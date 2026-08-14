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Incendiile se extind în Marea Britanie. Grătarele și focurile, interzise temporar

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Incendiile se extind în Marea Britanie. Grătarele și focurile, interzise temporarIncendii Marea Britanie. Sursă foto: X
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Din cuprinsul articolului

O alertă de urgență a fost transmisă vineri seară pe telefoanele locuitorilor din Marea Britanie, după extinderea incendiilor de vegetație în mai multe regiuni ale Marii Britanii. Oamenii sunt avertizați să nu aprindă grătare, focuri de tabără sau artificii și să sune imediat la 999 dacă observă un incendiu, potrivit The Independent.

Guvernul britanic a anunțat că este cea mai amplă utilizare de până acum a sistemului național de alertă pentru un incident aflat în desfășurare. De la începutul anului, în Marea Britanie au fost raportate peste 1.000 de incendii de vegetație.

Incendiile se extind în Marea Britanie. Grătarele și focurile, interzise temporar

Alerta a fost transmisă începând cu ora 19:00 și le cere locuitorilor să evite orice activitate care poate provoca foc. Sunt vizate în special grătarele, focurile de tabără și artificiile.

Prima secretară Louise Haigh a declarat că măsura a fost luată din cauza riscului ridicat de incendii.

„Ca răspuns la riscul continuu reprezentat de incendiile forestiere, guvernul a luat decizia de a emite o alertă de urgență pentru Anglia și Țara Galilor”, a declarat ea.

Potrivit oficialului britanic, decizia arată nivelul de preocupare al autorităților pentru protejarea populației și a proprietăților.

Incendii Marea Britanie

Incendii Marea Britanie. Sursă foto: X

19 locuințe, distruse într-un incendiu

Alerta vine după mai multe incendii importante izbucnite în ultimele zile. La Stourbridge, în West Midlands, 19 locuințe au fost distruse complet de flăcări.

În acest an au fost înregistrate peste 1.000 de incendii de vegetație la nivelul întregii țări, iar autoritățile au anunțat măsuri suplimentare pentru comunitățile afectate.

Guvernul va trimite încă 100 de militari în zonele în care sunt înregistrate incidente majore.

Populația a fost îndemnată și să nu lase deșeuri în natură, în special sticle, deoarece acestea pot concentra lumina soarelui și pot contribui la declanșarea incendiilor.

Primarul Manchesterului cere intervenția armatei

Primarul Manchesterului, Andy Burnham, a cerut măsuri suplimentare și intervenția armatei.

El a solicitat și interzicerea grătarelor de unică folosință și a avertizat că Marea Britanie a devenit „ca un butoi cu pulbere”, pe fondul secetei și al valului de căldură din această vară.

Premierul intenționează să pună la dispoziție și avioane pentru stingerea incendiilor, similare celor utilizate în alte state europene și în Statele Unite.

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