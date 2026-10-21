Luca Niculescu, noul titular al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), a declarat miercuri, 21 octombrie, că Pilonul 2 de pensii va funcționa în continuare în forma actuală și că banii acumulați în conturile participanților nu vor fi folosiți în alte scopuri.

Oficialul a subliniat că predictibilitatea este esențială pentru România și a amintit că economiile din sistemul de pensii administrate privat reprezintă o sumă importantă pentru milioane de români.

Declarațiile au fost făcute la preluarea mandatului de la MIPE, în contextul întrebărilor privind posibilitatea utilizării banilor din Pilonul 2 în alte scopuri. Niculescu a respins această perspectivă și a transmis că sistemul va rămâne neschimbat, potrivit declarațiilor citate de presa românească.

Întrebat dacă banii din Pilonul 2 ar putea fi utilizați în alte scopuri, Luca Niculescu a afirmat că sistemul nu va fi afectat.

„Nimeni nu se atinge de Pilonul 2 de pensii. Sunt aproximativ 20% din produsul intern brut, sunt economiile a milioane de români acolo”, a declarat oficialul.

Acesta a insistat asupra nevoii de predictibilitate în politicile publice și în administrarea economiilor populației.

„Unul dintre cuvintele de ordine pe care România trebuie să le aibă este predictibilitate. Pilonul 2 există și va exista exact așa cum este”, a adăugat Luca Niculescu.

Mesajul său vizează menținerea cadrului actual al sistemului de pensii administrate privat, în care participanții acumulează contribuții pe parcursul vieții profesionale.

Pilonul 2 este componenta obligatorie de pensii administrate privat a sistemului românesc. O parte din contribuțiile de asigurări sociale ale persoanelor eligibile este direcționată către fondurile de pensii private, unde activele sunt administrate în vederea obținerii unor venituri suplimentare la pensionare.

Sumele acumulate aparțin participanților, în condițiile prevăzute de legislația aplicabilă. Valoarea activelor administrate de fonduri reflectă contribuțiile colectate de-a lungul timpului și rezultatele investițiilor realizate de administratori.

Importanța sistemului a crescut pe măsură ce activele au acumulat contribuții de la milioane de participanți. În acest context, declarația lui Niculescu urmărește să transmită un mesaj de continuitate privind economiile destinate pensiilor viitoare.

Totodată, afirmația potrivit căreia activele Pilonului 2 reprezintă aproximativ 20% din PIB trebuie raportată la perioada statistică și la indicatorul folosit pentru calcul. Valoarea exactă poate varia în funcție de evoluția activelor fondurilor și de dinamica economiei.

La preluarea mandatului, Luca Niculescu a evidențiat și importanța atragerii fondurilor europene, într-un moment în care România trebuie să accelereze implementarea proiectelor și să respecte termenele asumate.

Printre prioritățile prezentate se numără finalizarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) până la sfârșitul anului, clarificarea sumelor care mai pot fi atrase și accelerarea absorbției fondurilor de coeziune.

Potrivit declarațiilor sale, aproximativ 3 miliarde de euro ar putea ajunge în economia României prin PNRR. Suma efectiv atrasă depinde însă de îndeplinirea jaloanelor și țintelor asumate, de evaluarea cererilor de plată și de respectarea condițiilor programului.

Absorbția fondurilor europene rămâne importantă pentru finanțarea investițiilor publice, inclusiv în infrastructură și în alte domenii susținute prin programele europene. Respectarea termenelor este esențială pentru ca proiectele eligibile să beneficieze de finanțarea disponibilă.

Declarațiile făcute de Luca Niculescu indică intenția de a menține sistemul Pilonului 2 în forma actuală. Pentru participanți, evoluția activelor, contribuțiile virate și regulile privind plata pensiilor private rămân elemente importante pentru veniturile pe termen lung.

În paralel, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene are de gestionat termene și obiective privind utilizarea fondurilor europene, inclusiv cele aferente PNRR.

Concluzie: Luca Niculescu a transmis că Pilonul 2 de pensii nu va fi modificat și că economiile acumulate de participanți vor rămâne în cadrul sistemului actual. În același timp, oficialul a indicat accelerarea atragerii fondurilor europene drept una dintre prioritățile mandatului său la MIPE.