Republica Moldova. Situația de securitate din regiune, atacurile asupra navelor comerciale din Marea Neagră și incursiunile repetate ale dronelor au fost printre subiectele discutate la București de oficialii români și cei din Republica Moldova. Premierul Luca Niculescu s-a întâlnit, la Palatul Victoria, cu vicepremierul și ministrul Afacerilor Externe de la Chișinău, Mihai Popșoi, și cu vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri.

Discuțiile au vizat și sprijinul acordat de România pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. De asemenea și proiectele comune de dezvoltare a infrastructurii energetice și de transport. În contextul amenințărilor de securitate din regiune, Bucureștiul a reafirmat că susține inclusiv consolidarea capacităților de apărare ale statului vecin.

Premierul Luca Niculescu a declarat că întâlnirea a fost un prilej de reconfirmare a sprijinului ferm al României pentru Republica Moldova. Oficialul român i-a felicitat pe cei doi reprezentanți ai Guvernului de la Chișinău pentru progresele înregistrate în procesul de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană.

Totodată, întrevederea a continuat discuțiile începute în timpul vizitei efectuate de premierul român la Chișinău. Unul dintre subiectele analizate a fost stadiul proiectelor prin care cele două țări urmăresc să își conecteze mai bine infrastructura energetică și rețelele de transport.

„Am avut deosebita plăcere de a-i primi, la finalul acestei săptămâni, la Palatul Victoria, pe viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Externe din Republica Moldova, Mihai Popșoi, și pe viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri. A fost o excelentă ocazie de a reafirma susținerea noastră fermă și vocală pentru Republica Moldova. Inclusiv în ceea ce privește aderarea la Uniunea Europeană. I-am felicitat pe interlocutorii mei pentru progresele semnificative în procesul de negociere”, a transmis Luca Niculescu, duminică seara, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Un alt punct important al discuțiilor a fost securitatea regională. Oficialii au analizat evoluțiile din zona Mării Negre. Unde atacurile asupra navelor comerciale și prezența dronelor reprezintă riscuri tot mai mari.

Potrivit premierului român, participanții au convenit că este necesară o coordonare mai bună între cele două state pentru a răspunde acestor provocări.

Luca Niculescu a subliniat că sprijinul României pentru Republica Moldova nu se limitează la integrarea europeană și la proiectele de infrastructură. Bucureștiul susține și eforturile Chișinăului de a deveni mai rezilient în fața amenințărilor de securitate, inclusiv prin dezvoltarea capacităților de apărare.

În acest sens, premierul a amintit parteneriatul dintre cele două țări pentru achiziția în comun de platforme de transport auto multifuncționale, pe roți. Acesta reprezintă, potrivit oficialului, un exemplu concret de cooperare în domeniul consolidării capacităților de apărare.

„România sprijină eforturile de consolidare a rezilienței Republicii Moldova. Inclusiv în ceea ce privește creșterea capacităților sale de apărare. Parteneriatul încheiat între România și Republica Moldova pentru achiziția în comun de platforme de transport auto multifuncționale, pe roți, este un prim exemplu în această direcție”, a precizat Luca Niculescu.

Dosarul transnistrean a fost, de asemenea, abordat în cadrul întrevederii de la Palatul Victoria. România și-a reafirmat sprijinul pentru identificarea unei soluții cuprinzătoare și durabile, care să respecte suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova.

Premierul român a subliniat că o eventuală reglementare a conflictului trebuie să fie pașnică și să nu afecteze parcursul european al țării.

„Am reafirmat, de asemenea, susținerea României pentru o soluționare cuprinzătoare, pașnică și durabilă a dosarului transnistrean. Cu respectarea deplină a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova și fără afectarea parcursului european”, a mai declarat Luca Niculescu.

Întrevederea de la București reconfirmă cooperarea dintre România și Republica Moldova într-un context regional marcat de războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. De asemenea și de riscurile de securitate din zona Mării Negre. Proiectele de interconectare, sprijinul pentru integrarea europeană și consolidarea rezilienței rămân printre direcțiile importante ale parteneriatului bilateral.