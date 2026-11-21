Cinci linii STB vor circula pe trasee modificate în noaptea de sâmbătă spre duminică, 21/22 noiembrie, din cauza lucrărilor desfășurate la pasajul rutier din zona Apărătorii Patriei. Restricțiile vor fi instituite între orele 23:00 și 05:00, în intersecția Strada Sergent Ion Iriceanu – Șoseaua Berceni – Strada Turnu Măgurele.

Potrivit Societății de Transport București, sunt vizate liniile 102, 125, 232, 243 și N106. Aceleași măsuri sunt prevăzute și pentru nopțile de 20/21, 23/24 și 24/25 noiembrie, în funcție de desfășurarea lucrărilor.

Linia 102 va circula normal între capătul „Complex Pantelimon” și intersecția dintre Strada Sergent Ion Iriceanu, Șoseaua Berceni și Strada Turnu Măgurele. De aici, pe sensul către „CFR Progresul”, autobuzele vor fi deviate pe Șoseaua Berceni, rondul Piața Sudului, Strada Nițu Vasile, Strada Emil Racoviță și Strada Turnu Măgurele, după care vor reveni pe traseul obișnuit.

Pe sensul opus, către „Complex Pantelimon”, autobuzele vor circula normal până la intersecția Strada Turnu Măgurele – Strada Emil Racoviță, apoi vor continua pe Emil Racoviță, Nițu Vasile, Piața Sudului, Șoseaua Olteniței și Șoseaua Vitan-Bârzești, înainte de revenirea pe traseul de bază.

Și linia 232 va avea traseul schimbat în perioada aplicării restricțiilor. Autobuzele vor pleca de la capătul „Arcade Berceni” și vor circula pe Strada Dealul Bisericii, Bulevardul Metalurgiei, Bulevardul Alexandru Obregia, Strada Nițu Vasile și Șoseaua Olteniței, după care vor intra pe traseul obișnuit.

Pe sensul către „Arcade Berceni”, linia va circula normal între terminalul „Valea Ialomiței” și Piața Sudului, după care autobuzele vor fi deviate pe Strada Nițu Vasile, Strada Emil Racoviță, Strada Turnu Măgurele și Șoseaua Berceni.

Autobuzele liniei 243 vor circula de la Depoul Berceni, în ambele sensuri, pe Strada Emil Racoviță, Strada Nițu Vasile, rondul Piața Sudului, Șoseaua Olteniței și Șoseaua Vitan-Bârzești, după care vor reveni pe traseul obișnuit.

Schimbarea este valabilă în intervalele în care restricțiile sunt active în intersecția de la Apărătorii Patriei.

Modificările vizează și linia de noapte N106. Aceasta va circula pe traseul obișnuit între „Piața Unirii 2” și Piața Sudului, iar apoi, în ambele sensuri, va fi deviată pe Strada Nițu Vasile, Strada Emil Racoviță, Strada Turnu Măgurele și Bulevardul Alexandru Obregia.

STB a anunțat că, în cazul în care restricțiile vor intra în vigoare înainte de ora 23:00, vehiculele liniilor aflate deja în circulație vor fi deviate pe traseele alternative stabilite.

STB menționează separat că linia 125 are un traseu modificat doar în noaptea de 20/21 noiembrie.

Pe sensul către „Vulcan Berceni”, autobuzele circulă normal între terminalul „Peco Silflor Move” și intersecția Șoseaua Berceni – Bulevardul Metalurgiei, apoi continuă pe Bulevardul Metalurgiei și Strada Dumitru Brumărescu până la „Vulcan Berceni”. Celălalt sens nu este modificat.

Prin urmare, pentru noaptea de sâmbătă spre duminică, 21/22 noiembrie, modificările anunțate explicit de STB vizează în principal liniile 102, 232, 243 și N106, în timp ce schimbarea pentru 125 este menționată doar pentru noaptea precedentă.

Societatea de Transport București recomandă călătorilor să urmărească informațiile actualizate privind circulația mijloacelor de transport public.

Modificările de traseu, programele liniilor și eventualele schimbări suplimentare pot fi verificate prin aplicația Info TB, pe site-ul STB și pe paginile oficiale ale operatorului de transport.

Sursa oficială: STB – comunicatul „Trasee modificate pentru liniile 102, 125, 232, 243 și N106”, publicat la 20 noiembrie 2026.