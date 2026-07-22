Schimbări majore la pensiile private, începând de anul viitor

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a lansat în consultare publică proiectul Normei privind autorizarea furnizorilor de pensii private, actul normativ care stabilește condițiile în care societățile vor putea administra plata pensiilor private. Proiectul poate fi consultat și transmis pentru observații până la data de 25 iulie.

Norma este necesară pentru aplicarea Legii nr. 2/2026 privind plata pensiilor private, care urmează să intre în vigoare la începutul anului viitor.

Potrivit noilor prevederi, plata pensiilor private se va realiza prin fonduri special constituite în acest scop, denumite fonduri de plată a pensiilor private. Acestea vor fi administrate de furnizori de pensii private autorizați de ASF.

În această categorie pot intra administratorii de fonduri de pensii private, societățile de asigurare de viață, societățile de administrare a investițiilor, administratorii de fonduri de investiții alternative și societățile de plată a pensiilor private constituite ca societăți pe acțiuni.

Societățile de plată vor trebui să obțină mai întâi autorizația de constituire și ulterior autorizația de furnizor. ASF precizează că obținerea primei autorizații nu garantează automat și autorizarea ca furnizor de pensii private.

„Obţinerea deciziei de autorizare de constituire a unei societăţi de plată nu garantează şi obţinerea deciziei de autorizare ca furnizor. Cererea de autorizare ca furnizor trebuie transmisă către ASF în termen de un an de la data emiterii deciziei de autorizare de constituire; în caz contrar, autorizarea de constituire îşi pierde valabilitatea”, se arată în proiect.

Printre condițiile propuse se numără constituirea societății ca societate pe acțiuni, desfășurarea exclusivă a activităților specifice fondurilor de pensii și utilizarea obligatorie în denumire a sintagmei „societate de plată a pensiilor private”.

Societatea trebuie să aibă un consiliu de administrație sau de supraveghere format dintr-un număr impar de membri, dar nu mai puțin de trei persoane fizice.

Fondatorii persoane juridice trebuie să aibă capital propriu pozitiv, să fi funcționat minimum trei ani și să nu aibă datorii restante la bugetele publice.

„ASF decide cu privire la autorizarea de constituire a societăţii de plată în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii şi a documentaţiei complete ale solicitantului”, se mai arată în proiect.

Pentru autorizarea ca furnizor, conducerea executivă trebuie să fie formată din cel puțin două persoane, care să aibă competența de a angaja răspunderea societății și să nu exercite alte funcții în cadrul acesteia.

Prevederile proiectului nu sunt definitive și pot fi modificate în urma consultării publice.

Legea nr. 2/2026, promulgată de președintele Nicușor Dan la începutul anului 2026, permite participantului să solicite o plată unică inițială de cel mult 30% din activul personal acumulat pentru fiecare cont de pensie privată (Pilon II și/sau Pilon III), înaintea începerii plăților lunare.

În prezent, pensiile private pot fi plătite integral sau eșalonat pe o perioadă de până la cinci ani.