Președintele Donald Trump a semnat marți, 29 septembrie, un ordin executiv prin care administrația federală americană trebuie să înlocuiască termenii „Artificial Intelligence” și „AI” cu „Super Intelligence” și „SI” în comunicările oficiale ale executivului, potrivit Fox Bussiness.

Decizia a fost anunțată după o reuniune la Casa Albă cu directori ai unora dintre cele mai mari companii de tehnologie din SUA, în cadrul căreia liderii industriei au semnat și un acord voluntar privind măsurile de siguranță pentru sistemele avansate.

Ordinul nu schimbă însă prin el însuși terminologia din legislația federală și nici nu obligă sectorul privat să renunțe la termenul „artificial intelligence”. Măsura se aplică executivului federal și vizează corespondența oficială, comunicările publice, site-urile, rapoartele și documentele de politică care nu au caracter statutar.

Trump a susținut că termenul „artificial” nu mai reflectă nivelul de dezvoltare și capacitățile sistemelor moderne.

Într-o intervenție la Casa Albă, președintele american a spus că noua denumire ar trebui să reflecte ceea ce el consideră a fi o etapă superioară a dezvoltării tehnologice. „Super Intelligence” este, potrivit lui Trump, denumirea care va fi folosită oficial de administrația sa.

„Schimbăm numele în Super Intelligence. (...) Este foarte puternică”, a declarat Trump, într-o intervenție relatată de Roll Call. El a susținut, de asemenea, că Statele Unite se află în fruntea competiției tehnologice și că ritmul de dezvoltare nu trebuie încetinit.

Ordinul prevede că agențiile federale trebuie să utilizeze „Super Intelligence” și „SI” în locul „Artificial Intelligence” și „AI”, în măsura permisă de legislația existentă. Documentele deja emise nu trebuie însă modificate retroactiv.

Ordinul îi cere asistentului prezidențial pentru știință și tehnologie să elaboreze o definiție federală pentru „Super Intelligence” și „SI”.

Potrivit textului ordinului, oficialul are la dispoziție 60 de zile pentru a propune o definiție care să reflecte capacitățile tehnologiilor vizate și pentru a recomanda eventuale măsuri legislative sau executive necesare implementării noii terminologii.

Până la apariția unei eventuale definiții noi, ordinul stabilește că termenii „Super Intelligence” și „SI” vor desemna tehnologiile și sistemele care intră în prezent în categoria definită în legislația federală drept „artificial intelligence”.

Astfel, schimbarea este în primul rând una administrativă și terminologică. Nu reprezintă, prin ea însăși, o nouă categorie juridică pentru toate sistemele de inteligență artificială.

Anunțul privind schimbarea terminologiei a venit în aceeași zi cu o reuniune la Casa Albă la care au participat directori ai unor companii importante din industria tehnologică.

Printre participanți s-au numărat Mark Zuckerberg de la Meta, Dario Amodei de la Anthropic, Jensen Huang de la Nvidia și Elon Musk, alături de alți reprezentanți ai industriei.

În urma întâlnirii, companiile participante au semnat ceea ce administrația Trump a numit White House Accord on Super Intelligence. Documentul este voluntar și stabilește un cadru de măsuri interne și externe de control pentru dezvoltarea și utilizarea sistemelor avansate.

Reuters relatează că acordul prevede controale interne solide, echipe de monitorizare, verificări realizate de auditori externi și supraveghere la nivelul consiliilor de administrație.

Trump a caracterizat documentul drept „obligatoriu moral”, deși acordul nu este prezentat ca o reglementare federală cu forță juridică.

„Este aproape ca o constituție”, a spus Trump despre document, potrivit CBS News. Președintele a susținut că industria poate adopta propriile mecanisme de control, în timp ce administrația sa continuă să susțină dezvoltarea rapidă a tehnologiei.

Mike Johnson, președintele Camerei Reprezentanților, a descris documentul drept o declarație de principii și standarde asumate voluntar de companiile participante. El a vorbit despre necesitatea unui echilibru între interesele americanilor, dezvoltarea tehnologică și competiția Statelor Unite cu China.

În practică, agențiile federale vor trebui să adopte noua terminologie în documentele și comunicările publice vizate de ordin. În același timp, termenul „AI” continuă să existe în legislația federală, în documente istorice și în mediul privat.

Casa Albă folosește deja noua terminologie în prezentarea platformei America.gov, lansată marți pentru a reuni într-un singur punct de acces serviciile digitale ale guvernului federal. Casa Albă afirmă că platforma folosește „Super Intelligence” pentru a facilita accesul cetățenilor la informații și servicii publice.

Schimbarea terminologică are loc într-un moment în care administrația Trump pune accent pe dezvoltarea infrastructurii necesare sistemelor avansate și pe menținerea avantajului tehnologic al Statelor Unite față de China. În paralel, Washingtonul discută cu Beijingul despre riscurile și beneficiile tehnologiilor avansate, inclusiv printr-un dialog bilateral privind „Super Intelligence”.