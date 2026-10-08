Social

Unii români plătesc dublu pe apă față de alții. Cum se explică astfel de diferențe

Unii români plătesc dublu pe apă față de alții. Cum se explică astfel de diferențeApa. Sursa foto: AI
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Românii plătesc tarife foarte diferite pentru serviciile de apă și canalizare, în funcție de localitatea în care locuiesc. În octombrie 2026, costul cumulat al celor două servicii variază de la 10,02 lei pentru un metru cub în Ploiești până la 23,23 lei în Călărași, fără TVA.

Diferențe de la simplu la dublu la factura pentru apă

Datele centralizate pe baza tarifelor în vigoare la 1 octombrie arată că diferența dintre cele două extreme ajunge la 13,21 lei pentru fiecare metru cub de apă consumată și evacuată.

Astfel, pentru aceeași cantitate de apă și canalizare, locuitorii din localitățile cu cele mai ridicate tarife ajung să plătească de peste două ori mai mult decât cei din orașele aflate la baza clasamentului.

La un consum lunar de 10 metri cubi, diferența dintre Ploiești și Călărași ajunge la 132,10 lei, fără TVA. Pe parcursul unui an, suma depășește 1.580 de lei.

Valul de vindecători paranormali și guru spirituali de după 1989 a venit din Rusia. Armele Războiului Rece Parapsihologic, abandonate la televizor
Valul de vindecători paranormali și guru spirituali de după 1989 a venit din Rusia. Armele Războiului Rece Parapsihologic, abandonate la televizor
Băuturile dietetice, la fel de utile la slăbit precum apa, arată un studiu științific
Băuturile dietetice, la fel de utile la slăbit precum apa, arată un studiu științific

Cea mai ieftină apă, la Ploiești, cea mai scumpă, la Călărași

Cele mai mici tarife cumulate pentru apă și canalizare sunt înregistrate în Ploiești, unde Apa Nova Ploiești facturează 10,02 lei pe metru cub. Urmează Bucureștiul, cu 10,98 lei, Chiajna, Ilfov, cu 11,05 lei, județul Timiș, cu 11,36 lei, și Bihor, cu 12,21 lei.

facturi

Facturi. Sursa foto: AI

La polul opus se află Călărași, unde tariful cumulat al operatorului Ecoaqua ajunge la 23,23 lei pe metru cub. Urmează Vaslui, cu 21,49 lei, Iași, cu 21,17 lei, Neamț, cu 20,72 lei, și Galați, cu 20,46 lei.

Ce influențează tarifele la apă

Nivelul tarifelor este influențat de mai mulți factori, printre care costurile pentru captarea, tratarea și distribuția apei, consumul de energie, dimensiunea și starea rețelelor, numărul de consumatori și investițiile necesare pentru modernizarea infrastructurii, potrivit News.ro.

În același timp, operatorii trebuie să adapteze și să modernizeze rețelele pentru a reduce pierderile și pentru a limita riscurile asociate infrastructurii învechite și fenomenelor meteo extreme. Investițiile importante în infrastructură pot conduce, în timp, la ajustarea tarifelor pentru consumatori.

Stiri calde

09:53 - Cristian Rizea, tot mai aproape să rămână fără casa de lux din Chişinău. Ce şanse i-au mai rămas fostului deputat PSD...

09:42 - Unii români plătesc dublu pe apă față de alții. Cum se explică astfel de diferențe

09:33 - Brian May revine în atenție cu o veste neașteptată. Legătura cu Queen

09:27 - Incendiu în apropiere de Chișinău. Cinci vagoane pentru muncitori au fost cuprinse de flăcări

09:18 - Scandal după trei ani. Fiul lui Tom Hanks l-a confruntat pe Eric André în public

09:07 - Cartofi țărănești cu ceapă și prune afumate. Rețeta de toamnă care schimbă un preparat clasic

08:54 - Valul de vindecători paranormali și guru spirituali de după 1989 a venit din Rusia. Armele Războiului Rece Parapsihol...

08:48 - Călin și Cristela Georgescu, a treia zi la DIICOT. Noi percheziții informatice în dosarul de înșelăciune

HAI România!

H.D. Hartmann, despre Israel la trei ani de la atacul Hamas: „Nu mai avem loc de întoarcere. Asta va fi politica israeliană”

H.D. Hartmann, despre Israel la trei ani de la atacul Hamas: „Nu mai avem loc de întoarcere. Asta va fi politica isra...

Ce urmează pentru Trump după votul din 3 noiembrie. Hartmann: „Încă are capacitatea de a întoarce rezultatul”

Ce urmează pentru Trump după votul din 3 noiembrie. Hartmann: „Încă are capacitatea de a întoarce rezultatul”

Analiza lui H.D. Hartmann: America votează, războaiele continuă

Analiza lui H.D. Hartmann: America votează, războaiele continuă

Proiecte speciale