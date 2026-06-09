O femeie din orașul Milișăuți, județul Suceava, este cercetată pentru evaziune fiscală după ce ar fi oferit, pe parcursul anilor 2025 și 2026, servicii de îngrijire a copiilor contra cost, fără a fi autorizată și fără să declare veniturile obținute. Polițiștii de la IPJ Suceava au efectuat o percheziție la domiciliul acesteia și au ridicat mai multe bunuri relevante pentru anchetă.

Inspectoratul de Poliție Județean Suceava a anunțat marți că o femeie din Milișăuți este vizată de un dosar penal pentru evaziune fiscală. Potrivit anchetatorilor, aceasta ar fi desfășurat activități de îngrijire a copiilor la domiciliul său, deși nu era autorizată să ofere astfel de servicii.

Conform datelor din anchetă, femeia ar fi primit bani de la părinții mai multor copii cu vârste cuprinse între 2 și 5 ani, fără ca sumele încasate să fie declarate autorităților fiscale.

„În perioada în perioada 1 ianuarie 2025 - 31 decembrie 2025, femeia din oraş Milişăuţi, judeţul Suceava, în calitate de persoană fizică neautorizată, a desfăşurat activităţi comerciale, în sensul că a prestat servicii de îngrijire minori la domiciliul acesteia pentru mai mulţi copii, cu vârsta cuprinsă între 2-5 ani, a încasat sume de bani de la părinţii copiilor (câte 75 lei/copil/zi), venituri care nu au fost declarate la organele fiscale, aspecte ce întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de evaziune fiscală”, au precizat reprezentanții IPJ Suceava.

În cadrul cercetărilor, polițiștii au efectuat luni o percheziție la locuința suspectei. În urma verificărilor, au fost ridicate mai multe obiecte și documente considerate utile pentru probarea activității investigate.

„Cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate în dosarul penal, au fost identificate şi ridicate mai multe bunuri cu valoare probatorie în cauză, respectiv înscrisuri cu privire la copiii care au beneficiat de aceste servicii neautorizate în perioada 2025-2026, un telefon mobil cu o cartelă SIM şi un card de memorie”, au afirmat reprezentanții Poliției.

Potrivit estimărilor făcute de anchetatori, suma obținută prin prestarea acestor servicii și nedeclarată autorităților fiscale se ridică la aproximativ 135.000 de lei.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care au fost desfășurate activitățile și pentru clarificarea întregii situații fiscale aferente perioadei investigate.