Edi Iordănescu este foarte aproape de a-și relua activitatea de antrenor, după o pauză în care a analizat mai multe variante. Tehnicianul român în vârstă de 48 de ani poartă discuții intense cu oficialii clubului englez Watford, grupare care evoluează în liga a doua din Anglia, Championship, informație confirmată de cunoscutul jurnalist italian Fabrizio Romano, anunță gsp.ro.

Conform relatărilor oferite de BBC Three Counties Radio, fostul selecționer al primei reprezentative a României este favorit să devină al șaselea manager instalat pe banca celor de la Watford în ultimele 18 luni. Postul a rămas liber după ce conducerea clubului a decis să îl demită pe Alessio Dionisi, decizie luată imediat după eșecul drastic suferit sâmbătă, scor 0-4, în deplasarea de la Sheffield United.

Deși actele nu au fost încă parafate, negocierile sunt pe ultima sută de metri, iar românul este prima opțiune a șefilor de pe Vicarage Road. Jurnaliștii britanici oferă detalii clare despre calendarul mutării: „se preconizează că antrenorul în vârstă de 48 de ani va sosi marți în Marea Britanie pentru a semna contractul. Românul intenționează să aducă trei membri ai staff-ului său tehnic și speră să fie prezent pe bancă la meciul de miercuri din Championship, pe teren propriu împotriva celor de la Blackburn Rovers”.

Dacă părțile vor bate palma, Edward Iordănescu va avea o misiune extrem de dificilă în Championship. Echipa traversează o criză profundă de formă și rezultate, bifând doar trei succese în precedentele 13 runde de campionat. Înfrângerea la scor de neprezentare din weekend, în fața lui Sheffield United, a umplut paharul, iar duminică a venit anunțul oficial al despărțirii de tehnicianul italian Alessio Dionisi.

În acest moment, Watford ocupă abia poziția a 21-a dintr-un total de 24 de echipe, având doar 15 puncte acumulate după primele 16 etape. Este ultimul loc care asigură salvarea de la retrogradare, distanța față de zona roșie a clasamentului fiind de numai patru lungimi.

Speculațiile privind o posibilă mutare a antrenorului român în eșalonul secund englez au circulat intens în ultima vreme. Chestionat recent pe marginea acestui subiect, fostul selecționer nu a confirmat tratativele directe, însă a subliniat nerăbdarea de a reveni pe gazon și motivele pentru care a refuzat alte propuneri.

„Sincer, mi-e foarte greu să comentez. Îmi doresc foarte repede să revin în circuit. Este o pauză pe care nu mi-am dorit-o prelungită, să spun așa, dar nu toate lucrurile depind doar de tine. Ce mi-am dorit nu s-a concretizat din diverse motive, iar ce am avut în alte părți nu a fost neapărat ce mi-am dorit, ca proiect și condiții”, a declarat Edi Iordănescu, potrivit sport.ro.

Clubul pe care tehnicianul român este gata să îl preia are o istorie bogată în fotbalul britanic. Cu o tradiție care începe încă din anul 1881, gruparea își dispută partidele de acasă pe arena Vicarage Road, un stadion cu o capacitate de aproximativ 22.200 de locuri.

De-a lungul timpului, echipa a reușit mai multe promovări importante în Premier League, printre care se numără și cele adjudecate în urma barajelor dramatice din 1999 și 2006. În palmaresul clubului figurează trei clasări pe poziția secundă în Championship, în stagiunile 1981-1982, 2014-2015 și 2020-2021, dar și două prezențe în ultimul act al Cupei Angliei, disputate în 1984 și 2019.