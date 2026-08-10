Un incendiu de pădure a izbucnit luni dimineață în apropierea localității Kouvaras, situată la aproximativ 60 km sud-est de Atena, în regiunea Attica. Intervenția pompierilor este îngreunată de vântul puternic, ale cărui viteze depășesc 70 km/h, relatează AFP.

Autoritățile elene au mobilizat pentru stingerea focului cel puțin 172 de pompieri și aproximativ 40 de autospeciale. La operațiuni participă și forțe aeriene, respectiv două avioane specializate în stingerea incendiilor și patru elicoptere.

Din cauza extinderii incendiului, Protecția Civilă a decis evacuarea localității Agios Stylianos, aflată în apropierea zonei Kouvaras. Intervenția din aer se desfășoară însă în condiții dificile. Potrivit postului public ERT News, rafalele de vânt își schimbă direcția, ceea ce complică survolarea și intervenția aeronavelor și elicopterelor.

Incendiul izbucnit luni este al doilea de amploare produs în apropierea Atenei în această vară. Cu aproximativ zece zile în urmă, un alt incendiu a izbucnit la nord-vest de capitala Greciei și a devastat peste 11.000 de hectare de pădure de pini, tufăriș și terenuri agricole.

Focul anterior a fost alimentat de rafale care au atins 130 km/h și a putut fi declarat stins abia după cinci zile. Operațiunile au fost marcate și de o tragedie: doi membri ai echipajului unui elicopter au murit după ce aeronava lor s-a ciocnit cu un alt elicopter în timp ce intervenea împotriva incendiului.

Grecia menține nivelul maxim de alertă în mai multe regiuni, unde riscul de producere a incendiilor este evaluat la nivelul 4, „foarte ridicat”, pe o scară de la 1 la 5.

Situația este deosebit de îngrijorătoare în Attica, regiunea în care se află Atena. Experții avertizează că incendiile repetate au provocat pierderi considerabile în ultimul deceniu. Între 2017 şi 2026, 42% din suprafața totală a pădurilor din Attica a ars în urma a 15 incendii majore.

În Attica de Vest, situația este și mai gravă: proporția pădurilor afectate de incendii ajunge la 64%.