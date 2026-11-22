Revoltă în Marea Britanie din cauza migranților. Locuitorii unui sat din estul Angliei au votat în favoarea unei desprinderi simbolice de Regatul Unit, în semn de protest față de planurile guvernului britanic de a caza sute de solicitanți de azil într-o fostă bază militară din apropiere, potrivit Euronews.

Referendumul organizat sâmbătă în Barnham, comitatul Suffolk, s-a încheiat cu 257 de voturi pentru obținerea unui statut special și 16 împotrivă.

Propunerea susținută de localnici vizează obținerea unui statut similar celui de care beneficiază dependențele Coroanei britanice Jersey, Guernsey și Insula Man. La vot au fost eligibili aproximativ 500 de locuitori, iar un buletin a fost anulat.

Rezultatul are însă doar valoare simbolică și nu produce efecte juridice. Votul nu înseamnă că Barnham poate părăsi Regatul Unit sau poate obține statutul unei dependențe a Coroanei. O asemenea schimbare ar necesita acordul oficial și măsuri constituționale din partea autorităților britanice.

Nemulțumirea localnicilor este legată de posibilitatea ca fosta bază a Forțelor Aeriene Regale (RAF) din apropiere să fie folosită pentru cazarea a aproximativ 930 de migranți solicitanți de azil, pe perioada analizării cererilor acestora. Guvernul britanic încearcă să renunțe treptat la utilizarea hotelurilor pentru cazarea solicitanților de azil și să folosească, în schimb, foste amplasamente militare.

Autoritățile britanice au precizat că nu a fost luată o decizie definitivă privind folosirea bazei RAF Barnham pentru cazarea migranților care solicită azil.

Guvernul a transmis că, în cazul în care planurile vor fi puse în aplicare, va colabora îndeaproape cu autoritățile locale și cu Poliția din Suffolk pentru a asigura siguranța comunității.

Ministerul de Interne britanic a invocat și situația de la Wethersfield, în comitatul Essex, unde solicitanți de azil de sex masculin sunt cazați din iulie 2023. Potrivit instituției, în acea zonă nu există dovezi privind o creștere a criminalității.

Un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne a declarat că guvernul urmărește o distribuire mai echitabilă a spațiilor de cazare pentru solicitanții de azil în întreaga țară. Acesta a mai precizat că, de la alegerile generale, autoritățile au economisit peste un miliard de lire sterline, echivalentul a aproximativ 1,19 miliarde de euro.

Planurile guvernamentale prevăd închiderea tuturor hotelurilor folosite pentru cazarea solicitanților de azil și mutarea acestora în alte spații, inclusiv în foste baze militare.

Reprezentantul ministerului a adăugat că facilitățile propuse ar urma să fie autonome și să beneficieze de pază permanentă și sisteme de supraveghere video, pentru a limita impactul asupra comunităților din apropiere.

Propunerea privind fosta bază militară a provocat proteste în rândul locuitorilor din Barnham. Aceștia susțin că nu au fost consultați în mod corespunzător în legătură cu un proiect care ar putea avea un impact important asupra comunității lor, având în vedere dimensiunea redusă a localității.

Un demers asemănător a avut loc în septembrie, în satul Piddington, din comitatul Oxfordshire. Și acolo, locuitorii au susținut printr-un vot simbolic ideea părăsirii Regatului Unit, ca reacție la planurile de cazare a peste 1.000 de solicitanți de azil într-o fostă bază militară din apropiere.

Votul din Piddington nu a oprit însă proiectul. După ce guvernul a acordat autorizația de construire, comunitatea locală se pregătește acum să conteste planurile în instanță.