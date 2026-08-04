Șoferii din Uniunea Europeană vor fi supuși unor reguli noi privind suspendarea dreptului de a conduce. O interdicție aplicată într-un stat membru nu va mai produce efecte doar pe teritoriul acelei țări, ci va putea fi recunoscută și aplicată în toate celelalte state din Uniunea Europeană. Noua directivă europeană urmărește să elimine situațiile în care conducătorii auto sancționați pentru abateri grave continuă să conducă legal după ce trec granița într-un alt stat membru, arată Ziarulromânesc.de.

Potrivit noilor reguli, atunci când un șofer primește o interdicție de a conduce pentru una dintre cele mai grave încălcări ale legislației rutiere, autoritățile din statul în care a fost aplicată sancțiunea vor transmite decizia țării care a emis permisul de conducere.

Ulterior, statul emitent va analiza dosarul și, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de directivă, va extinde efectele interdicției astfel încât aceasta să fie valabilă pe întreg teritoriul Uniunii Europene.

În prezent, în numeroase situații, un șofer căruia i-a fost suspendat dreptul de a conduce într-un stat membru poate continua să circule legal în țara care i-a eliberat permisul și în alte state ale Uniunii.

Directiva europeană nu vizează amenzile obișnuite sau încălcările minore ale Codului Rutier. Mecanismul se va aplica numai în cazul unor fapte considerate deosebit de grave, precum:

conducerea sub influența alcoolului sau a drogurilor;

depășirea cu peste 50 km/h a limitei legale de viteză;

provocarea unui accident soldat cu deces sau răni grave ca urmare a unei încălcări grave a regulilor de circulație;

alte infracțiuni rutiere grave prevăzute de directiva europeană.

Totodată, autoritățile din statul care a emis permisul nu vor recunoaște automat fiecare interdicție. Directiva permite refuzul aplicării măsurii în anumite situații, inclusiv atunci când se apreciază că drepturile procedurale ale șoferului nu au fost respectate în statul care a dispus sancțiunea.

Statele UE vor avea la dispoziție patru ani pentru modificarea legislației

Directiva a intrat deja în vigoare, însă statele membre beneficiază de o perioadă de patru ani pentru adaptarea legislației naționale.

Până la 26 noiembrie 2028, toate țările Uniunii Europene trebuie să transpună noile prevederi în legislația proprie, iar aplicarea lor este programată, în majoritatea statelor, din 26 noiembrie 2029.

În acest interval vor fi dezvoltate și sistemele informatice necesare schimbului de informații privind suspendarea sau retragerea dreptului de a conduce.

Comisia Europeană susține că noul mecanism are rolul de a elimina diferențele dintre sistemele naționale care le permit unor șoferi sancționați pentru abateri grave să evite efectele interdicțiilor.

Potrivit instituției, aproape 20.000 de persoane își pierd anual viața pe drumurile din Uniunea Europeană, iar armonizarea regulilor privind suspendarea dreptului de a conduce reprezintă una dintre măsurile menite să reducă numărul accidentelor grave.