Justitie

Un șofer prins în repetate rânduri beat la volan, condamnat la închisoare. Mașina i-a fost confiscată

Comentează știrea
Un șofer prins în repetate rânduri beat la volan, condamnat la închisoare. Mașina i-a fost confiscatăSursa foto: Facebook/Poliția Republicii Moldova
Din cuprinsul articolului

Republica Moldova. Un șofer recidivist, prins beat la volan și fără permis în două luni consecutive, a ajuns în sfârșit în fața unei pedepse dure. Acesta a fost condamnat la 1 an și 10 luni de închisoare, plus confiscarea automobilului său „Mercedes VITO”. Deși fusese condamnat de trei ori anterior pentru exact aceleași fapte, bărbatul continua să conducă ca și cum legea nu i se aplică. 

Sentința a fost pronunțată la solicitarea procurorilor din cadrul Procuraturii Hâncești, Oficiul Ialoveni. Potrivit acuzării, primul episod a avut loc în februarie 2024, când bărbatul a fost oprit în trafic și s-a constatat că nu deține permis de conducere. Testarea alcoolscopică a indicat 0,52 mg/l alcool în aerul expirat, valoare ce reprezintă un grad avansat de ebrietate și atrage răspundere penală.

Băutura, alcool

Sursa foto: Arhiva EVZ

A doua abatere: refuzul testării

Doar o lună mai târziu, în martie 2024, același șofer a fost din nou surprins la volan, fiind suspectat că se află în stare de ebrietate. De data aceasta, bărbatul a refuzat testarea alcoolscopică, fapt care, potrivit legislației, se asimilează cu recunoașterea stării de ebrietate avansate.

Procurorii au precizat că bărbatul nu se află la prima abatere. El a mai fost condamnat pentru fapte similare în 2018, 2020 și în 2024, fiind lipsit de dreptul de a conduce. Cu toate acestea, a continuat să se urce la volan băut, reprezentând un pericol pentru ceilalți participanți la trafic.

Lucrările la tunelul de pe Autostrada București-Pitești avansează. Se lucrează pe un teren dificil
Lucrările la tunelul de pe Autostrada București-Pitești avansează. Se lucrează pe un teren dificil
Salariile din sistemul bugetar ar putea fi înghețate. Guvernul pregătește două OUG-uri
Salariile din sistemul bugetar ar putea fi înghețate. Guvernul pregătește două OUG-uri

Având în vedere recidiva și gravitatea faptelor, instanța a dispus confiscarea automobilului utilizat la comiterea infracțiunilor. Bărbatul urmează să execute pedeapsa de 1 an și 10 luni de închisoare dacă sentința va rămâne definitivă.

Procuratura, toleranță zero față de șoferii băuți

Procuratura subliniază că va continua să ceară pedepse dure pentru șoferii care conduc în stare de ebrietate avansată, inclusiv confiscarea mijloacelor de transport. Instituția amintește că pedeapsa penală pentru conducere în stare de ebrietate avansată a fost introdusă în 2009, iar în 2024 normele au fost înăsprite: este infracțiune dacă alcoolemia depășește 0,7 g/l în sânge sau 0,35 mg/l în aerul expirat.

Politia

Politia. Sursă foto: Facebook

Polițiștii își dau seama imediat că esti beat la volan

De cele mai multe ori, aceste semne sunt afișate și de șoferii care sunt pur și simplu nervoși în trafic. De aceea este important să știți că gesturile ciudate vor fi observate imediat de polițiști și veți fi tras pe dreapta.

De exemplu, conducerea neobișnuit de lentă a mașinii, nerespectarea regulilor de circulație, încălcarea liniilor frecvent sau conducerea cu viteză sunt semne pe care un ofițer de poliție le observă, motiv pentru care veți fi oprit.

Un șofer băut are ochi injectați sau lăcrimați, pleoapele căzute, vorbire neclară, răspuns lent la întrebări, transpiraţie, privire amețită sau mișcări stângace.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:02 - Noile creșteri ale salariului minim ar putea fi amânate
12:57 - „Five Nights at Freddy's 2”, record de încasări
12:32 - Costi Ioniță, cu valiza spartă. Bagajul a devenit inutilizabil
12:21 - Lucrările la tunelul de pe Autostrada București-Pitești avansează. Se lucrează pe un teren dificil
12:16 - Tot mai mulți români trimit flori celor dragi din țară: un obicei care a devenit o punte emoțională între generații
12:03 - Salariile din sistemul bugetar ar putea fi înghețate. Guvernul pregătește două OUG-uri

HAI România!

Bătălia pentru București. Mai mult decât administrație. Noua Ordine Mondială. SUA și Planul de Pace
Bătălia pentru București. Mai mult decât administrație. Noua Ordine Mondială. SUA și Planul de Pace
Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Merită să rămân? Sau să plec? Ghid despre relațiile care se destramă| 🎙 Punctul pe 🅘 – Ep. #22
Merită să rămân? Sau să plec? Ghid despre relațiile care se destramă| 🎙 Punctul pe 🅘 – Ep. #22

Proiecte speciale