Cutremur în România. Magnitudine de 4,8

Din cuprinsul articolului Cutremur tare în Vrancea

Un cutremur cu magnitudinea de 4,8 grade pe scara Richter s-a produs luni la prânz în România, potrivit EMSC.eu.

Seismul s-a produs în zona Vrancea, la o latitudine nordică de 45.493 grade și la o logitudine estică de 26.418 grade.

Adâncimea cutremurului a fost de 130 de kilometri.

Seismul s-a simțit la București, Buzău, Galați, Focșani și Bacău.

Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, cutremurul a avut epicentrul în județul Buzău.

„S-a detectat un cutremur în zona seismică Vrancea, cu magnitudinea estimată la 4,8 şi adâncimea estimată de 76,5 km”, a anunţat Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Conform datelor de la INCDFP, cutremurul s-a produs la ora 11.52, ora României, la 46 de kilometri de Braşov, 53 de kilometri de Sfântu Gheorghe, 56 de kilometri de Ploieşti şi 64 de kilometri de Buzău.