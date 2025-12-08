Șoferul care a omorât o femeie și a rănit un copil pe o trecere de pe Șoseaua Berceni, trimis în judecată

Șoferul implicat în accidentul de pe 13 octombrie, petrecut pe o trecere de pietoni de pe Șoseaua Berceni din București, a fost trimis în judecată. În urma acestuia, o femeie și-a pierdut viața, iar un copil de doi ani a fost rănit. Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 a anunțat că tânărul, aflat în arest preventiv, va fi judecat pentru ucidere din culpă.

Procurorii au stabilit că, pe 13 octombrie 2025, în jurul orei 16:00, Ș.S.F., în vârstă de 20 de ani, a condus un autoturism pe Șoseaua Berceni din Sectorul 4, din direcția Strada Ion Iriceanu către D.N.C.B. La trecerea de pietoni situată în dreptul imobilului cu numărul 50, șoferul nu a respectat regimul de viteză și nu a acordat prioritate pietonilor, așa cum prevăd O.U.G. nr. 195/2002 și regulamentul de aplicare a acesteia.

„La data de 13.10.2025, în jurul orei 16:00, inculpatul Ş.S.F. a condus un autoturism pe Şoseaua Berceni din Sectorul 4, din direcţia str. Ion Iriceanu către D.N.C.B., iar când a ajuns la trecerea de pietoni din dreptul imobilului cu nr. 50, pentru că nu a respectat dispoziţiile referitoare la regimul de viteză şi la acordarea de prioritate pietonilor angajaţi în traversarea drumului public, prin loc special amenajat, prevăzute de O.U.G. nr. 195/2002 şi de Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002, a accidentat-o pe persoana vătămată F.E., aflată în traversare pe marcajul pietonal, de la stânga la dreapta faţă de sensul de mers al vehiculului, iar aceasta a decedat în urma accidentului, între leziunile traumatice şi deces existând o legătură de cauzalitate directă necondiţionată”, au stabilit procurorii.

Urmărirea penală a fost coordonată de un procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București, împreună cu polițiștii din cadrul Brigăzii Rutiere a D.G.P.M.B. Accidentul a fost provocat de un tânăr de 20 de ani, care a lovit pe trecerea de pietoni o femeie de 35 de ani ce își transporta copilul de doi ani în cărucior.

În urma impactului, femeia a fost proiectată pe sensul opus, unde a fost lovită de două mașini aflate în coloană. Copilul a suferit, de asemenea, răni în urma accidentului. Șoferul implicat a fost reținut și se află în arest preventiv.

Judecătoria Reghin a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a unui bărbat de 47 de ani, care, aflat sub influența alcoolului, a refuzat să oprească la semnalul polițiștilor și a fost prins după o urmărire pe mai multe străzi din municipiu.

Incidentul a avut loc în seara de 1 decembrie, pe strada Piața Petru Maior, când șoferul a efectuat o depășire neregulamentară pe linie dublă continuă. Conducătorul auto nu s-a oprit la solicitarea polițiștilor și a continuat deplasarea în mod periculos, punând în pericol ceilalți participanți la trafic.

După ce a fost prins, șoferul a refuzat inițial testarea pentru consumul de alcool. Transportat la spital, testul etilotest a indicat o concentrație de 0,92 mg/l alcool pur în aerul expirat, conform IPJ Mureș.