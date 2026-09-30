Ai observat că, atunci când pe meniul de la restaurant apar trei variante ale aceluiași preparat – mic, mediu și mare – sau trei tipuri de friptură la prețuri diferite, ajungi aproape automat la varianta din mijloc? Nu este întâmplător. Se numește „efectul Goldilocks” și este unul dintre cele mai folosite trucuri de psihologie a consumului în restaurante.

Numele vine din povestea „Goldilocks and the Three Bears”, în care fetița alege mereu varianta „nici prea tare, nici prea moale”, ci pe cea „exact potrivită”.

Creierul uman funcționează la fel. Când are trei opțiuni, evită extremele: cea mai ieftină pare insuficientă, iar cea mai scumpă pare exagerată. Varianta din mijloc devine alegerea „rezonabilă”.

Restaurantele construiesc meniul exact pe acest mecanism. Pun o variantă mică, aparent prea modestă, și una mare, aparent prea scumpă. Între ele plasează preparatul pe care vor să-l vândă cel mai mult – cel cu cel mai bun adaos comercial.

Clientul are impresia că a făcut o alegere echilibrată, când, de fapt, a fost ghidat spre varianta preferată de local.

Același principiu se aplică și la băuturi. Un pahar, un demiboteille și o sticlă întreagă. Sau trei tipuri de cafea: simplă, medie și premium. În majoritatea cazurilor, varianta din mijloc are cel mai bun raport între prețul perceput și profitul real al restaurantului.

Efectul funcționează pentru că oamenii nu analizează absolut valoarea, ci compară opțiunile între ele. Fără varianta scumpă, cea din mijloc ar fi părut mai scumpă. Fără varianta ieftină, ar fi părut insuficientă. Prezența extremelor schimbă percepția.

Ca să nu cazi în această capcană, stabileste-ți dinainte un buget și uită-te la prețuri înainte de a citi descrierile. Întreabă-te dacă ai alege același preparat și în absența celorlalte două variante. De multe ori, răspunsul este revelator.

Efectul „Goldilocks” nu este ilegal și nici necinstit în sine. Este doar o metodă eficientă prin care meniul te influențează să cheltuiești exact cât își dorește restaurantul.