Italia solicită lămuriri cu privire la informațiile apărute în ultimele luni despre o posibilă plecare anticipată a Christinei Lagarde de la conducerea Băncii Centrale Europene (BCE). Ministrul italian al Economiei, Giancarlo Giorgetti, consideră că situația trebuie clarificată, în contextul speculațiilor privind schimbările care ar putea avea loc la nivelul conducerii instituției europene.

Oficialul italian a abordat subiectul vineri, în timpul unei conferințe de presă dedicate noului plan bugetar multianual al Trezoreriei Italiei, potrivit Reuters.

Ministrul italian al Economiei a subliniat că nu poate anticipa decizia președintei BCE, dar a evidențiat necesitatea unor explicații privind eventualitatea încheierii anticipate a mandatului acesteia.

„Nu pot să intru în mintea preşedintei Lagarde, dar cred că este important ca această chestiune să fie clarificată”, a declarat Giancarlo Giorgetti.

Totodată, ministrul a arătat că Italia nu are, în prezent, un candidat pe care să îl susțină pentru funcția de președinte al Băncii Centrale Europene, în eventualitatea în care postul ar deveni vacant înainte de termen.

Christina Lagarde a preluat conducerea BCE în noiembrie 2019, iar mandatul său se încheie la 31 octombrie 2027. Cu toate acestea, în ultimele luni au apărut informații privind posibilitatea ca aceasta să părăsească funcția mai devreme.

Potrivit informațiilor transmise de Reuters, șefa BCE nu a exclus complet această posibilitate, alimentând speculațiile referitoare la viitoarea conducere a instituției.

O eventuală plecare anticipată ar putea modifica calendarul negocierilor dintre statele membre ale zonei euro, care urmează să desemneze mai mulți oficiali pentru funcții importante în 2027.

Posibila plecare a Christinei Lagarde apare într-un moment în care sunt așteptate și alte schimbări la nivelul conducerii Băncii Centrale Europene.

Mandatul economistului-șef Philip Lane expiră la sfârșitul lunii mai 2027, iar Isabel Schnabel, membră a Comitetului executiv, responsabilă de operațiunile de piață, urmează să plece pentru a ocupa o funcție la Fondul Monetar Internațional.

Aceste schimbări ar putea determina o reorganizare mai amplă a echipei de conducere a instituției, în condițiile în care mai multe poziții importante vor deveni vacante într-un interval relativ scurt.

Printre potențialii succesori ai Christinei Lagarde se numără Klaas Knot, fost guvernator al băncii centrale a Olandei, și Pablo Hernández de Cos, director general al Băncii Reglementelor Internaționale.

Desemnarea viitorului președinte al BCE va depinde de negocierile dintre statele zonei euro, care vor trebui să ajungă la un acord și asupra altor funcții de conducere ce urmează să fie ocupate în 2027.

Până la o eventuală decizie privind plecarea anticipată a Christinei Lagarde, mandatul acesteia rămâne valabil până la sfârșitul lunii octombrie 2027.