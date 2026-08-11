Sistemul de cadastru, repornit după blocajul din iulie

Sistemul de cadastru e-Terra a fost repornit etapizat marți, 11 august, de la ora 15.00, după atacul cibernetic care a blocat sistemele ANCPI în luna iulie. În prima zi sunt procesate cu prioritate actele primite în perioada întreruperii, în timp ce extrasele de carte funciară nu pot fi încă solicitate, iar celelalte platforme online ale instituției rămân indisponibile.

„Începând de astăzi, 11 august 2026, ora 15.00, aplicaţia e-Terra a fost repornită etapizat, pentru personalul ANCPI, al oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară (OCPI), precum şi pentru notarii publici. Repornirea aplicaţiei se realizează în condiţiile stabilite în urma verificărilor şi testelor efectuate de specialişti şi reprezintă un prim pas pentru reluarea integrală şi normalizarea activităţii de cadastru şi publicitate imobiliară”, anunţă, marţi, Guvernul, într-un comunicat de presă.

Executivul arată că măsura vizează, pentru moment, doar e-Terra, sistemul informatic integrat folosit pentru înscrierea, administrarea și evidența cadastrului și a cărții funciare la nivel național. Celelalte platforme online ale ANCPI destinate publicului rămân oprite, urmând să fie repornite etapizat. Guvernul va anunța ulterior momentul în care acestea vor redeveni disponibile.

Pentru evitarea unor noi blocaje și pentru reluarea treptată a activității, prima zi de funcționare este destinată în principal actelor care nu au putut fi introduse în sistem în perioada în care e-Terra a fost indisponibilă. Angajații OCPI trebuie să înregistreze cu prioritate actele primite prin poștă în perioada întreruperii, iar notarii publici pot începe introducerea documentelor instrumentate în același interval și care nu au putut fi transmise electronic.

„Precizăm că în prima zi de funcţionare nu vor putea fi solicitate extrase de carte funciară pentru autentificare şi respectiv informare”, se main arată în comunicatul oficial.

Începând de miercuri, 12 august 2026, de la ora 8:30, accesul la e-Terra va fi extins și către alte categorii de utilizatori care foloseau aplicația înaintea incidentului: persoanele autorizate să execute lucrări de cadastru, experții tehnici judiciari și executorii judecătorești. Pentru aceștia au fost pregătite manuale de utilizare și materiale video cu instrucțiuni pentru reluarea activității.

În același timp, personalul OCPI participă la ședințe de lucru și sesiuni de instruire pentru revenirea treptată la fluxul obișnuit de lucru.

La momentul incidentului informatic, aproximativ 94.000 de cereri se aflau în curs de soluționare. Pentru acestea, termenele legale au fost prelungite printr-o decizie internă a ANCPI.

„Odată cu reluarea activităţii, resursele de personal disponibile vor fi mobilizate pentru soluţionarea acestor cereri în termenul legal. Pe toată durata în care sistemul electronic nu a fost disponibil, cererile depuse la ghişeu, prin poştă sau curier au fost înregistrate cu menţionarea exactă a datei şi orei primirii. Odată cu repunerea în funcţiune a aplicaţiei, toate cererile - atât cele depuse prin corespondenţă, cât şi actele instrumentate de notarii publici, anterior blocării sistemului şi neînregistrate la OCPI-uri, sunt introduse în registrul electronic cu păstrarea obligatorie a rangului lor”, se mai arată în comunicatul citat.

Extrasele de carte funciară care erau deja emise și valabile în momentul producerii incidentului și-au păstrat valabilitatea pentru o perioadă suplimentară egală cu numărul zilelor în care sistemul nu a funcționat. Măsura urmărește păstrarea ordinii actelor notariale realizate în perioada întreruperii.

„Măsurile luate au ca scop protejarea rangului tuturor actelor autentificate pe durata întreruperii”, precizează Guvernul.

După revenirea aplicației, sistemul va fi urmărit permanent pentru identificarea rapidă a eventualelor erori sau întreruperi.

”În cazul apariţiei unor blocaje sau al unor întreruperi temporare ale funcţionării, echipele tehnice specializate sunt pregătite să intervină operativ. Eventualele probleme identificate vor fi analizate şi remediate în cel mai scurt timp posibil. ANCPI va menţine, de asemenea, comunicarea permanentă cu instituţiile implicate în procesul de repunere în funcţiune a aplicaţiei e-Terra, respectiv Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS), Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) şi Cyberint”, se mai arată în documentul citat.

Accesul și funcționalitățile vor fi extinse în perioada următoare pe măsură ce sistemul este stabilizat și este urmărit volumul solicitărilor.

e-Terra rulează acum în Cloudul Guvernamental, după refacerea infrastructurii informatice afectate de incidentul din iulie. Guvernul avertizează însă că, imediat după repornire, pot apărea timpi mai mari de răspuns din cauza numărului ridicat de accesări și a solicitărilor acumulate cât timp aplicația a fost oprită.

”Cu toate acestea, în perioada imediat următoare repornirii, este posibil ca, din cauza volumului ridicat de accesări şi a numărului mare de solicitări acumulate pe perioada indisponibilităţii sistemului, timpii de răspuns ai aplicaţiei să fie mai mari. Pe măsura stabilizării volumului de accesări şi a fluxurilor de lucru, este de aşteptat ca aplicaţia să revină la parametrii normali de funcţionare”, transmite Guvernul.

Tot temporar, unele documente în format PDF ar putea să nu poată fi accesate, întrucât transferul acestora în Cloudul Guvernamental nu a fost încă încheiat.

”Precizăm că indisponibilitatea temporară a unor documente nu înseamnă pierderea sau ştergerea acestora. Documentele vor deveni disponibile pe măsură ce procesul de transfer este finalizat”, se mai arată în comunicat.

ANCPI a fost ținta unui atac cibernetic în 15 iulie, incident care a provocat cea mai amplă întrerupere tehnică din istoria instituției. Sistemul de cadastru și carte funciară a rămas indisponibil de atunci. În 27 iulie, Guvernul a anunțat că echipele tehnice ale ANCPI lucrau la reconstruirea integrală a infrastructurii și la mutarea e-Terra în Cloudul Guvernamental. La 30 iulie, Executivul a anunțat finalizarea reconstrucției infrastructurii informatice și a migrării aplicației în cloud, urmând etapa de testare înaintea repornirii.