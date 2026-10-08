Românii plătesc tarife foarte diferite pentru serviciile de apă și canalizare, în funcție de localitatea în care locuiesc. În octombrie 2026, costul cumulat al celor două servicii variază de la 10,02 lei pentru un metru cub în Ploiești până la 23,23 lei în Călărași, fără TVA.

Datele centralizate pe baza tarifelor în vigoare la 1 octombrie arată că diferența dintre cele două extreme ajunge la 13,21 lei pentru fiecare metru cub de apă consumată și evacuată.

Astfel, pentru aceeași cantitate de apă și canalizare, locuitorii din localitățile cu cele mai ridicate tarife ajung să plătească de peste două ori mai mult decât cei din orașele aflate la baza clasamentului.

La un consum lunar de 10 metri cubi, diferența dintre Ploiești și Călărași ajunge la 132,10 lei, fără TVA. Pe parcursul unui an, suma depășește 1.580 de lei.

Cele mai mici tarife cumulate pentru apă și canalizare sunt înregistrate în Ploiești, unde Apa Nova Ploiești facturează 10,02 lei pe metru cub. Urmează Bucureștiul, cu 10,98 lei, Chiajna, Ilfov, cu 11,05 lei, județul Timiș, cu 11,36 lei, și Bihor, cu 12,21 lei.

La polul opus se află Călărași, unde tariful cumulat al operatorului Ecoaqua ajunge la 23,23 lei pe metru cub. Urmează Vaslui, cu 21,49 lei, Iași, cu 21,17 lei, Neamț, cu 20,72 lei, și Galați, cu 20,46 lei.

Nivelul tarifelor este influențat de mai mulți factori, printre care costurile pentru captarea, tratarea și distribuția apei, consumul de energie, dimensiunea și starea rețelelor, numărul de consumatori și investițiile necesare pentru modernizarea infrastructurii, potrivit News.ro.

În același timp, operatorii trebuie să adapteze și să modernizeze rețelele pentru a reduce pierderile și pentru a limita riscurile asociate infrastructurii învechite și fenomenelor meteo extreme. Investițiile importante în infrastructură pot conduce, în timp, la ajustarea tarifelor pentru consumatori.