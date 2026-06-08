Poliția Română și procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au declanșat luni o nouă etapă a Operațiunii Jupiter, una dintre cele mai ample acțiuni naționale împotriva criminalității.

În timpul operațiunii sunt efectuate 154 de percheziții domiciliare în mai multe județe din țară, în dosare care vizează infracțiuni economice, fapte de criminalitate judiciară, încălcarea regimului armelor și infracțiuni silvice.

Acțiunea este coordonată la nivel național de PICCJ și Inspectoratul General al Poliției Române și are ca obiectiv documentarea activităților infracționale, recuperarea prejudiciilor și identificarea bunurilor obținute ilegal.

Potrivit autorităților, perchezițiile au loc în cadrul unor dosare penale care vizează o gamă largă de infracțiuni economico-financiare.

Anchetatorii efectuează cercetări pentru evaziune fiscală, spălarea banilor, punerea în circulație a produselor contrafăcute, obținerea ilegală de fonduri, stopaj la sursă, înșelăciune, delapidare, contrabandă, abuz în serviciu, fals intelectual, uz de fals și fals în declarații.

Dimensiunea operațiunii indică faptul că autoritățile urmăresc destructurarea unor rețele și mecanisme infracționale care au produs prejudicii importante atât bugetului de stat, cât și mediului economic.

Pe lângă componenta economico-financiară, anchetatorii investighează și fapte legate de nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Dosarele aflate în lucru includ suspiciuni privind contrabandă calificată, braconaj și uz de armă fără drept, infracțiuni care pot atrage pedepse semnificative conform legislației penale în vigoare.

Operațiunea Jupiter include și dosare din zona criminalității judiciare.

Printre infracțiunile investigate se numără proxenetismul, agresiunea sexuală, agresiunea sexuală asupra unui minor și furtul calificat. De asemenea, sunt desfășurate activități de cercetare în cauze privind infracțiuni silvice.

Prin reunirea mai multor tipuri de anchete sub aceeași operațiune, autoritățile urmăresc o intervenție coordonată împotriva unor forme diverse de criminalitate.

Potrivit informațiilor transmise de Poliția Română, persoanele identificate în urma perchezițiilor vor fi conduse la audieri pentru stabilirea situației de fapt și dispunerea măsurilor legale care se impun în fiecare dosar.

În paralel, anchetatorii urmăresc recuperarea prejudiciilor și indisponibilizarea bunurilor despre care există suspiciuni că provin din activități infracționale.

Cele 154 de percheziții desfășurate simultan în întreaga țară plasează această etapă a Operațiunii Jupiter printre cele mai ample acțiuni coordonate de Poliția Română și PICCJ în 2026.

Autoritățile subliniază că intervențiile fac parte din strategia națională de combatere a criminalității și de consolidare a siguranței publice, iar rezultatele complete ale operațiunii urmează să fie comunicate după finalizarea activităților din teren.