Fondatorul Nvidia, Jensen Huang, revine la conducerea companiei americane, la numai două săptămâni după ce și-a dat demisia în urma unui scandal de spionaj. Întoarcerea sa a fost aprobată în unanimitate de Consiliul de Administrație, după discuții cu acesta și după ce oficiali de rang înalt din Guvernul SUA au concluzionat că revenirea sa nu reprezintă un risc pentru securitatea națională.

Decizia de readucere a lui Jensen Huang la conducerea Nvidia vine după o perioadă marcată de incertitudine la nivelul companiei. În cele două săptămâni în care acesta a lipsit de la conducere, atribuțiile de director general interimar au fost preluate de directoarea financiară Colette Kress.

Harvey Jones își păstrează funcția de președinte al Consiliului de Administrație.

Revenirea fondatorului nu înseamnă și încheierea investigațiilor referitoare la incidentul care a dus la plecarea sa temporară.

O comisie formată din administratori independenți continuă ancheta, în condițiile în care există suspiciuni că Jensen Huang ar fi fost vizat de o operațiune de spionaj desfășurată de o entitate străină.

Compania a anunțat și măsuri suplimentare pentru consolidarea mecanismelor de supraveghere și respectare a reglementărilor. Nvidia a înființat un „Comitet de Securitate Națională și Controlul Exporturilor”, care va avea atribuții legate de aceste domenii.

Totodată, grupul intenționează să angajeze un director de conformitate (Chief Compliance Officer), care va continua colaborarea cu autoritățile și va sprijini investigațiile aflate în desfășurare.

Nvidia este una dintre cele mai importante companii de tehnologie din lume, cunoscută în special pentru procesoarele grafice și cipurile utilizate în dezvoltarea inteligenței artificiale. Compania americană a fost fondată în 1993, în California, de Jensen Huang, Chris Malachowsky și Curtis Priem. Inițial, afacerea s-a concentrat pe dezvoltarea tehnologiilor grafice pentru calculatoare și jocuri video, însă, în peste trei decenii, Nvidia și-a extins activitatea către centre de date, cercetare științifică, robotică și sisteme de conducere autonomă, potrivit istoricului oficial al companiei.

Povestea companiei a început pe 5 aprilie 1993, când Jensen Huang, Chris Malachowsky și Curtis Priem au pus bazele Nvidia. Cei trei au pornit de la ideea că piața calculatoarelor personale urma să se dezvolte puternic, iar grafica tridimensională avea să devină tot mai importantă pentru jocuri și aplicații multimedia.

Primul produs al companiei, NVIDIA NV1, a fost lansat în 1995. Ulterior, producătorul a continuat să dezvolte procesoare grafice, încercând să obțină performanțe tot mai bune în prelucrarea imaginilor și a graficii tridimensionale.

Un moment important a venit în 1999, când Nvidia a lansat GeForce 256, produs prezentat de companie drept prima unitate de procesare grafică (GPU). În același an, firma a intrat pe bursă, iar acțiunile sale au început să fie tranzacționate la Nasdaq.