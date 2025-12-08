Un șofer prins în repetate rânduri beat la volan, condamnat la închisoare. Mașina i-a fost confiscată

Republica Moldova. Un șofer recidivist, prins beat la volan și fără permis în două luni consecutive, a ajuns în sfârșit în fața unei pedepse dure. Acesta a fost condamnat la 1 an și 10 luni de închisoare, plus confiscarea automobilului său „Mercedes VITO”. Deși fusese condamnat de trei ori anterior pentru exact aceleași fapte, bărbatul continua să conducă ca și cum legea nu i se aplică.

Sentința a fost pronunțată la solicitarea procurorilor din cadrul Procuraturii Hâncești, Oficiul Ialoveni. Potrivit acuzării, primul episod a avut loc în februarie 2024, când bărbatul a fost oprit în trafic și s-a constatat că nu deține permis de conducere. Testarea alcoolscopică a indicat 0,52 mg/l alcool în aerul expirat, valoare ce reprezintă un grad avansat de ebrietate și atrage răspundere penală.

Doar o lună mai târziu, în martie 2024, același șofer a fost din nou surprins la volan, fiind suspectat că se află în stare de ebrietate. De data aceasta, bărbatul a refuzat testarea alcoolscopică, fapt care, potrivit legislației, se asimilează cu recunoașterea stării de ebrietate avansate.

Procurorii au precizat că bărbatul nu se află la prima abatere. El a mai fost condamnat pentru fapte similare în 2018, 2020 și în 2024, fiind lipsit de dreptul de a conduce. Cu toate acestea, a continuat să se urce la volan băut, reprezentând un pericol pentru ceilalți participanți la trafic.

Având în vedere recidiva și gravitatea faptelor, instanța a dispus confiscarea automobilului utilizat la comiterea infracțiunilor. Bărbatul urmează să execute pedeapsa de 1 an și 10 luni de închisoare dacă sentința va rămâne definitivă.

Procuratura subliniază că va continua să ceară pedepse dure pentru șoferii care conduc în stare de ebrietate avansată, inclusiv confiscarea mijloacelor de transport. Instituția amintește că pedeapsa penală pentru conducere în stare de ebrietate avansată a fost introdusă în 2009, iar în 2024 normele au fost înăsprite: este infracțiune dacă alcoolemia depășește 0,7 g/l în sânge sau 0,35 mg/l în aerul expirat.

