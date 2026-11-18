Un cutremur destul de tare s-a produs miercuri dimineața în România, cu magnitudinea de 5,3, potrivit EMSC.

Seismul a avut loc la ora 2:48, în zona seismică Vrancea, la o adâncime de 116 kilometri.

Cutremurul s-a produs la 70 km Nord-Nord-Vest de Buzău, Romania și la 8 km Vest-Nord-Vest de Nereju.

Până acum, cel mai puternic seism din acest an fusese cel din 19 octombrie, care a avut 4,8 grade pe scara Richter.

Atunci, seismul s-a produs în zona Vrancea, la o latitudine nordică de 45.493 grade și la o logitudine estică de 26.418 grade.

Adâncimea cutremurului a fost de 130 de kilometri.

Seismul din 19 octombrie s-a simțit la București, Buzău, Galați, Focșani și Bacău.