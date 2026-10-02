Pensionarii din România care așteaptă plata drepturilor aferente lunii octombrie 2026 vor primi banii potrivit calendarului obișnuit stabilit de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP). Data la care pensia ajunge la beneficiar diferă în funcție de modalitatea de plată aleasă: prin Poșta Română, la domiciliu, sau prin transfer bancar, în cont curent ori pe card.

Potrivit calendarului publicat de CNPP, pensiile distribuite prin intermediul Poștei Române ajung la beneficiari în perioada 1-15 octombrie. În același interval este transmis și documentul de informare privind sumele plătite, cunoscut drept talonul de pensie.

Pensionarii care nu sunt găsiți la domiciliu de factorul poștal primesc un aviz și își pot ridica drepturile bănești și documentul de plată de la ghișeul poștal. Conform procedurii indicate de CNPP, aceste sume pot fi ridicate în termen de două zile lucrătoare după ultima zi de plată a lunii respective.

Pentru plățile restante efectuate prin Poșta Română, distribuirea la domiciliu este programată în perioada 11-15 octombrie.

În cazul pensionarilor care primesc banii într-un cont bancar sau pe card, plata începe în data de 12 octombrie și trebuie efectuată cel târziu în 13 octombrie. În 2026, cele două date sunt zile lucrătoare, respectiv luni, 12 octombrie, și marți, 13 octombrie.

Momentul în care suma devine efectiv disponibilă în cont poate depinde și de procesarea efectuată de banca prin care este făcut transferul.

CNPP precizează că pensia poate fi achitată lunar fie la domiciliul sau reședința beneficiarului, prin intermediul Poștei Române, fie în cont curent sau cont de card, prin băncile și instituțiile de credit cu care Casa Națională de Pensii Publice are încheiate convenții.

Astfel, pentru luna octombrie, pensionarii care primesc banii prin poștaș trebuie să urmărească perioada 1-15 octombrie, în timp ce cei care au ales plata în cont bancar sau pe card trebuie să verifice contul începând cu 12 octombrie.

În situația în care pensionarul nu este găsit acasă, este important să respecte termenul pentru ridicarea banilor de la ghișeul poștal.

Pentru informații despre propriul dosar de pensie sau despre situații particulare, beneficiarii pot consulta portalul CNPP sau se pot adresa casei teritoriale de pensii de care aparțin. CNPP pune la dispoziție și servicii electronice prin noul său portal, astfel încât o parte dintre operațiuni să poată fi realizate online.