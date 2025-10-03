Stabilirea migranților în Marea Britanie condiționată: fără beneficii sociale

Stabilirea migranților în Marea Britanie va depinde de capacitatea lor de a nu revendica beneficii sociale – aceasta este propunerea pe care Shabana Mahmood urmează să o declare luni, într-o pledoarie care poate redefini criteriile de atribuire a statutului de rezident permanent.

În discursul ei, ministrul de interne va susține că migrantul trebuie să demonstreze că nu a cerut ajutor social și că a contribuit la societate, înainte de a i se permite să rămână pe termen lung.

Această schimbare apare pe fondul presiunii politice tot mai mari asupra guvernului, care încearcă să răspundă criticilor legate de imigrație și să se diferențieze de partide cu poziții mai radicale.

În ultimii ani, imigrația a devenit una dintre temele fierbinți ale politicii britanice. După Brexit, guvernele succesive au încercat să găsească echilibrul între controlul frontierelor, integrarea socială și respectarea obligațiilor internaționale.

Statutul „indefinite leave to remain” (ILR), care conferă imigranților dreptul de a trăi permanent în Regatul Unit, a fost până acum accesibil, în general, după cinci ani de ședere legală, cu anumite condiții (cum ar fi un venit minim, documente în regulă etc.).

Dar presiunea electorală din partea partidelor cu discurs anti-imigrație, mai ales Reform UK (condus de Nigel Farage), forțează partidul Laburist să adopte linii mai stricte.

Reform UK a propus eliminarea completă a ILR pentru cetățenii non-UE, obligându-i să reînnoiască vizele la fiecare cinci ani.

În acest context, Shabana Mahmood – noul ministru de interne (Home Secretary) – dorește să impună criterii mult mai riguroase pentru obținerea dreptului la stabilirea permanentă, inclusiv condiția de a nu fi cerut beneficii sociale.

Prin „fără beneficii” se înțelege că solicitanții de ILR să nu fi beneficiat de plăți sociale (benefits) pe durata perioadei relevante, cum ar fi ajutor social, indemnizații pentru șomaj, subvenții de locuință etc.

Guvernul intenționează ca aceasta să devină o condiție eliminatorie pentru acces la statut permanent.

Aceasta s-ar adăuga altor criterii propuse: un nivel ridicat de engleză, un cazier curat, contribuții la asigurările sociale (national insurance), și implicare în activități voluntare.

Potrivit unor extrase ale discursului propus pentru conferința Laburistă, Mahmood va spune că persoanele care cer „dreptul de a rămâne definitiv” vor trebui să demonstreze că s-au integrat și „au contribuit la societate”, și că nu s-au bazat pe beneficii.

Implementarea efectivă ridică multe întrebări. De exemplu:

Ce perioadă va fi verificată? Toată șederea sau doar ultimii ani?

Va fi o interdicție absolută (oricând ai avut un beneficiu, ești exclus) sau un efect de penalizare (întârzierea accesului sau scăderea punctajului)?

Cum se va verifica dacă cineva a primit beneficii? Prin declarații, verificări sistemice sau audieri?

Excepții: ce se întâmplă în cazuri de boală gravă, copii, dizabilități, sau perioade temporare de dificultate economică?

În relatările de presă, se menționează că guvernul încă nu a decis dacă o cerere de beneficii va duce la descalificare completă sau doar la o amânare a eligibilității.

Multe persoane care imigrează, în special refugiații sau cei care vin în situații dificile, traversează perioade de tranziție în care pot avea nevoie de sprijin social.

Impunerea unei condiții stricte de „fără beneficii” riscă să excludă acești migranți și, de fapt, să-i penalizeze exact în momentul în care au nevoie de susținere.

Criticii avertizează că refugiații, care de multe ori nu pot lucra imediat, vor fi cei mai afectați.

„Aceste condiții riscă să creeze o societate în două viteze”, a declarat Minnie Rahman, CEO al organizației de refugiați Praxis. The Independent

Consiliul pentru Refugiați a avertizat că dreptul la ajutor social poate fi esențial pentru integrarea inițială și că mulți refugiați nu au altă opțiune decât să recurgă la sprijin de stat, cel puțin pe termen scurt.

Impunerea acestei condiții ar putea fi percepută ca discriminatorie: unii imigranți ar putea fi mai susceptibili să ceară beneficii pentru motive independente de alegerea personală (de exemplu, boli, discriminare la angajare, bariere lingvistice).

În plus, pot apărea distorsiuni: o persoană care nu a avut nevoie de beneficii nu garantează că nu există sărăcie ascunsă, iar altcineva care a primit beneficiare într-o perioadă de criză nu ar trebui automat etichetat ca „necontribuitor”.

Pe de o parte, susținătorii argumentează că cei care imigră trebuie să fie „contribuitori nete”, nu „consumatori nete”, pentru a proteja sistemul social autohton și pentru a evita percepția că imigranții încarcă sprijinul de stat.

