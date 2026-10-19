Actualitate Breaking news

Cutremur în România. Magnitudine de 4,8

Cutremur în România. Magnitudine de 4,8Cutremur. Sursa foto: Arhiva EVZ
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Un cutremur cu magnitudinea de 4,8 grade pe scara Richter s-a produs luni la prânz în România, potrivit EMSC.eu.

Cutremur tare în Vrancea

Seismul s-a produs în zona Vrancea, la o latitudine nordică de 45.493 grade și la o logitudine estică de 26.418 grade.

Adâncimea cutremurului a fost de 130 de kilometri.

Seismul s-a simțit la București, Buzău, Galați, Focșani și Bacău.

Câinii și pisicile pot lua gripa de la oameni? Ce spun specialiștii
Câinii și pisicile pot lua gripa de la oameni? Ce spun specialiștii
Clineții vechi plătesc, de fapt, mai mult la asigurări. Toate păcălelile
Clineții vechi plătesc, de fapt, mai mult la asigurări. Toate păcălelile
cutremur romania

cutremur romania

Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, cutremurul a avut epicentrul în județul Buzău.

„S-a detectat un cutremur în zona seismică Vrancea, cu magnitudinea estimată la 4,8 şi adâncimea estimată de 76,5 km”, a anunţat Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Conform datelor de la INCDFP, cutremurul s-a produs la ora 11.52, ora României, la 46 de kilometri de Braşov, 53 de kilometri de Sfântu Gheorghe, 56 de kilometri de Ploieşti şi 64 de kilometri de Buzău.

Stiri calde

17:44 - Guvernul din Franța ia în calcul declararea stării de urgență, iar primarii cer explicații

17:35 - Situație critică la Cernavodă: Nivelul Dunării a scăzut sub pragul de siguranță pentru răcirea reactoarelor

17:25 - Kremlinul confirmă discuțiile despre o întâlnire între Vladimir Putin, Donald Trump și Xi Jinping

17:17 - Daniel Zamfir a primit aviz favorabil pentru Ministerul Economiei. Relansarea economică, prioritatea mandatului

17:08 - Bunicul elevului implicat în atacul din Bistrița susține că nepotul lui s-ar fi luptat cu bullyingul: „E vina sistemu...

16:58 - Patru zodii chinezești intră într-o perioadă mai bună pe 20 octombrie. Ce schimbări sunt anunțate

HAI România!

Criza de identitate care alimentează nemulțumirile din Europa. De ce tinerii se simt excluși

Criza de identitate care alimentează nemulțumirile din Europa. De ce tinerii se simt excluși

Statul nu mai controlează Strada? Adrian Severin despre criza din Franța și Italia

Statul nu mai controlează Strada? Adrian Severin despre criza din Franța și Italia

Paradoxul înarmării și lista de cumpărături

Paradoxul înarmării și lista de cumpărături

Proiecte speciale