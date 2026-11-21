Un cutremur cu magnitudinea de 3,4 s-a produs sâmbătă dimineață, 21 noiembrie, în zona seismică Vrancea, la trei zile după seismul de 5,7 care a fost resimțit în mai multe regiuni ale țării, inclusiv în București.

Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP), noul seism a avut loc la o adâncime de 140 de kilometri.

„În ziua de 21 noiembrie 2026, la ora 05:26:25 (ora locală a României), s-a produs în zona seismică Vrancea, Vrancea, un cutremur slab cu magnitudinea ML 3.4, la adâncimea de 140.0 km”, a transmis INFP.

Seismul s-a produs în apropierea mai multor orașe. Epicentrul a fost situat la 34,3 kilometri vest de Focșani, 69,5 kilometri nord de Buzău, 76,2 kilometri est de Sfântu-Gheorghe, 87,2 kilometri sud-vest de Bârlad, 89,1 kilometri sud de Bacău și 90,5 kilometri est de Brașov.

Cel mai puternic seism din această perioadă s-a produs miercuri, 18 noiembrie, la ora 02:48:55, tot în zona Vrancea. Acesta a avut magnitudinea ML 5,7 și s-a produs la o adâncime de 120,8 kilometri. Potrivit datelor INFP, intensitatea a fost de VI pe scara utilizată pentru evaluarea efectelor cutremurelor.

Seismul a fost resimțit în București și în mai multe orașe din țară. Conform Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, în județul Galați au fost înregistrate nouă apeluri la 112, iar șase persoane au fost transportate la spital.

Cinci dintre acestea au suferit atacuri de panică, iar o altă persoană a avut un atac de panică și un traumatism la cap. În județul Buzău au fost semnalate alte două victime, una cu atac de panică și alta surprinsă de căderea unui corp de mobilier.

În aceeași zi, INFP a înregistrat încă două cutremure în zona Vrancea: unul cu magnitudinea 2,0, la ora 14:25, în județul Vrancea, și altul de 3,1, la ora 20:05, în județul Buzău.

Un alt seism important în zonă s-a produs pe 19 octombrie și a avut magnitudinea 4,8. În septembrie au fost înregistrate mai multe cutremure, cu magnitudini cuprinse între 3 și 4,1, potrivit datelor prezentate în comunicarea inițială.