanele și familiile vulnerabile.

Acest ajutor a înlocuit vechiul venit minim garantat și poate fi solicitat de persoanele singure sau de familiile care nu dispun de suficiente resurse financiare. Pentru persoanele singure care au împlinit vârsta de 65 de ani, suma maximă prezentată este de 504 lei pe lună.

Ajutorul nu este acordat însă exclusiv în funcție de vârstă. Dreptul depinde și de veniturile solicitantului și de îndeplinirea condițiilor stabilite pentru acordarea venitului minim de incluziune.

Indemnizația socială pentru pensionari nu reprezintă o categorie distinctă de pensie. Aceasta este un ajutor prin care veniturile unei persoane care are deja calitatea de pensionar sunt completate până la nivelul stabilit prin lege.

Prin urmare, împlinirea vârstei de 65 de ani nu oferă automat dreptul la o pensie minimă. Pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă este necesară îndeplinirea condițiilor legale privind stagiul de cotizare.

O persoană care nu a muncit și nu a contribuit deloc la sistemul public se poate adresa serviciilor de asistență socială pentru a verifica dacă poate primi venitul minim de incluziune.

Familiile aflate în dificultate pot primi, potrivit informațiilor prezentate, până la 346 de lei lunar pentru fiecare membru al familiei.

Sprijinul se adresează atât persoanelor singure, cât și familiilor cu venituri reduse. Una dintre componentele sale vizează familiile care au copii cu vârsta de până la 18 ani și urmărește menținerea acestora în sistemul de învățământ.

Venitul minim de incluziune funcționează astfel ca o măsură de protecție socială pentru persoanele care nu dispun de resurse suficiente, inclusiv pentru cele care ajung la vârsta pensionării fără să fi cotizat.

Banii primiți nu reprezintă însă pensie, ci ajutor social, iar acordarea lor depinde de situația financiară a solicitantului și de îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege.