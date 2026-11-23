Republica Molodova. Rusia a încercat să schimbe rezultatul alegerilor din Republica Moldova prin cumpărare de voturi, finanțări ilegale, dezinformare și intimidare. Afirmația a fost făcută de lidera de la Chișinău la Berlin, în cadrul reuniunii Adunării Parlamentare a NATO. Potrivit Maiei Sandu, Moscova ar fi alocat în acest scop o sumă echivalentă cu aproximativ 2% din PIB-ul țării. Tentativa nu și-ar fi atins însă scopul, iar cetățenii și instituțiile statului au rezistat presiunilor.

În timpul discursului, șefa statului a avertizat că Republica Moldova se confruntă nu doar cu efectele războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, ci și cu o ofensivă informațională îndreptată împotriva democrațiilor europene. Totodată, Maia Sandu a atras atenția asupra riscurilor provocate de dronele rusești care ajung tot mai des în spațiul aerian al țării.

Maia Sandu a explicat că acțiunile Rusiei împotriva Republicii Moldova trebuie privite în contextul unei strategii mai ample, care urmărește slăbirea securității europene. Potrivit președintei, Moscova desfășoară simultan două tipuri de război. Unul este purtat pe câmpul de luptă din Ucraina, iar celălalt vizează mințile și percepțiile cetățenilor din statele democratice.

„Rusia duce două războaie interconectate, care se consolidează reciproc. Primul este războiul convențional împotriva Ucrainei, purtat cu rachete, drone și artilerie, pentru a ocupa teritorii și a priva o națiune de libertatea sa. Al doilea este un război cognitiv împotriva democrațiilor din Europa și din întregul spațiu NATO. Un război menit să schimbe ceea ce cred oamenii, de ce se tem, în cine au încredere și, în cele din urmă, deciziile pe care le iau”, a declarat șefa statului.

Președinta a atras atenția că manipularea informațională este tot mai dificil de depistat. Aceleași mesaje false sunt distribuite simultan pe mai multe platforme. Astfel, publicul poate avea impresia că informațiile provin din surse diferite și independente.

„Uneori este suficient să-i facă pe oameni să creadă că nimic nu funcționează și că nimeni nu poate fi de încredere”, a afirmat Maia Sandu.

Șefa statului a vorbit și despre amploarea ingerințelor în procesele electorale din Republica Moldova. Ea a declarat că Rusia a folosit „bani, minciuni și frică” pentru a încerca să preia controlul politic la Chișinău și să îndepărteze țara de Ucraina. Potrivit Maiei Sandu, resursele financiare alocate acestor operațiuni ar fi echivalat cu aproximativ 2% din Produsul Intern Brut al Republicii Moldova.

„Am descoperit tentative de cumpărare a voturilor și finanțare politică ilegală. Tinerii au fost instruiți să provoace violențe, iar preoți au fost recrutați pentru a răspândi propaganda rusă”, a declarat oficiala.

Operațiunile ar fi inclus și atacuri cibernetice asupra infrastructurii, alerte false cu bombă la secțiile de votare din străinătate, precum și campanii coordonate pe internet. Maia Sandu susține că obiectivul final al acestor acțiuni era ca deciziile politice ale Republicii Moldova să fie dictate de la Moscova, în loc să reflecte voința alegătorilor.

„Obiectivul era înlocuirea alegerii libere a cetățenilor Republicii Moldova cu decizii luate la Moscova. Cetățenii noștri și-au apărat opțiunea, iar instituțiile noastre au rezistat”, a conchis președinta.

În discursul său, Maia Sandu l-a menționat și pe oligarhul fugar Ilan Șor. Președinta a afirmat că acesta ar fi coordonat de la Moscova o parte importantă a operațiunilor prin care Rusia a încercat să influențeze alegerile din Republica Moldova.

Șefa statului a făcut trimitere la o investigație publicată de Financial Times. Materialul ar fi urmărit tranzacții internaționale de aproape șapte miliarde de dolari, derulate prin intermediul rețelei financiare A7, asociate cu Ilan Șor. În această schemă ar fi fost implicate bănci, companii-paravan și persoane care intermediau transferurile.

Maia Sandu a amintit că Departamentul Trezoreriei al Statelor Unite a desemnat recent A7 drept o organizație criminală transnațională importantă. Potrivit constatărilor prezentate de instituția americană, rețeaua ar fi contribuit la evitarea sancțiunilor impuse Rusiei, la transferuri de bani pentru Gardienii Revoluției din Iran și la facilitarea unor tranzacții legate de petrolul iranian și achizițiile de armament.

„Luna trecută, Departamentul Trezoreriei al Statelor Unite a desemnat A7 drept o organizație criminală transnațională importantă. Instituția a constatat că rețeaua ajuta la ocolirea sancțiunilor impuse Rusiei, transfera bani pentru Gardienii Revoluției din Iran și facilita tranzacții legate de vânzările de petrol iranian și achizițiile de armament. Rețelele folosite pentru a interveni în alegerile din Republica Moldova pot ajuta, de asemenea, Rusia și Iranul să evite sancțiunile internaționale. Ceea ce amenință democrația noastră face parte dintr-o amenințare mult mai amplă la adresa securității internaționale”, a avertizat președinta.

În opinia sa, aceste operațiuni financiare trebuie urmărite mai atent. Este nevoie de verificarea transferurilor prin bănci, a activității companiilor-paravan, a intermediarilor și a tranzacțiilor cu criptomonede. Maia Sandu consideră că statele trebuie să își împărtășească informațiile financiare și să aplice sancțiuni celor care facilitează asemenea operațiuni.

