HAI România! Secretele neștiute ale SRI: Cum au căzut băncile și cine a condus din umbră România







IN MEMORIAM Nicolae Ulieru (1941 - 2026) 🕯️ În semn de omagiu și respect față de cel ce a fost primul și cel mai longeviv purtător de cuvânt al Serviciului Român de Informații (SRI), vă invităm să urmăriți în reluare o ediție de colecție a emisiunii „Dosare de Presă”, moderată de Mirel Curea Colonelul (r) Nicolae Ulieru, om de cultură, gazetar și fin observator al culiselor politice, a plecat dintre noi, lăsând în urmă mărturii inestimabile despre istoria recentă a României.

🔹 Cum a ajuns din cronicar de film primul purtător de cuvânt al SRI; 🔹 Relația dintre președinții României (Ion Iliescu, Traian Băsescu, Emil Constantinescu) și serviciile secrete; 🔹 Culisele Marilor Scandale: Berevoiești, Terasa Anda, devalizarea băncilor și afacerea Banco Rex; 🔹 Războiul din umbră pentru putere și cum a fost ratat primul start al României spre NATO.

O lecție de istorie, jurnalism și servicii secrete explicată de un profesionist desăvârșit. Dumnezeu să-l odihnească în pace! #NicolaeUlieru #SRI #InMemoriam #DosareDePresa #VirgilMagureanu #IstorieRomana #EvenimentulZilei #MirelCurea