Procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană nu va copia modelul aplicat în cazul Ciprului, iar regiunea transnistreană va beneficia de un scenariu complet diferit, adaptat realităților de la Chișinău.

Comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, a clarificat oficial poziția Bruxelles-ului, subliniind că Federația Rusă a pierdut orice pârghie de control asupra parcursului european al statului de peste Prut, anunță TVR Moldova.

Oficialul european a demontat speculațiile privind o integrare parțială și a evidențiat că o convergență economică și socială între cele două maluri ale Nistrului este deja o realitate vizibilă, puternic susținută de legăturile strânse cu piața unică europeană.

Așa-numitul „scenariu Cipru” face referire la precedentul istoric din anul 2004, când Republica Cipru a devenit membră cu drepturi depline a Uniunii Europene, deși autoritățile de la Nicosia nu exercitau controlul asupra întregului teritoriu, insula fiind divizată din anul 1974. În contextul geopolitic actual, o abordare similară ar fi însemnat ca integrarea europeană să se aplice strict teritoriului controlat de autoritățile constituționale de la Chișinău, lăsând diferendul transnistrean pentru o soluționare ulterioară.

Marta Kos a respins ferm această paralelă juridică și politică, explicând că fiecare val de extindere din istoria comunității europene are specificul său, iar cazul Republicii Moldova este evaluat individual. Dincolo de futilitățile geopolitice speculate de Moscova, Bruxelles-ul mizează pe un plan de convergență mult mai profund, dezvoltat în parteneriat strâns cu Guvernul de la Chișinău.

În timp ce propaganda de la Moscova încearcă să folosească Tiraspolul ca pe o ancoră pentru a bloca modernizarea pro-europeană, realitatea economică din teren arată un vector complet opus. Datele prezentate de comisarul european pentru Extindere confirmă o reorientare masivă și ireversibilă a regiunii transnistrene către Uniunea Europeană, fenomen accelerat în special după izbucnirea crizelor regionale din ultimii ani.

Aproape 80% din totalul exporturilor realizate de companiile din regiunea transnistreană sunt direcționate în prezent către statele membre ale Uniunii Europene. Acest succes comercial este dublat de o dependență socială tot mai mare de malul drept al Nistrului, unde o mare parte a cetățenilor din stânga Nistrului navighează zilnic pentru a munci sau pentru a beneficia de sistemul de asigurări medicale oferit de autoritățile constituționale.

Această convergență naturală a populației din regiunea separatistă este stimulată direct de sprijinul financiar și logistic oferit de structurile europene.

Marta Kos a reamintit că, în momentele critice ale crizei energetice, Uniunea Europeană a fost cea care a oferit asistență financiară de urgență și soluții tehnice pentru ca cetățenii de pe ambele maluri ale Nistrului să nu rămână în frig, în timp ce Federația Rusă a folosit livrările de gaze ca pe o armă de șantaj politic, subliniază TVR Moldova

Uniunea Europeană condamnă ferm tentativele repetate ale Kremlinului de a submina integritatea teritorială și suveranitatea Republicii Moldova.

Cu toate acestea, reziliența demonstrată de societatea civilă și de instituțiile de la Chișinău în fața războiului hibrid oferă o garanție solidă că parcursul european este stabil, Bruxelles-ul anticipând că Republica Moldova și Ucraina ar putea deschide toate clusterele de negociere până în iulie.