Un alt subiect abordat la Berlin a fost creșterea riscurilor de securitate pentru Republica Moldova. Maia Sandu a menționat încălcările repetate ale spațiului aerian de către drone rusești și efectele acestora asupra siguranței populației.

Potrivit președintei, numai în 2026 au fost înregistrate peste 80 de incidente care au implicat drone și alte amenințări aeriene. Unul dintre cele mai recente episoade a avut loc pe 17 noiembrie, când, într-o singură după-amiază, au fost semnalate zece incidente.

„Numai în 2026, Republica Moldova a înregistrat peste 80 de incidente care au implicat drone și alte amenințări aeriene. Fiecare incident pune în pericol siguranța cetățenilor noștri și este urmat de manipulări informaționale”, a subliniat Maia Sandu.

Ea a afirmat că, după fiecare astfel de incident, apar mesaje menite să creeze confuzie și să mute responsabilitatea de la Rusia. Moscova ar nega implicarea chiar și atunci când pe fragmentele de drone identificate sunt prezente inscripții precum „Geran”.

Președinta a descris și felul în care propaganda încearcă să exploateze temerile oamenilor. Mai întâi, cetățenii sunt convinși că statul nu îi poate proteja. Ulterior, atunci când autoritățile încearcă să își consolideze capacitățile de apărare, apar acuzații că Republica Moldova se pregătește de război și își sacrifică investițiile sociale.

Maia Sandu a vorbit și despre modul în care Rusia ar încerca să exploateze nemulțumirile populației legate de costul energiei. Ea a amintit că, timp de mai multe decenii, dependența Republicii Moldova de gazul și energia electrică din Rusia a fost folosită de Moscova ca instrument de presiune politică.

Deși țara și-a diversificat sursele de aprovizionare și s-a conectat mai strâns la piețele europene, propaganda nu ar fi dispărut. Potrivit președintei, în spațiul public sunt promovate mesaje prin care autoritățile sunt învinuite pentru scumpiri, iar revenirea la gazul rusesc este prezentată drept o soluție pentru reducerea facturilor.

„Am pus capăt acestei dependențe, ne-am diversificat sursele de aprovizionare și ne-am conectat mai strâns la piețele europene. Dar manipularea continuă. Oamenilor li se spune că prețurile ridicate la energie sunt vina Guvernului și că revenirea la gazul rusesc ar face viața mai ieftină”, a afirmat Maia Sandu.

Președinta a avertizat că metodele de propagare a acestor mesaje s-au schimbat. Dezinformarea nu mai este răspândită doar prin intermediul televiziunilor sau al politicienilor cunoscuți pentru pozițiile proruse. În campanii sunt atrași și comentatori sau persoane influente în mediul online, care par independente și nu au legături evidente cu Rusia.

În plus, inteligența artificială permite producerea și distribuirea mai rapidă a conținutului manipulator. Mesajele repetate pe platforme diferite pot crea impresia că sunt confirmate de numeroase surse și că reflectă opinia majorității.

În fața acestor amenințări, șefa statului consideră că țările europene trebuie să își coordoneze mai bine eforturile. Ea a pledat pentru reguli comune care să permită identificarea și combaterea ingerințelor străine, fără ca măsurile adoptate să limiteze libertățile democratice.

„Avem nevoie de standarde comune care să facă distincția între activitatea democratică legitimă și ingerințele străine ascunse”, a declarat Maia Sandu.

O altă soluție propusă de președintă vizează modul în care autoritățile comunică. În opinia sa, statele democratice reacționează prea des la mesajele false lansate de Kremlin și își consumă resursele pentru a le dezminți. În acest fel, Rusia ajunge să stabilească temele dezbaterii publice.

„Dacă ne petrecem tot timpul răspunzând Rusiei, îi permitem Rusiei să decidă despre ce vorbim”, a afirmat președinta.

Maia Sandu a îndemnat la o comunicare mai activă și mai clară despre realitățile din Rusia, pe care le-a descris prin represiune, corupție și distrugerea comunităților ucrainene. De asemenea, ea consideră că oamenii trebuie să înțeleagă mai bine de ce sprijinul acordat Ucrainei este important pentru securitatea întregii Europe. De asemenea și care ar fi consecințele unei eventuale victorii a agresiunii ruse.

În discursul de la Berlin, Maia Sandu a reafirmat și obiectivul integrării europene a Republicii Moldova. Președinta a prezentat aderarea la Uniunea Europeană drept un element esențial pentru consolidarea democrației și securității țării.

Ea a menționat că patru clustere de negociere au fost deja deschise. Autoritățile de la Chișinău sunt pregătite să avanseze și în cazul celorlalte două.

„Am înregistrat progrese substanțiale. Patru clustere de negociere au fost deschise, iar noi suntem pregătiți să le deschidem și pe celelalte două și să începem închiderea capitolelor de negociere. Ne propunem să încheiem negocierile până în 2028. Este un obiectiv ambițios, dar realizabil dacă ambele părți mențin același ritm. Suntem recunoscători pentru sprijinul statelor membre ale Uniunii Europene și sperăm că veți continua să ne fiți alături”, a declarat Maia Sandu.

Vizita la Berlin a inclus și decernarea premiului „Femei pentru Pace și Securitate”, acordat de Adunarea Parlamentară a NATO. Distincția i-a fost oferită Maiei Sandu pentru contribuția la promovarea păcii și securității.

Republica Moldova cooperează cu NATO din 1994. Parteneriatul include proiecte pentru modernizarea instituțiilor de apărare, consolidarea rezilienței și securitatea cibernetică, în condițiile respectării neutralității constituționale a țării.