Pe de altă parte, această politică ar putea accentua polarizarea: de ce un migrant trebuie supus unor criterii mai dure decât un cetățean britanic care, în circumstanțe dificile, poate primi beneficii?

Sub noile propuneri, candidatul ar trebui să parcurgă probabil aceste etape:

Să fi locuit legal în Marea Britanie o perioadă minimă (posibil 10 ani, în loc de 5);

Să demonstreze competență ridicată în limba engleză;

Să aibă un cazier curat (fără infracțiuni semnificative);

Să fi contribuit la asigurări sociale (national insurance) și să fi avut un loc de muncă;

Să fi făcut activități voluntare sau să fi demonstrat „implicare în comunitate”;

Să fi evitat comportamentul de a cere beneficii sociale (fără cereri de sprijin)

Guvernul intenționează să lanseze o consultare publică mai târziu în acest an pentru a decide detalii precum sancțiunile, excepțiile și modalitatea de verificare. Reuters+1

Definiția clară: Ce se consideră „beneficiu”? Ce durează suficient de lung pentru a fi relevant?

Verificarea: Acces la datele fiscale și de beneficii, cooperare între departamente guvernamentale.

Controlul erorilor: surse eronate, fraudă, excepții (boală, handicap).

Litigii și contestări: aplicanții respinși pot contesta decizia, provocând presiuni asupra sistemului judiciar.

Compatibilitate cu drepturile omului și obligațiile internaționale: restricții excesive pot fi criticate la organismele europene sau internaționale.

Pentru a înțelege contextul global, e util să privim câteva exemple:

State Unite În SUA, cerințele de imigrare includ motive de „public charge” (persoane care sunt susceptibile să devină o povară pe sistemul de asistență socială).

În trecut, solicitările de beneficii puteau compromite cererea de rezidență permanentă — deși definiția și aplicarea acestei reguli au fluctuat cu administrațiile.

Canada Canada are un sistem de „punctaj” pentru imigrație, unde criterii ca vârsta, educația, cunoașterea limbilor, experiența profesională și adaptabilitatea sunt evaluate.

Deși sistemul nu interzice cererea de beneficii (după ce ești permanent), accentul este pe capacitatea de a contribui la economie.

Țări europene Mai multe țări europene impun condiții stricte de venit, inclusiv cererea de a nu fi dependent de asistență socială pentru a primi cetățenie sau rezidență pe termen lung.

Dar interdicția completă este rară — de obicei se admite un prag de veniturile minime sau un procentaj maxim de sprijin acceptabil.

Prin comparație, propunerea britanică pare mult mai restrictivă decât majoritatea celor utilizate în democrații stabilite.

Partidul Laburist se află într-o poziție sensibilă: trebuie să demonstreze fermitate față de imigrație (pentru a concura cu Reform UK), dar să evite acuzații că adoptă politici extremiste.

Premierul Keir Starmer a declarat că planurile extreme ale Reform UK de a elimina ILR sunt „rasiste” și „imorale”.

Criticii guvernului, precum Consiliul pentru Refugiațil, susțin că aceste condiții „pedepsesc refugiații pentru faptul că aveau nevoie de ajutor” și că impun „mai multe bariere” pentru integrare.

Unii lideri ai sectorului nonguvernamental au arătat că voluntariatul nu poate fi impus — „voluntariatul este, prin definiție, o alegere” — și că solicitarea de implicare socială obligatorie poate fi insensibilă.

Susținătorii acestei idei o văd ca pe un instrument de protejare a sistemului social și ca un mesaj clar că imigrația trebuie să fie „benefică”, nu doar permisă.

De asemenea, schimbarea apare drept strategie electorală: Laburiștii doresc să „preia” tema imigrației de la adversarii de dreapta, arătând că pot fi fermi, dar cu reguli mai „umane”.

Respectarea riguroasă a regulii „fără beneficii”

Dacă propunerea este adoptată în formă strictă, mulți solicitanți ILR pot fi respinși chiar dacă s-au integrat și au contribuit ulterior. Aceasta ar putea genera blocaje juridice și apeluri în instanță.

În plus, ar putea descuraja imigranții calificați să vină, din teama că într-o perioadă dificilă ar pierde eligibilitatea.

Implementare moderată și excepții

Guvernul poate decide să aplice politica gradual sau să ofere excepții (pentru boală, familie, situații de șomaj temporar). Aceasta ar atenua impactele, dar ar reduce și forța discursului politic.

Întârzierea adoptării sau respingerea

Consultarea publică ar putea genera opoziție suficientă pentru a modifica sau bloca implementarea completă. Anchete parlamentare sau decizii judiciare pot împiedica adoptarea integrală.

Efectul asupra imigrației și demografiei

Una dintre consecințe pot fi scăderea numărului de migranți dispuși să își asume riscul, mai ales cei din medii mai vulnerabile. Acest lucru ar putea afecta sectoarele cu deficit de forță de muncă sau comunitățile dependente de imigrație pentru regenerare demografică.