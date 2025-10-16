Statul român face pasul spre digitalizare. Aplicațiile vor fi mutate în cloudul privat al Guvernului

Transformarea digitală a administrației publice prinde contur odată cu semnarea unui acord-cadru între compania Endava și Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR), care prevede migrarea aplicațiilor guvernamentale în Cloud-ul Privat al Guvernului României. Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„România este extrem de importantă pentru Endava, iar acest acord reprezintă o oportunitate unică de a colabora cu Guvernul României la o asemenea scară. Sperăm ca acest parteneriat să devină o relație pe termen lung, prin care să continuăm să sprijinim atât guvernul, cât și cetățenii români. Credem totodată că acest proiect va crea un precedent pentru o colaborare de succes cu administrațiile din toate locațiile în care activăm”, a declarat Matt Cloke, CTO al Endava.

Prin acest parteneriat, Endava România va participa la transferul aplicațiilor critice ale mai multor ministere și agenții într-un sistem cloud consolidat, aflat sub administrarea guvernului. Compania va asista ADR în:

proiectarea și arhitectura unei infrastructuri cloud private reziliente;

migrarea graduală a aplicațiilor tradiționale și personalizate;

implementarea standardelor de securitate, guvernanță și conformitate;

furnizarea de servicii continue de suport și optimizare (managed services).

Fostul președinte al Autorității pentru Digitalizarea României, Sabin Sărmaș, a declarat că proiectul reprezintă un moment de cotitură pentru transformarea digitală a statului român. El a reamintit o discuție din 2020, când CEO-ul companiei Endava afirma că România are toate resursele necesare pentru a deveni una dintre primele cinci țări europene guvernate digital.

„Avea dreptate, chiar dacă acea viziune nu s-a materializat încă pe deplin. Cinci ani mai târziu, mă bucur să văd Endava printre companiile care fac un pas concret pentru digitalizarea statului român”, a subliniat Sabin Sărmaș.

Proiectul „Implementarea Infrastructurii Cloud Guvernamentale” marchează un moment esențial în procesul de digitalizare a administrației din România, fiind parte din Componenta C7 – Transformare Digitală a Planului Național de Redresare și Reziliență. Prin acest demers, autoritățile urmăresc construirea unui ecosistem digital unitar și sigur, care să permită interconectarea și funcționarea eficientă a aplicațiilor și serviciilor publice într-un mediu modern și bine protejat.

Noua infrastructură va fi găzduită în patru centre naționale de date, situate în București, Brașov, Sibiu și Timiș, și va integra tehnologii de ultimă generație pentru stocare, procesare, securitate cibernetică, backup și administrare automată a resurselor IT. Acest proiect reprezintă un pas decisiv către o administrație publică digitală, orientată spre eficiență, transparență și servicii mai rapide pentru cetățeni.