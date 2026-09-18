Pensia din sistemul public din România se calculează în funcție de numărul total de puncte acumulat de fiecare asigurat pe parcursul activității și de valoarea punctului de referință, stabilită prin lege, potrivit Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP).

În 2026, valoarea punctului de referință este de 81 de lei, astfel că veniturile realizate în timpul carierei, perioada de contribuție și anii munciți peste anumite praguri pot influența direct pensia lunară.

Sistemul actual, introdus prin Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, pune accent pe contributivitate și pe întreaga perioadă de activitate. Pentru stabilirea pensiei sunt luate în calcul punctajele anuale, la care se pot adăuga punctele de stabilitate acordate pentru anii de contribuție care depășesc 25 de ani.

Calculul poate fi rezumat printr-o formulă simplă:

Pensia = numărul total de puncte × valoarea punctului de referință

Numărul total de puncte este format din suma punctajelor anuale și a punctelor de stabilitate. CNPP precizează că punctajele sunt determinate pentru întreaga perioadă de activitate luată în considerare de sistemul public.

În 2026, valoarea punctului de referință este de 81 de lei. Această valoare se menține în acest an, conform precizărilor oficiale ale CNPP privind aplicarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe 2026.

De exemplu, în cazul ipotetic al unei persoane care are 50 de puncte totale, calculul pensiei rezultate din această formulă este:

50 × 81 lei = 4.050 lei

Calculul este unul orientativ și nu ține cont de eventualele particularități sau drepturi suplimentare prevăzute de legislație.

Un element esențial este venitul pentru care s-au plătit contribuțiile de asigurări sociale.

Începând cu 1 septembrie 2024, punctajul lunar se determină prin raportarea venitului brut lunar realizat, sau a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuției de asigurări sociale, la câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul respectiv.

Prin urmare, nu contează doar câți ani a lucrat o persoană, ci și nivelul veniturilor pentru care a fost datorată contribuția la sistemul public.

Un venit raportat la câștigul salarial mediu brut poate genera un anumit punctaj, în timp ce un venit mai mare sau mai mic va conduce, în principiu, la un punctaj diferit.

Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, regulile de calcul sunt diferite. CNPP precizează că, în funcție de perioada respectivă, sunt utilizate veniturile asupra cărora s-a datorat contribuția la bugetul asigurărilor sociale.

Noua legislație acordă puncte suplimentare persoanelor care au realizat mai mult de 25 de ani de stagiu de cotizare contributiv.

Pentru anii contributivi care depășesc 25 de ani se acordă:

0,50 puncte pentru fiecare an realizat peste 25 de ani;

0,75 puncte pentru fiecare an realizat peste 30 de ani;

1 punct pentru fiecare an realizat peste 35 de ani.

Punctele se acordă proporțional și pentru fracțiunile de an. Aceste reguli se referă la stagiul de cotizare contributiv realizat în sistemul public de pensii.

De exemplu, o persoană care are 30 de ani de contribuții primește puncte de stabilitate pentru perioada de peste 25 de ani, în timp ce pentru anii care depășesc 30 de ani se aplică nivelul superior prevăzut de lege.

Stagiul de cotizare este un alt element important pentru stabilirea drepturilor de pensie. Legea face distincție între stagiul contributiv, perioadele asimilate și alte perioade care pot fi recunoscute potrivit legislației.

Pentru pensia pentru limită de vârstă trebuie îndeplinite condițiile privind vârsta standard de pensionare și stagiul minim de cotizare contributiv. Vârsta standard și stagiile complete și minime sunt stabilite în funcție de anul și luna nașterii, conform anexelor Legii nr. 360/2023.

Așadar, vechimea nu trebuie privită separat de veniturile declarate și de contribuțiile achitate. Toate aceste elemente contribuie la stabilirea punctajului și, în final, a numărului total de puncte.

Pentru persoanele care contribuie și la un fond de pensii administrat privat, calculul punctajului din sistemul public are o particularitate.

CNPP arată că punctajul lunar este corectat în cazul asiguraților care contribuie la un fond de pensii administrat privat, prin aplicarea raportului prevăzut de legislație între cotele de contribuție.

Acest aspect este important deoarece o parte din contribuția de asigurări sociale este direcționată către Pilonul II, iar mecanismul de calcul al punctajului din sistemul public ține cont de această situație.

Valoarea punctului de referință a fost introdusă odată cu noua lege a pensiilor, de la 1 septembrie 2024. Aceasta a fost stabilită la 81 de lei, după raportarea valorii punctului de pensie de 2.032 de lei, valabilă la 31 august 2024, la nivelul de 25 de ani reprezentând stagiul mediu de cotizare utilizat pentru această determinare.

Legea prevede o regulă de majorare anuală a valorii punctului de referință, începând din 2025, în funcție de inflație și de creșterea reală a câștigului salarial mediu brut. Pentru anul 2026 însă, valoarea punctului de referință este menținută la 81 de lei, conform legislației aplicabile în acest an.