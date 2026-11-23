România se află pe primul loc în Uniunea Europeană în privința ponderii persoanelor care folosesc transportul public ca principal mijloc de deplasare. În același timp, țara noastră ocupă poziția a doua în clasamentul celor care merg în principal pe jos. La polul opus, utilizarea bicicletei rămâne redusă, potrivit datelor publicate luni de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).

La nivelul Uniunii Europene, 61,7% dintre persoanele cu vârsta de cel puțin 16 ani au folosit anul trecut un vehicul privat cu motor, precum mașina, motocicleta sau mopedul, ca principal mijloc de transport.

Transportul public a fost opțiunea principală pentru 19,4% dintre europeni. Alte 11,4% dintre persoane s-au deplasat în principal pe jos, iar 6% au ales bicicleta.

În România, 35,2% dintre persoanele de cel puțin 16 ani au indicat transportul public drept principal mijloc de deplasare. Este cea mai ridicată pondere din Uniunea Europeană, înaintea Ungariei, cu 31,5%, și a Luxemburgului, cu 30,4%.

La capitolul utilizării vehiculelor private cu motor, România se află la celălalt capăt al clasamentului. Doar 34,4% dintre persoane folosesc în principal mașina, motocicleta sau mopedul, cea mai mică pondere din UE. La polul opus se află Cipru, unde procentul ajunge la 89,8%.

Datele Eurostat arată că 24,7% dintre români se deplasează în principal pe jos. România ocupă astfel locul al doilea în Uniunea Europeană, după Bulgaria, unde ponderea este de 27,7%. Letonia se află pe poziția a treia, cu 20,7%.

În privința bicicletei, situația este diferită. În România, aceasta reprezintă principalul mijloc de transport pentru numai 4,1% dintre persoane.

Cele mai mari ponderi sunt înregistrate în Țările de Jos, unde 31,6% dintre locuitori folosesc bicicleta în principal pentru deplasare. Urmează Danemarca, cu 18,5%, Belgia, cu 14%, și Ungaria, cu 10,6%.

La nivel european, aproape o treime dintre locuitorii orașelor, respectiv 31,4%, folosesc transportul public ca principal mijloc de transport. Procentul scade la 12,9% în orașele mici și suburbii și la 10% în zonele rurale.

În schimb, vehiculele private cu motor sunt mai utilizate în afara marilor orașe. Acestea reprezintă principala opțiune de deplasare pentru 47,7% dintre locuitorii orașelor, 67,5% dintre cei din orașele mici și suburbii și 74,9% dintre persoanele din zonele rurale.

Alegerea mijlocului principal de transport diferă și în funcție de situația economică. Persoanele expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială folosesc mai frecvent transportul public decât cele care nu se află în această categorie: 27%, față de 17,4%.

Diferența apare și în cazul deplasării pe jos. Ponderea este de 18,6% în rândul persoanelor expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială, comparativ cu 9,5% în cazul celor care nu sunt expuse acestui risc.

În schimb, vehiculele private cu motor sunt mai frecvent principalul mijloc de transport pentru persoanele care nu se confruntă cu riscul de sărăcie sau excluziune socială. Procentul ajunge la 65,8%, față de 45,5% în rândul celor expuși acestui risc.