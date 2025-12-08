Justitie

Șoferul care a omorât o femeie și a rănit un copil pe o trecere de pe Șoseaua Berceni, trimis în judecată

Șoferul care a omorât o femeie și a rănit un copil pe o trecere de pe Șoseaua Berceni, trimis în judecată
Șoferul implicat în accidentul de pe 13 octombrie, petrecut pe o trecere de pietoni de pe Șoseaua Berceni din București, a fost trimis în judecată. În urma acestuia, o femeie și-a pierdut viața, iar un copil de doi ani a fost rănit. Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 a anunțat că tânărul, aflat în arest preventiv, va fi judecat pentru ucidere din culpă.

Șoferul care a provocat accidentul de pe Șoseaua Berceni, judecat pentru ucidere din culpă

Procurorii au stabilit că, pe 13 octombrie 2025, în jurul orei 16:00, Ș.S.F., în vârstă de 20 de ani, a condus un autoturism pe Șoseaua Berceni din Sectorul 4, din direcția Strada Ion Iriceanu către D.N.C.B. La trecerea de pietoni situată în dreptul imobilului cu numărul 50, șoferul nu a respectat regimul de viteză și nu a acordat prioritate pietonilor, așa cum prevăd O.U.G. nr. 195/2002 și regulamentul de aplicare a acesteia.

„La data de 13.10.2025, în jurul orei 16:00, inculpatul Ş.S.F. a condus un autoturism pe Şoseaua Berceni din Sectorul 4, din direcţia str. Ion Iriceanu către D.N.C.B., iar când a ajuns la trecerea de pietoni din dreptul imobilului cu nr. 50, pentru că nu a respectat dispoziţiile referitoare la regimul de viteză şi la acordarea de prioritate pietonilor angajaţi în traversarea drumului public, prin loc special amenajat, prevăzute de O.U.G. nr. 195/2002 şi de Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002, a accidentat-o pe persoana vătămată F.E., aflată în traversare pe marcajul pietonal, de la stânga la dreapta faţă de sensul de mers al vehiculului, iar aceasta a decedat în urma accidentului, între leziunile traumatice şi deces existând o legătură de cauzalitate directă necondiţionată”, au stabilit procurorii.

Bărbat arestat

Femeia a fost proiectată pe sensul opus de mers

Urmărirea penală a fost coordonată de un procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București, împreună cu polițiștii din cadrul Brigăzii Rutiere a D.G.P.M.B. Accidentul a fost provocat de un tânăr de 20 de ani, care a lovit pe trecerea de pietoni o femeie de 35 de ani ce își transporta copilul de doi ani în cărucior.

Prin ce trec pacienții atrași de mirajul serviciilor medicale din Turcia. Chirurg: Își pun sănătatea în pericol pentru 1.000 de euro în plus
Noi informații despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu. Unde se tratează antrenorul
În urma impactului, femeia a fost proiectată pe sensul opus, unde a fost lovită de două mașini aflate în coloană. Copilul a suferit, de asemenea, răni în urma accidentului. Șoferul implicat a fost reținut și se află în arest preventiv.

Șofer din Reghin, arestat preventiv după o cursă ca în filme

Judecătoria Reghin a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a unui bărbat de 47 de ani, care, aflat sub influența alcoolului, a refuzat să oprească la semnalul polițiștilor și a fost prins după o urmărire pe mai multe străzi din municipiu.

Incidentul a avut loc în seara de 1 decembrie, pe strada Piața Petru Maior, când șoferul a efectuat o depășire neregulamentară pe linie dublă continuă. Conducătorul auto nu s-a oprit la solicitarea polițiștilor și a continuat deplasarea în mod periculos, punând în pericol ceilalți participanți la trafic.

După ce a fost prins, șoferul a refuzat inițial testarea pentru consumul de alcool. Transportat la spital, testul etilotest a indicat o concentrație de 0,92 mg/l alcool pur în aerul expirat, conform IPJ Mureș.

Bătălia pentru București. Mai mult decât administrație. Noua Ordine Mondială. SUA și Planul de Pace
Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Merită să rămân? Sau să plec? Ghid despre relațiile care se destramă| 🎙 Punctul pe 🅘 – Ep. #22
