Grecia, sub asediul incendiilor. 60 de focare în doar 24 de ore

Grecia se confruntă cu un nou val de incendii de vegetație, alimentate de temperaturile ridicate și vânturile puternice, care au determinat autoritățile să emită cod portocaliu de risc „foarte ridicat” în mai multe regiuni ale țării, potrivit Le Figaro.

Printre zonele vizate se numără Atena, regiunea Attica și insula Creta, una dintre cele mai populare destinații turistice din sezonul estival.

Potrivit Serviciului de Pompieri, în ultimele 24 de ore au fost raportate nu mai puțin de 60 de incendii pe întreg teritoriul Greciei. Deși majoritatea focarelor au fost lichidate rapid, mai multe intervenții continuă, iar autoritățile avertizează că pericolul rămâne ridicat.

Una dintre cele mai dificile situații este în apropierea orașului Salonic, unde pompierii încearcă să stingă incendiile izbucnite în zona a două unități industriale.

Flăcările au afectat o instalație de reciclare și o fabrică de procesare a petrolului, iar fumul dens s-a extins până în centrul celui de-al doilea oraș ca mărime din Grecia.

Sâmbătă seara, incendiul s-a apropiat de locuințele din Oreokastro, iar autoritățile au dispus evacuarea unor zone. Totodată, 151 de pacienți aflați într-un centru de îngrijire pe termen lung din apropierea focarului au fost transferați preventiv către alte spitale din Salonic.

Operațiunea de stingere mobilizează 154 de pompieri, sprijiniți de 52 de autospeciale, două avioane de tip Canadair și două elicoptere. În paralel, populația a fost sfătuită să evite deplasările inutile și să țină ferestrele închise din cauza fumului considerat potențial toxic.

Anchetatorii încearcă să stabilească și cauza incendiului din apropierea Salonicului. Duminică, un bărbat în vârstă, suspectat că ar fi provocat focul, a fost prezentat în fața procurorilor, potrivit unor surse judiciare.

Autoritățile elene avertizează că riscul „foarte ridicat” de incendii se va menține și luni în mare parte din Creta, precum și pe insulele din estul Mării Egee, inclusiv Chios și Samos, aflate în apropierea coastelor Turciei.

În aceste condiții, serviciile de protecție civilă rămân în stare de alertă, iar populația și turiștii sunt îndemnați să respecte toate recomandările autorităților și să evite activitățile care ar putea declanșa noi incendii.