Republica Moldova este pregătită să înceapă negocierile de aderare la Uniunea Europeană pe primul grup de capitole, iar lansarea acestora este așteptată chiar la mijlocul lunii iunie 2026, a declarat comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, într-un interviu acordat pentru Radio Moldova.

Această declarație marchează un moment crucial în parcursul european al țării vecine România, consolidând perspectivele de integrare în spațiul comunitar al regiunii.

Comisara europeană Marta Kos a calificat decizia Uniunii Europene de a invita Republica Moldova la discuții drept una „foarte importantă", cu implicații tehnice, politice și simbolice majore. Oficialul european a subliniat că această decizie confirmă progresele semnificative realizate de autoritățile de la Chișinău în procesul complex de reforme necesare aderării la structurile europene.

Comisia Europeană consideră că Republica Moldova este pregătită să deschidă toate cele șase grupuri de capitole până în luna iulie 2026, dacă ritmul actual de implementare a reformelor se menține constant. „Ne așteptăm că, la mijlocul lunii iunie, vor începe aceste negocieri pe primul capitol. Chiar dacă nu întotdeauna a fost simplu, chiar dacă au fost urcușuri, coborâșuri, zigzaguri, totuși ați reușit să obțineți ceea ce v-ați propus", a declarat Marta Kos, apreciind eforturile susținute ale Republicii Moldova.

Această evaluare pozitivă vine după ce președinția cipriotă a Consiliului Uniunii Europene a lansat pe 3 iunie pregătirile pentru deschiderea oficială a clusterului întâi în negocierile de aderare cu Republica Moldova și Ucraina, marcând un pas important în extinderea UE către est.

În ceea ce privește beneficiile concrete pentru cetățeni, comisara Marta Kos a menționat integrarea în sistemul de roaming european, care va permite moldovenilor să folosească telefoanele mobile în UE fără costuri suplimentare, aderarea la zona de plăți SEPA pentru transferuri bancare rapide și sigure, precum și progresele în consolidarea securității energetice a țării.

De asemenea, comisara europeană pentru Extindere a vorbit în interviu despre investițiile viitoare masive în infrastructură, sănătate și educație.

„În continuare urmează să vină foarte multe investiții, să se facă foarte multe schimbări, cum ar fi repararea drumurilor. Spitalul din Bălți urmează să fie reabilitat. Va fi asigurată eficiența energetică a mai multor școli din țară", a precizat Marta Kos, subliniind impactul direct asupra calității vieții cetățenilor moldoveni.

Scrisoarea prin care autoritățile de la Chișinău sunt informate despre inițierea procedurilor a fost publicată de vicepremierul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov. În urma evaluării criteriilor inițiale pentru deschiderea primului grup tematic - Valori fundamentale, Uniunea Europeană consideră că Republica Moldova este suficient de pregătită pentru negocierile privind primul cluster.

Procesul de negociere este structurat în 33 de capitole, împărțite în șase grupuri de capitole tematice (clustere). Primul cluster, dedicat statului de drept, instituțiilor democratice și funcționării economiei de piață, este, prin convenție, primul care se deschide și ultimul care se închide în orice proces de aderare la Uniunea Europeană, fiind considerat fundamental pentru integrarea europeană.