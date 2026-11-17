STB pregătește digitalizarea mai multor operațiuni, de la foile de parcurs și vânzarea biletelor până la sistemul de dispecerizare a autobuzelor, troleibuzelor și tramvaielor. Remus Borza a declarat, în emisiunea „Picătura de business”, moderată de Radu Preda, că societatea vrea să introducă sisteme automate bazate pe inteligență artificială și să ofere călătorilor informații în timp real despre sosirea mijloacelor de transport.

Una dintre primele modificări vizează foile de parcurs.

Remus Borza a spus că actualul sistem permite apariția unor diferențe între kilometrii efectiv parcurși și cei declarați, cu efect inclusiv asupra consumului de carburant.

„Așa poți justifica niște mii de tone de carburant lipsă, mărind artificial numărul de kilometri parcurși”, a afirmat acesta.

Potrivit lui Remus Borza, noua foaie electronică va înregistra traseul și activitatea fiecărui vehicul.

„Vom avea foaia electronică de parcurs, care spune când pleacă șoferul în cursă, în semicursă, când ajunge la cap de linie, care e consumul specific, opririle și toate alea”, a spus acesta.

Sistemul ar urma să permită și înregistrarea unor incidente produse în mijloacele de transport.

Borza a menționat situații precum furturi, amenințări, bruscări sau alte acte de violență, informațiile putând fi folosite ulterior inclusiv ca probe.

Digitalizarea vizează și sistemul de vânzare a titlurilor de călătorie. Remus Borza a spus că STB are 138 de chioșcuri, deservite de aproximativ 400 de angajați, iar o parte dintre acestea ar urma să fie automatizate.

„Nu e nevoie să ținem o doamnă care să-ți vândă un bilet. Pui un validator, te duci, iei cu cardul și iei ce vrei tu”, a afirmat acesta.

Administratorul judiciar a spus și că 300 de parcometre ale municipalității ar urma să poată emite titluri de călătorie sau valida carduri. În plus, compania a încheiat colaborări pentru extinderea punctelor în care se pot cumpăra bilete. „Am încheiat cu peste 2.000 de magazine (...) și de acolo vei putea să-ți iei titluri de călătorie”, a declarat Borza.

O altă etapă a proiectului presupune instalarea unor ecrane în stații.

„Vrem în fiecare stație să avem un ecran în care călătorul să știe, ca la metrou, în câte minute vine cursa pe care o așteaptă, dacă are întârziere”, a spus Borza. Acesta a anunțat și intenția de a introduce un sistem automat de dispecerizare. „Să coroborăm un sistem de dispecerizare automat, un sistem de dispecerizare automat pe bază de inteligență artificială, de soft, de aplicație”, a afirmat acesta.

Sistemul ar urma să fie conectat și la informațiile privind traficul rutier. Remus Borza a explicat că STB ar putea astfel să știe unde sunt ambuteiaje și să adapteze numărul vehiculelor la valorile de trafic.

„În funcție de valorile de trafic să ne optimizăm și noi flota”, a spus acesta.

Administratorul judiciar a criticat actuala dispecerizare și a dat exemplul unei situații în care două autobuze de pe aceeași linie au ajuns simultan în stație.

„Sâmbătă (...) simultan au apărut în același timp două autobuze 123, evident ambele goale. Că asta e proastă dispecerizare”, a spus Borza.

În opinia sa, frecvența curselor trebuie adaptată la orele de vârf și la cererea reală.

„Trebuie să mărești cadența, frecvența, flota, vehiculele, intervalele orare și să știu unde avem valori mari de trafic dimineața”, a afirmat acesta.

Remus Borza a vorbit și despre transportul de noapte, despre care a spus că generează costuri mult mai mari decât veniturile realizate din bilete. Potrivit acestuia, 78 de autobuze și troleibuze sunt folosite pentru transportul nocturn, iar serviciul implică 75 de conducători auto.

„Avem doar 9.000 de plătitori pe lună, 9.000 ori 3 înseamnă (...) venitul nostru de 27.000 de lei”, a spus acesta. În schimb, cheltuielile directe ar fi de aproximativ 4 milioane de lei. „Evident că e un dezechilibru flagrant între un venit de 5.000 de euro și o cheltuială de aproape un milion de euro, doar pe cheltuieli directe, combustibil, energie și salarii”, a declarat Remus Borza.

Borza a spus însă că nu se opune menținerii transportului de noapte, cu condiția ca serviciul să fie decontat corespunzător.

„Păstrez transportul de noapte cu condiția el să-mi fie recunoscut ca bani de către TPBI”, a afirmat acesta.