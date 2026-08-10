Românii pot verifica online, printr-o aplicație pusă la dispoziție de Casa Națională de Pensii Publice, vârsta estimată la care pot ieși la pensie anticipat. Calculatorul CNPP oferă și informații orientative despre posibilitatea pensionării anticipate, pe baza datelor introduse de utilizator.

Aplicația „Când mă pot pensiona” este disponibilă pe site-ul Casei Naționale de Pensii Publice și poate fi accesată fără cont sau autentificare. Pentru efectuarea calculului sunt necesare data nașterii și sexul persoanei, iar în cazul femeilor poate fi introdus și numărul copiilor născuți și crescuți până la vârsta de 16 ani. Sistemul solicită și completarea unui cod CAPTCHA.

După introducerea informațiilor, aplicația afișează vârsta standard de pensionare pentru limită de vârstă, potrivit calendarului legal în vigoare.

Calculul ține cont de eșalonarea prevăzută de lege și are caracter orientativ.

Instrumentul nu înlocuiește o decizie oficială emisă de casa de pensii, iar persoanele care au lucrat în condiții speciale sau deosebite trebuie să verifice situația direct la Casa Teritorială de Pensii.

Calculatorul poate fi folosit și pentru verificarea orientativă a condițiilor privind pensia anticipată.

Pensia pentru limită de vârstă reprezintă forma obișnuită de pensionare. În cazul bărbaților, vârsta standard de pensionare este de 65 de ani. Pentru femei, aceasta crește treptat, conform Anexei nr. 5 din Legea 360/2023, până când va ajunge la 65 de ani în 2035.

În 2026, multe femei pot ieși la pensie în jurul vârstei de 62 de ani și 6-7 luni, în funcție de luna și anul nașterii. Pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă este necesară realizarea unui stagiu minim de cotizare contributiv de 15 ani.

Stagiul complet de cotizare contributiv se apropie de 35 de ani și crește gradual în cazul femeilor. Îndeplinirea vârstei standard și a stagiului minim deschide dreptul la pensie, iar suma primită este calculată în funcție de punctele de pensie acumulate.

Calculatorul CNPP folosește aceste reguli pentru a indica data estimativă de la care poate fi depus dosarul de pensionare.

Legea prevede reduceri ale vârstei standard de pensionare pentru femeile care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv și au născut și crescut copii până la vârsta de 16 ani.

Facilitatea se aplică și femeilor care au adoptat copii și i-au crescut timp de cel puțin 13 ani. Pentru un copil, vârsta standard de pensionare se reduce cu șase luni, iar pentru doi copii, cu un an. Reducerea ajunge la un an și șase luni pentru trei copii și la doi ani pentru patru copii, crescând progresiv până la maximum trei ani și șase luni pentru șapte sau mai mulți copii. Această facilitate se aplică pensiei pentru limită de vârstă și nu presupune penalizări.

Reducerea poate fi cumulată cu alte diminuări ale vârstei de pensionare, inclusiv cele acordate pentru condiții speciale de muncă, însă reducerea totală nu poate depăși 11 ani, iar vârsta efectivă nu poate coborî sub pragul prevăzut de lege. Pentru acordarea facilității sunt necesare certificatele de naștere ale copiilor și o declarație pe propria răspundere privind creșterea acestora.

Calculatorul CNPP ia în considerare numărul de copii introdus de utilizator și oferă o estimare a vârstei de pensionare reduse.

Pensia anticipată permite pensionarea cu cel mult cinci ani înainte de împlinirea vârstei standard. Această variantă este disponibilă persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv prevăzut de lege sau l-au depășit cu până la cinci ani.

Stagiul minim de cotizare rămâne de 15 ani, însă pentru acordarea pensiei anticipate este relevant stagiul complet, care tinde spre 35 de ani. Valoarea pensiei este diminuată în funcție de numărul lunilor cu care este anticipată pensionarea și de perioada de cotizare realizată peste stagiul complet. Penalizarea este cuprinsă între 0,20% și 0,40% pentru fiecare lună de anticipare, potrivit tabelelor prevăzute de lege.

La împlinirea vârstei standard, penalizarea este eliminată, iar pensia anticipată se transformă în pensie pentru limită de vârstă și este recalculată. Reducerea acordată în cazul pensiei anticipate nu poate fi cumulată cu alte reduceri de vârstă. De asemenea, anumite perioade realizate prin contracte de asigurare voluntară nu sunt luate în calcul pentru stagiul necesar pensionării anticipate.

Calculatorul CNPP oferă informații orientative și pentru această situație, însă stagiul exact de cotizare trebuie verificat la casa de pensii, pe baza documentelor oficiale. Aplicația oficială permite astfel verificarea rapidă a vârstei estimate de pensionare și a condițiilor generale pentru pensia anticipată sau pentru cea acordată la limita de vârstă.