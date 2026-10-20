Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) vine cu o veste importantă pentru administrațiile locale și pentru cetățenii din întreaga țară. Instituția alocă un buget generos, de peste jumătate de miliard de lei, destinat primăriilor care vor să înceapă sau să continue lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor pe sectoare cadastrale.

Finanțarea totală este pusă la dispoziție prin programul național și permite fiecărei unități administrativ-teritoriale eligibile să acceseze fonduri considerabile pentru cadastrarea terenurilor și clădirilor.

Lucrările se desfășoară în cadrul Etapei XIV de finanțare, un proiect derulat prin Programul național de cadastru și carte funciară. Reprezentanții instituției au oferit detalii despre fondurile disponibile și despre modalitatea de distribuire a acestora către primăriile din țară.

„Peste 500 de milioane de lei pentru cadastrarea proprietăţilor. Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară demarează Etapa XIV de finanţare pentru primăriile care doresc să continue sau să înceapă noi lucrări de înregistrare sistematică a proprietăţilor pe sectoare cadastrale. Suma totală alocată este de 508.069.275 de lei şi provine din veniturile proprii ale ANCPI”, arată, marţi, ANCPI într-o postare pe Facebook.

Suma pe care o poate obține o primărie eligibilă ajunge până la plafonul de 320.000 de lei. Plățile efectuate de agenție diferă în funcție de caracteristicile tehnice ale fiecărui teren, de la 109 lei plus TVA pentru fiecare imobil până la 473,06 lei plus TVA. Decontarea depinde direct de gradul de dificultate al terenului, de densitatea construcțiilor existente în zonă și de aplicabilitatea Decretului nr. 115/1938 privitor la cărțile funciare vechi.

Comunitățile locale au arătat un interes masiv pentru această sesiune de finanțare. Cele mai multe dintre primăriile din țară au trimis deja solicitările pentru a beneficia de bugetul alocat, urmând să parcurgă pașii procedurali pentru semnarea documentelor.

ANCPI precizează că primăriile care şi-au exprimat intenţia de a accesa fondurile pot încheia contractele de finanţare cu oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară în termen de 60 de zile de la primirea înştiinţărilor transmise de OCPI.

Interesul crescut este confirmat de datele oficiale prezentate de instituție. Din totalul de 2.350 de unități administrativ-teritoriale considerate eligibile la nivel național, un număr de 2.246 de primării au depus deja cererile oficiale de intenție pentru a deconta lucrările de cadastru.

Sistemul de înregistrare gratuită a proprietăților aduce beneficii directe tuturor posesorilor de terenuri și clădiri din zonele vizate. Derularea acestor demersuri elimină costurile substanțiale pe care oamenii ar trebui altfel să le suporte din propriul buzunar pentru intabulare.

Lucrările de înregistrare sistematică a proprietăţilor se desfăşoară în cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară, care are ca scop înregistrarea, gratuită pentru cetăţeni, a tuturor imobilelor (terenuri şi clădiri) din România în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

Finanțarea acestui proiect de anvergură națională este asigurată din resurse multiple. Programul este finanţat din veniturile proprii ale ANCPI, din fonduri europene şi din bugetul primăriilor, arată reprezentanţii Agenţiei. Cetățenii sunt sfătuiți să urmărească anunțurile primăriilor de domiciliu pentru a afla momentul în care încep măsurătorile cadastrale pe terenurile lor.