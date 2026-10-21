Femeile din România care au copii pot beneficia de reducerea vârstei de pensionare, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația în vigoare. Facilitatea se aplică în funcție de numărul de copii crescuți și poate ajunge la trei ani și șase luni pentru mamele cu șapte copii, potrivit Casei Naționale de Pensii (CNPP).

Legea pensiilor permite reducerea vârstei standard de pensionare pentru femeile care au născut și crescut copii până la vârsta de 16 ani. Reducerea diferă în funcție de numărul copiilor și se acordă femeilor care îndeplinesc condițiile legale.

Astfel, mamele cu un copil pot beneficia de o reducere de șase luni a vârstei de pensionare. Pentru femeile cu doi copii, reducerea este de un an, iar cele care au trei copii se pot pensiona cu un an și șase luni mai devreme.

Facilitatea crește progresiv pentru familiile cu mai mulți copii. Femeile care au patru copii beneficiază de o reducere de doi ani, în timp ce mamele cu cinci copii pot ieși la pensie cu doi ani și șase luni mai devreme.

Pentru femeile cu șase copii, reducerea ajunge la trei ani, iar în cazul mamelor cu șapte copii, aceasta poate fi de trei ani și șase luni.

Reducerea vârstei standard de pensionare se stabilește în funcție de numărul copiilor, după cum urmează:

1 copil: reducere de 6 luni;

2 copii: reducere de 1 an;

3 copii: reducere de 1 an și 6 luni;

4 copii: reducere de 2 ani;

5 copii: reducere de 2 ani și 6 luni;

6 copii: reducere de 3 ani;

7 copii: reducere de 3 ani și 6 luni.

Aceste reduceri se aplică vârstei standard de pensionare. Ele nu reprezintă o majorare automată a pensiei și nici nu stabilesc cuantumul lunar pe care îl va primi fiecare femeie.

Pentru a beneficia de această facilitate, femeile trebuie să îndeplinească stagiul complet de cotizare contributiv prevăzut de lege. De asemenea, copiii trebuie să fi fost crescuți până la vârsta de 16 ani, în cazul celor născuți.

Pentru copiii adoptați, legea prevede condiții referitoare la perioada în care aceștia au fost crescuți de părintele adoptator. În situațiile prevăzute de legislație, perioada minimă este de cel puțin 13 ani.

Reducerea se acordă la stabilirea pensiei pentru limită de vârstă, dacă sunt îndeplinite toate cerințele legale. Prin urmare, simplul fapt că o femeie are copii nu garantează automat pensionarea mai devreme.

Femeile care solicită reducerea vârstei de pensionare trebuie să prezinte documentele care dovedesc îndeplinirea condițiilor legale.

Dosarul poate include certificatele de naștere ale copiilor sau, după caz, hotărârea judecătorească definitivă de încuviințare a adopției. De asemenea, este necesară declarația pe propria răspundere privind creșterea copiilor, potrivit cerințelor aplicabile.

Documentele trebuie depuse la casa teritorială de pensii competentă, împreună cu celelalte acte necesare deschiderii dreptului la pensie.

Numărul copiilor influențează vârsta la care o femeie poate solicita pensia pentru limită de vârstă, însă nu determină, în mod direct, suma pe care aceasta o va primi lunar.

Cuantumul pensiei depinde de elementele prevăzute de legislația sistemului public de pensii, inclusiv de contribuțiile realizate de-a lungul carierei profesionale și de punctajul acumulat.

Astfel, două femei care au același număr de copii și beneficiază de aceeași reducere a vârstei de pensionare pot primi pensii diferite, în funcție de istoricul lor de muncă și de contribuțiile plătite la sistemul public.

Mamele care se apropie de vârsta pensionării trebuie să verifice atât stagiul de cotizare, cât și documentele necesare pentru aplicarea reducerii, pentru a afla de la ce dată pot solicita pensia și ce drepturi li se cuvin.