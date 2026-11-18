Cutremur în România, cu magnitudinea de 5,3, în zona Vrancea
- Iuliu Vlădescu
- 18 noiembrie 2026, 02:59
Un cutremur destul de tare s-a produs miercuri dimineața în România, cu magnitudinea de 5,3, potrivit EMSC.
Seismul a avut loc la ora 2:48, în zona seismică Vrancea, la o adâncime de 116 kilometri.
Cutremurul s-a produs la 70 km Nord-Nord-Vest de Buzău, Romania și la 8 km Vest-Nord-Vest de Nereju.
Până acum, cel mai puternic seism din acest an fusese cel din 19 octombrie, care a avut 4,8 grade pe scara Richter.
Atunci, seismul s-a produs în zona Vrancea, la o latitudine nordică de 45.493 grade și la o logitudine estică de 26.418 grade.
Adâncimea cutremurului a fost de 130 de kilometri.
Seismul din 19 octombrie s-a simțit la București, Buzău, Galați, Focșani și Bacău.
Conform datelor de la INCDFP, cutremurul din 19 octombrie s-a produs la ora 11.52, ora României, la 46 de kilometri de Braşov, 53 de kilometri de Sfântu Gheorghe, 56 de kilometri de Ploieşti şi 64 de kilometri de Buzău.